Адрес: г. Череповец ул. Карла Либкнехта д. 31
Телефон: +73519510930
Сайт: https://auto-krat.ru/
Автоцентр Автократ специализируется на продаже отечественных машин и иномарок. И если верить сайту то является одним из крупнейших автодилеров в городе Череповец. Дилерский центр находиться по улице Карла Либкнехта 31.
Автократ на Карла Либкнехта 31
Автосалон предлагает следующие услуги: автокредитование (низкий процент), автострахование, Сервис Trade-in и технический сервис. Вы приобретали автомобиль в автосалоне? Была ли покупка действительно выгодной как заявляет сайт дилерского центра? Поделитесь мнением о покупке.
На клиента наплевать в Автократе! Живут своей жизнью, как так и надо. Как будто мы им что-то должны. Приехала по договоренности с менеджером, в им же назначенное время. Сказал: будьте в зале, я вас найду. Отлично, жду полчаса, час, никто меня не находит. Мое время тоже не резиновое! И вообще, любой уважающий себя автосалон, дорожит своими клиентами, какой бы ценовой категории автомобили они бы не покупали. А тут такое! Подхожу к ресепшен, спрашиваю, где мне найти Александра Некрылова. На что мне отвечают, что он сегодня утром уехал в командировку. Не, ну нормально? А позвонить и предупредить меня, чтобы я с утра пораньше не тащилась через весь город и не торчала в салоне час. После моих громких высказываний они засуетились: сейчас вами займется другой менеджер. Да идите вы…!!! Вы не единственный автосалон в городе, и без ваших услуг обойдусь.
Надумал брать у них в кредит КИА РИО. Позвонил, пообщались с менеджером, все рассказал достаточно подробно, доступно и красиво. В этот же день он мне перезвонил и сообщил радостную новость, что одобрен кредит под 2,9% без первоначального взноса. Приезжаю и узнаю, что оказывается этот самый взнос необходим. Еду за деньгами, приезжаю обратно и понимаю, что реально взять кредит только под 24%. Ладно хоть деньги еще не внес, а то бы судиться пришлось. Я за этот день потратил кучу времени и только на такси 2 рубля. Издевательское отношение. Автосалон х*еновый, по крайней мере для покупки в кредит.
Я вам вот что скажу, за версту обходите эту шарашкину контору и никогда не обращайте внимание на их рекламу, может тогда будет меньше обманутых людей и эти падлы перестанут жировать. Обман на обмане! Меня так развели на кредите, что теперь живу и “радуюсь”, со слезами на глазах. Мне 56, в моем возрасте вторую работу найти сложно, того и гляди, чтобы с первой не уволили за ненадобностью, и до пенсии еще как раком до Шанхая. А эти утырки повесили на меня неподъемный кредит. А как сладко пели про выгоду. Теперь мне 5 лет нужно выплачивать почти всю мою зарплату, не поверите, но на жизнь остаётся 5000. И машину то я брал недорогую, нашу Ладу Гранту, но она вышла мне золотой. Не ходите в Автократ, обманут.
Я подала на автосалон в суд, но как-то мне не верится, что я его выиграю. У них толковый юрист и наверняка не один. А у меня что? Все сбережения, которые у меня были, я потратила на корыто, которое уже неделю стоит тупо в гараже, так как на ремонт у меня денег нет, а автосалон естественно бесплатно чинить его не собирается. Мой случай видите ли по их мнению, не гарантийный. Снаружи и внутри автомобиль выглядел хорошо, а под капотом на первый взгляд всё нормально, а сама то я не особо разбираюсь. Ну вот они поняли это и успешно спихнули его мне. Уже через день он перестал заводиться, да так и стоит. Заняла деньги на юриста, но не знаю, на что надеяться. Будьте осторожны с этими мошенниками из Автократа.
Мне эти гады продали автомобиль, немного подержанный, со слов менеджера и исходя из информации в ПТС. Но через неделю накрылась коробка передач. А менять ее, сами знаете, удовольствие не из дешевых. Но мне ничего не оставалось делать, как устранять эти проблемы за свой счет. Потому что автосалон не счел нужным даже выслушать меня до конца. Они, оборвав меня полуслове отказались что-либо ремонтировать. Мне прямым текстом сказали, что им теперь уже это не интересно. Про то, что пробег скручивают, я всегда знал, а вот про то, что ещё и ПТС подделывают, думать не хотелось. Но, видимо, этот “честный” автодилер ничем не побрезгует, лишь бы продать неугодное авто.