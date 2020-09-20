Адрес: г. Череповец ул. Карла Либкнехта д. 31

Телефон: +73519510930

Сайт: https://auto-krat.ru/

Автоцентр Автократ специализируется на продаже отечественных машин и иномарок. И если верить сайту то является одним из крупнейших автодилеров в городе Череповец. Дилерский центр находиться по улице Карла Либкнехта 31.

Автократ на Карла Либкнехта 31

Автосалон предлагает следующие услуги: автокредитование (низкий процент), автострахование, Сервис Trade-in и технический сервис. Вы приобретали автомобиль в автосалоне? Была ли покупка действительно выгодной как заявляет сайт дилерского центра? Поделитесь мнением о покупке.