Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а
Телефон: 8 (800) 533-97-13
Сайт: https://altay-auto.ru/
Автоцентр Алтай в городе Барнаул совершенно новоиспеченный автосалон, который только начал свою работу. Для клиентов есть большое количество программ по кредитованию на автомобиль. Куча подарков и много разных сюрпризов! Сталкивались с автосалоном АЦ Алтай? Оставьте свой отзыв на нашем сайте и расскажите другим о данном автосалоне.
А я за 320км приехал сюда в Барнаул , чтобы УАЗ взять новый за 495тыс. С братом приехал, чтобы подсказал что и как. В Алтае конечно чисто и встретили нас хорошо. Машину показали, но чуть другой комплектации и дороже. В итоге то я теперь мучаюсь с этой тачкой с железом и не знаю, что мне делать. Взял то я у них ее за наличку, документы они втечении часа приготовили. Уехал на новом Уазике, а брат на моей приоре. Новая машина то мчала еще резвее. Но счастье длилось не долго, уже через 10 дней побежал антифриз, чтобы не ехать в сервис за 320км заменил сам. После этого прошло 14 дней и начал дергаться при старте, как будто сцепление полетело. Пришлось везти его на эвакуаторе туда. Там забрали на ремонт -уже вот 5 дней прошло все жду. Что то чую здесь не чисто -видно мне продали какой то бракованный УАЗ. Потому что у друзей спрашивал, они отвечали , что не раньше 80тыс км проблемы начинаются. Одни головные боли с этим Алтаем лучше ничего у них не берите.
Охреневшие они там все в этом автосалоне, особенно менеджер Дмитрий. Я с дочкой туда поехал посмотреть себе новую машину, думал Весту брать. Смотреть пошли мы машину и дочь прислонила ладонь к стеклу. Так этот менеджер начал ей замечание делать — нельзя машины трогать отойдите от них. Дочке то уже 14 лет не совсем маленькая, потом начал мне указывать, чтобы я за детьми следил больше. Я ему указал средним пальцем, что мне его советы не очень нужны. Сел в машину и дочку посадил. Но уже он этим своим замечанием настроение мне подпортил. Потом еще этот пингвин принес тряпку и дочке дал, чтобы машину стала протирать. Я ему эту тряпку на голову и надел. Совсем уже охреневшие стали эти менеджерята — откуда таких набирают?! Хамство и полнейшее не уважение к клиентам. Кто так делает то, куда руководство смотрит то?! Уехали конечно в другое место, где могут нормально посоветовать и детей не заставляют машины им тереть.
Киа Сид мы смотрели в этом автосалоне с мужем. Ездили туда в конце мая, оказалось что машина то новая, но цена на нее в кредит заоблачная. Мы сначала посмотрели ее всю, а потом решили все таки заявку в кредит подать. Прождали там их аж целых 3 часа, пока ответ пришел. Менеджер все время уговаривал, что вот вот придет и все будет хорошо. Но на самом деле все это лишь бы вы все подписали. Нас то не так легко уговорить подписывать, так как уже научены горьким опытом. Я то в банке работаю в кредитном отделе и знаю, что стоит только подписать — потом уже поздно будет. Здесь же когда дали мне договор — все прочитала и сразу видела — их бешенные условия 20% годовых. Охренеть не встать от таких условий, так это же еще не все. Там же еще страхование жизни, страховка на авто за 80тыс, допооборудование — все это дает еще огромнейший минус мне как покупателю. Таких схем я с 2000-х ни где не видела. А эти бравые лжецы промышляют. Совсем что ли д*билы.
Хотел я однажды присмотреть себе авто новое и поперся в питерский автосалон. Название ему Алтай, но на самом деле это контора никонора. Приехал туда, там охреневшие менеджеры. Даже не поздоровались, а типа что ищите — там посмотрите, я позже подойду. Бл*дь такое впечатление, что у них там у каждого по два гелика стоят в гаражах у каждого. Это был первый сигнал. Я пошел смотреть себе Дастер. Менеджер подошел и начал меня пристыживать, типа очень бюджетный вариант и на них только нищеброды ездят. Я от таких раскладов просто ох*ел. Спросил а на чем он ездит. Тот города ответил на логане. Я тогда сразу все понял. Чем задрыпаннее внутри человек, тем больше у него понты. Это вот действительно так и есть. Х*йло он в индии х*йло. Я ему сказал, что когда хоть Дастер себе возьмет, пусть своими понтами бросается. А пока пусть помалкивает молокосос. И ушел, потому что отпало желание что либо покупать у них. Понабирают по объявлениям а потом..
В февральские морозы черт меня дергнул туда поехать то в этот Алтай. Ведь цена, как маяк для корабля. Поперся туда с братом, чтобы поддержал и помог, если что. Смотреть то я хотел Каптур за 632тыс. машину посмотрели все вроде хорошо. оставил заявку на кредит и прождал 3 часа ответа. За это время все машины там обсмотрел, такого вот тупого развода никак не ожидал. Когда стал читать кредитный договор , то увидел там несколько нюансов. Первое это конечно же что в случае отказа втечении 14 дней я несу компенсацию им в 20% от суммы кредита, второе — процент годовых 18,8, в третьих — сумма кредита больше на 150тыс, чем мне называли. Охренеть можно просто от таких раскладов у меня же мозги не совсем замерзли не смотря на зиму. Ох*евшие совсем стали в этом салоне. Такого же больше нигде не было в Барнауле, наелись ухи совсем.
Мотался туда с братвой в этот Алтай. В начале июня еще туда приезжали, другу смотреть новый Сандеро. Присмотрел он себе синего цвета Рено этот. Вроде все понравилось машина интересная, новая одним словом. Он уже думал брать, когда Костян сказал не торопись, надо все посмотреть. Мы вроде бы все обсмотрели и ничего не нашли. А он говорит, а крыша то уже перекрашена. Сначала ему не поверили -думали прикалывается. В итоге оказалось, что нет. Реально как раз от средины до стороны водителя видно, что перекрашивали. Такого бл*дь номера не ожидали мы конечно. Менеджер ни в чем не признался, хотя то он должен знать. А может не захотел. Но факт остается фактом. Такой подставы я не ожидал, да и пацаны тоже. Мы еще другие машины смотрели и у каждой какой то косяк. У одной крыло , у другой деверь задняя перекрашены. Короче 2 часа там провели и все бестолку. Уехали от этих кидал в нормальный салон. Пусть ищут лохов на стороне.
Да вот сами блин вы все виноваты. куда ваши глаза то смотрят, куда покупаете. Жизнь она учит всегда больно, но доходчиво. Ведь так то и есть, что если ты не читаешь и всем доверяешь. То тебя скорее всего обманут , как маленького ребенка. Я тоже был у этих барыг базарных в Алтае. Хотели мне тоже кредит впихнуть, я в это время все перечитал. И послал их с ним на дальние берега. Это же просто охренеть можно, чтобы 20,5% годовых мне туда заебаш*ли. Все просто но я не ною тут. Да они еще те ганд*ны. И пытаются здесь по крупному наебать , но по закону. Нужно быть внимательными и понимать, что в этом мире никогда ничего подписывать не читая нельзя. И детей своих нужно этому научить вот и все. чтобы их не только здесь не обманули , но и в другом месте. А эта конторка конечно ищет таких с большими ушами , чтобы побольше им в кредит написать суммы. А после этого конечно же живут припеваючи, другие же на них пашут потом годами чтобы отдать.
В этом то Барнаульском автосалоне мне обслуживание не понравилось. Менеджер вел себе, как хамло базарное. Я с женой туда приехал приценится. Зашли мы и стали смотреть машины. Мне Спортаж понравился, а ей то Киа Соул. Вот и менеджер подошел стал расхваливать, а потом с издевками к нам обращаться. Типа машины стоят денег и ему время на тех, кто без денег тратить жалко. Стал рассказывать, что можно и посолиднее что-то посмотреть, так как это машина ниже среднего класса. Я тогда с ним зацепился и послал его штаны протирать. Ну за чем он мне такой херовый советник нужен? Пусть идет и занимается, чем хочет. В итоге его слова оставили не приятный осадок. Вот как бывает зайдешь в автосалон, а тут какой-то хлыщ прыщавый тебе рассказывает, что Киа Спортаж ниже среднего. У самого то небось вообще приора стоит. Короче посоветовать и грамотно проконсультировать здесь не могут. Потому что берут всех подряд на работу. Зря вот только заехали сюда.
Ездила с дедом в этот салон, так как на днях права получила и он мне обещал купить новую машину. Я Солярис за 388тыс себе присмотрела и сразу повела деда его смотреть. Машина конечно очень классная, вся новая, прям сиденья удобные. Уговорила деда я все таки взять ее мне. Он 200тыс наличкой заплатил, а я согласилась с зарплаты выплачивать остаток потихоньку. Довольна я приехала я уже на новом Солярис домой. И все было то хорошо ровно 12 дней. Пока не сломалась магнитола и подсветка торпеды. Отвезла в сервис — ремонт 2 дня. И еще 2 недели после этого было все хорошо. После же начались проблемы с фарами — перегорели обе лампы. В сервисе сказали, что не гарантийный случай. За свои поменяла и через неделю опять обе перегорели. Я уже с ними поругалась, реально думала уже в прокуратуру на них писать. Но взяли машин уна диагностику и сама поменяли лампы. Пока вроде все хорошо. Но уже сколько нервов то ушло и чувствую что будет что-то еще.