Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а

Телефон: 8 (800) 533-97-13

Сайт: https://altay-auto.ru/

Автоцентр Алтай в городе Барнаул совершенно новоиспеченный автосалон, который только начал свою работу. Для клиентов есть большое количество программ по кредитованию на автомобиль. Куча подарков и много разных сюрпризов! Сталкивались с автосалоном АЦ Алтай? Оставьте свой отзыв на нашем сайте и расскажите другим о данном автосалоне.