Адрес: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15

Телефон: +7 861 202-57-01

Официальный сайт: https://avto-village.ru/

Автоцентр Авто Вилладж продает новые автомобили в городе Краснодар а именно по улице Лизы Чайкиной 15. Продает все популярные автомобильные марки и модели автомобилей. Из марок в основе идут следующие марки автомобилей: Лада, Хендай, Киа, Шкода, Рено.

Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 в Краснодаре

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