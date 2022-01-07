Адрес: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 15
Телефон: +7 861 202-57-01
Официальный сайт: https://avto-village.ru/
Автоцентр Авто Вилладж продает новые автомобили в городе Краснодар а именно по улице Лизы Чайкиной 15. Продает все популярные автомобильные марки и модели автомобилей. Из марок в основе идут следующие марки автомобилей: Лада, Хендай, Киа, Шкода, Рено.
Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15 в Краснодаре
На сайте автосалона Авто Вилладж сказано о кредитных программах, а кредитная ставка начинается всего лишь от 1%. Возможно ли такое при сегодняшней ставке Центрального Банка?!
А мне совершенно не жаль тамошних манагеров, работают они херово от слова совсем. Меня тупо отказывались принимать, сославшись на большое количество работы. А потом у них обед начался, да. То есть вообще не до клиентов, имеются более важные дела. Так поступают только те, кто вообще не получает ничего с дохода компании. Видно, что сидят на окладе и им насрать на то, купят ли в салоне тачку или нет. В других местах я такого не встречал, всегда принимают клиентов достойно, обходительно, отвечают на вопросы, показывают каталоги с товаром. Эх, жаль, что попался именно этот автосалон. Знал бы, что такая хрень у них творится, никогда бы нос свой не сунул в эту вшивую конторку. Советую другим пользователям сразу проходить мимо данного автосалона, которую даже компанией назвать нельзя. Так, бомж автосалон, где максимум вы сможете купить машину на месяц-другой, так как после она тупо развалится.
Никогда не советую даже думать над тем, чтобы ехать в этот автосалон ! Заехала в автосалон, чтобы присмотреть себе новый Поло. Цена почему то отличалась чем на сайте. Решила оставить заявку на кредит. На следующий день специалист банка мне перезвонил и ответил, что все хорошо и мне одобрили кредит на сумму в 750000р.. В салоне же приехав к 12:00 ,я уехала на своей машине только в 18:00. Потому что у менеджера было много клиентов и суммы там были больше, а я как дура все ждала и ждала. Это очень не приятно. Конечно уехала на машине, потому что это была моя мечта. Но оказалось еще, что мне туда очень дорогую страховку влепили. Не рекомендую их -обманщики.
Вот блин, знал же, что могут напороть, но все равно полез в эту яму. Читал отзывы предварительно о салоне, понимал, что ребята ненадежные и могут бортануть с машиной. Но даже не думал, что они попытаются так нагло под видом нового авто попытаться втюхнуть мне подержанный вариант. Изначально я созванивался с ними и интересовался Шкодой Октавией, меня автомобиль полностью устраивал по всем параметрам. Но нужна была в обязательном порядке именно новая тачка, подержанка никогда не вызывала у меня доверие. Работник салона по телефону сказал, что они подержанными и не барыжат, только новые свеженькие варианты. Окей, ладно, доверился. Поехал к ним, меня встретили вроде нормально, проконсультировали. Я еще несколько раз уточнил по поводу того, новая ли машина. Мне подтвердили, глядя в глаза, а потом провели к ней. И тут я тупо замечаю, что на тачке краска новая и диски немного поцарапанные. Я говорю еще раз – точно новая? Мне – да, только-только с завода. Уф, и тут меня понесло…Скандал я там знатный устроил, но заслужили этот Авто Вилладж…Такое отношение к клиенту и многократное вранье еще надо поискать.
Мое посещение в этот автосалон, запомнится мне надолго и отнюдь не положительно. Потому что там работает самое настоящее ХАМЛО!!! Позволяют себе в открытую обсуждать клиентов и грубить им. Стоят 3 сотрудника и смеются над человеком, который в это время осматривает автомобиль. Когда я сделал замечание одному из менеджеров, что неприлично обсуждать человека, от которого зависит твоя зарплата, то он мне ответил- Тебе вообще что надо, куда ты суешь свой нос, иди куда шел. Вы представляете? Я пришел к ним покупать автомобиль и мне такое говорят, естественно я тут же передумал делать это здесь, поехал к конкурентам. И вам, друзья советую поступать так же, если не хотите нарваться на грубость.
Хотела для мужа взять КИА Рио в Авто Вилладж Краснодар, когда он с командировки вернется. Подарок к юбилею, даже рискнула в кредит влезть немного. Нужно было добавить 100 000 рублей к уже имеющимся у меня на руках деньгам. Обратилась в этот салон, они пообещали все сделать, кредит также выдать взялись под 5 процентов годовых. Для меня это было очень терпимо, отправила заявку. Пришел ответ от 2х банков, в которых мне согласились дать деньги. Правда, почему-то оказалось, что мне выдаются не 100 000, а 200 000. Я спрашиваю у менеджера салона, почему сумма другая. А он мне такой «я проявил инициативу и прописал в заявке чуть большую сумму. Такие кредиты наши партнеры выдают охотнее». Нормально? Человек «проявил инициативу», по которой мне бы пришлось выплачивать в 2 раза большую сумму!! Хорошо, что я документы всегда перед подписанием проверяю. Так бы поставила свою визу и был бы Вите потом сюрпризик…
ЛОХОТРОН!!! КТО С ДОЛЕКА НЕ ВЕРЬТЕ И НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ. МАЛО ТОГО ЧТО МАШИНЫ СТОЯТ 2 РАЗЗА БОЛЬШЕ И В ДОБАВОК ВСЕ ЗА НОГО ОФАРМЛЯЮТ. ДАЖЕ ЗА НАЛИЧКУ НЕ ВОЗМОЖНО КУПИТЬ, ОПЛПТУ ПРИНЕМАЮТ ТОЛЬКО 70%А ОСТОЛЬНОЕ В КРЕДИТ. И МАШИНЫ КОТОРЫЕ НА САЙТЕ ТУТ НЕТ. ПИХАЮТ ТО ЧТО ЕСТЬ. КОРОЧИ НЕ ТРАТЬТЕ СВАЕ ВРЕМЯ. ЭТО ЕЩЁ РАЗ ПОВТАРЮСЬ ЛОХОТРОН. УЛ ЛИЗЫ ЧАЙКИНО 15👎
Услышал я про автосалон совсем недавно и подумал, что новая контора организует продажу тачек по более-менее привлекательным для клиентов ценам. Ага, размечтался. Мало того, что они не могут нормальную консультацию предоставить, так еще и пытаются какие-то стремные махинации с договорами кредитными проводить. Я сам лично видел, как менеджер вписывал не ту ставку, которую мы оговаривали. Во всех нормальных конторах финансовые цифры пропечатываются, а тут на лоха, видимо, рассчитывают. Я сразу это понял, так что не стал тратить лишнее время и свалил. Никому не рекомендую к ним обращаться и не верить в хорошие отзывы, кроме головняка больше ничего не получите.
Жаль,что не прочитала отзыва об этом автосалоне автовилладж киа в Краснодаре на у. Л.Чайкиной,15. Это действительно МОШЕННИКИ! Полный равод!!!! На сайте пишут,что распродажа авто 21года,в салоне выясняется, Что 20года! И то их нет в наличии, они выкуплены банком! Как?, если они работают с 15 банками)) по телефону вас уверяют, что кредит на выбранный автомобиль полностью одобрен, называют сумму ежемесячного платежа и заманчивый процент банка. Нужно только приехать ,подтвердить личность и автомобиль Ваш! Вы приезжаете и …вам нужно указать доход в 4-5 раз выше реального!-зачем?-чтобы банк одобрил лимит значительно выше необходимого!! Зачем?-чтобы втюхать вам допы!!!?которые и так есть в компектации!!! При этом вы не видите автомобиль. его привезет сотрудник банка,если вы согласитесь на всю предлагаемую чушь!! Обходите это кубло стороной!!!
Работники данного автосалона – это простые мошенники, как и руководство. Такое ощущение, что им насрать на то, что человек подумает после того, как ему предложат тачку, которая вас совершенно не интересует. К тому же персонал не способен предоставить качественную консультацию, так как о машинах знает чуть больше, чем барсук. Понабирали кретинов каких-то и хотят, чтобы люди у них машины покупали. Так не делается, сначала организуйте свою работу на должном уровне, а уже потом на какие-то деньги роток раззевайте. А то хотят ничего не делать и бабло стричь с людей.
Данный отзыв о работе сотрудников этого дилерского центра. Автомобиль покупали не первый раз, в других компаниях такого развода, с каким мы здесь столкнулись, нет. Какую машину нам выбрать определились не сразу, и с помощью менеджера выбрали Митсубиси Аутлендер. Комплектацию решили брать базовую, а если возникнет необходимость в каком нибудь дополнительном оборудовании, то всегда можно поехать в сервис и установить его. Только наши планы нарушило правило этого автосалона, БЕЗ ДОПОВ НИЧЕГО НЕ ПРОДАЕМ!!!! Решили схитрить, попросили самую дешевую мультимедиа систему и коврики. Так тыщу раз пожалели, что как только услышали про какие то условия, не развернулись и ушли. Это какой то кошмар!!! За тот минимум что мы попросили установить, с нас потребовали 100 000 рублей. Ну а мы то уже полностью расплатились за машину и деньги нам естественно никто бы не вернул. Отдали эти несчастные 100 тысяч. И теперь пишу везде о своем печальном опыте. Так что, ребята обходите стороной этот автосалон, если хотите купить авто без обмана. Авто Вилладж конченный просто…
По факту этот автосалон пустой, машин нет новых. Даже тест драйв запрещают проходить, видите ли им дорого заправлять машины. Я сделал вывод, что если салон даже такие банальные расходы потянуть не может, то там дела совсем плохи. О какой продаже может идти речь? Человеку сто процентов надо протестировать товар перед тем, как деньги за него отдавать. А если теста нет, то и покупки нет. Во всяком случае я никогда не оставлю бабки за приобретение, если досконально его не оценю. А вы там как хотите поступайте. Этот автосалон не могу рекомендовать, так как не заслуживает он лично от меня и капли доверия. Бегите от этого Авто Вилладж…
Согласен, вначале дают совершенно лживую информацию, а потом по максимуму открещиваются от своих слов. Знал бы, что такая сказка у них происходит в автосалоне, сразу бы начал записывать весь разговор. Потом хотя бы в прокуратуре было бы, что предъявить. А без записи, к сожалению, к ответственности данный лживый автосалон привести не получится((( Очень обидно, что подобного рода деятели без проблем работают на рынке и обманывают честных людей. В то же время нормальные организации никак не пробьются сквозь конкурентов, так как ведется серьезная борьба информационная. Надеюсь, что наши отзывы помогут другим людям сделать правильные выводы по поводу работы Авто Вилладж и подобных контор. Рекомендую вам никогда в этот автосалон, даже за прохождением планового осмотра авто. А то найдут кучу косяков, которые потом оплачивать придется.
Я уже по месту разобрался, что это дешманский автосалон с менегерами-разводилами и отсутствием нормальных машин. А когда звонил, мне так красиво напевали, что они типа являются официальным дилером со всеми вытекающими. А как сам увидел своими глазами, то все стало на свои места. Сидят два утырка в ожидании какого-нибудь очередного залетного лоха, вот на нем и трудятся на всю выкладку. За лоха сразу прошу прощения, если вдруг кого обидел. Просто это они нас лохами воспринимают, раз купился на развод, значит лох. Местных то они уже почти всех перебрали, поэтому к ним никто уже не ездит, только приезжие, которые пока не в курсах, чем тут ребята промышляют. Сайт у них хороший, прикольная реклама, цепляет, на телефоне грамотно разводят и заманивают. А по факту дешевый лохотрон. Инфа для тех, кто еще не знает, ловить там нечего, не тратьте зря время.
ЭТОТ АВТОСАЛОН ПОДХОДИТ ВСЕМ НОВЫМ РУССКИМ!!! Который хотят купить машину подешевле в наше то время))) когда тачки подорожали почти на половину))) Лада Гранта то сейчас как минимум тысяч 800 000 стоит, и то надо ещё поискать хорошенько по автосалонам))) А люди у нас хитрожопые и думают обдурят всех, но в итоге надурят дорогие мои Вас, и кредит в данном автосалоне ни фига от 0% годовых, а начинается как минимум от 20% годовых, иначе как думаете почему они ещё существуют??? Не надейтесь на бесплатный сыр в мышеловке!!!Думайте холодным умом!!!
Занесла нас нелегкая в Авто Вилладж. Место для людей, не читающих бумаги. Хотели в кредит Kia CEED. Обещали за 470 000. руб., все детали по пять раз проговорили по телефону. На месте выяснилось, что девочки, сидящие на телефонах вообще в другом офисе находятся, инфой о ценах и наличии машин не владеют, а просто заманивают людей в сам автосалон на Лизы Чайкиной 15, где и происходит развод.
Читаем договор, машина и правда 470, только надо еще доп. оборудования взять на 250. Того самого оборудования, которое и так есть в комплектации. Три раза переделывали договор и каждый раз там оказывалось лишнего стоимостью на пол машины. В итоге менеджер, увидев, что читать мы умеем, сдался и посоветовал нам езжать домой. Пять часов в салоне мариновали скоты.
Ни за что и никогда не ходите в этот автосалон под названием «Авто Вилладж»!!!! Там одни мошенники работают. Схема у них такая: при покупке автомашины за наличный расчет, которая стоит у них в салоне, она неожиданно подорожает ещё примерно на 100 тыс рублей. Они сами говорят, что выставленная цена актуальна только для продажи автомашины в кредит. Вот если в кредит хочешь оформить, то тут начинается самое интересное! Та дешёвая автомашина, о которой говорилось ранее по телефону, она есть, но стоит в складе где-то, так как она 2019 года выпуска и осталась непроданной. И, якобы, поэтому она дешёвая чуть ли не на пол цены, чем автомашина этого года. Далее до того, как увидеть эту автомашину, нужно все документально оформить. Сначала они оценят вашу автомашину, которую ты хочешь сдать в трейдин, оценят по хорошей цене, как ни странно. Далее, если у вас имеется первоначальный взнос, внесёте эти деньги в их кассу. При оформлении вашей старой автомашины в трейд ин, они сначала заберут у вас все документы на эту вашу автомашину (ПТС, СТС), оформляют договор купли-продажи вашей автомашины, якобы выкупают они его. Потом покажут вам квитанцию о том, что вы, якобы, внесли деньги наличными в их кассу стоимость этой автомашины. Но в руки вам эту квитанцию не дают.
Далее они заставляют ждать целый день, примерно, до 19 ч, объясняя, что с банка об одобрении вам кредита ответа до сих пор пор нет . Это очень утомительно, особенно, если ты приехал с далека. А они этим пользуются. Расспрашивают о вас всю информацию, чтобы знать, кого вы из себя представляете, такое ощущение, что вы становитесь друзьями. Потом после 19 часов, позовут вас в переговорный кабинет объясняя, что вам одобрили кредит. И там вы узнаете, что на ту автомашину, которую вы хотели купить, совершенно невыносимые условия кредитования, а именно, не имеете право досрочно погашать кредит, каско в счёт кредита на весь срок кредитования включен, дополнительные услуги также на весь срок кредитования и в результате вы, будучи в здравом уме и трезвой памяти естественно, откажетесь от этого кредита. Тогда они начнут убеждать вас, что вам покупка той автомашины, которая стоит у них в салоне, выгоднее, так как условия кредитования там «полегче». Но там есть одно но, данная автомашина почти на 15-20 процентов дороже, чем в дилерских центрах. Поэтому вы, если во всем этом разбираетесь, тоже откажетесь от кредита. После этого они документы на машину и первоначальный взнос обещают отдать только после подписания некоторых документов, а именно, после подписания расходного кассового ордера, якобы они вам вернули деньги за автомашину, выданную в трейдин, заявление о расторжении договора, акт приёма-передачи автомашины и т.д.. После подписания всех этих документов они вам вернуть все документы на вашу автомашину, первоначальный взнос не возвращают либо возвращают только часть, поясняя, что ты нарушил часть договора, отказываясь и расторгая кредит. Они, якобы, новую автомашину подготовили вам для продажи, установили доп оборудование на энную сумму (в нашем случае это было на 94 тыс рубля), а в договоре прописано, что в случае расторжения ты обязан им оплатить эту сумму плюс за приведение автомашины в первоначальный вид, примерно, ещё столько же. Всю это у них оформлено юридически грамотно и потом если ты в суд даже обратишься, то ты ничего не выиграешь, так как по документам выходит так, что они все ваши «прихоти» выполнили, а ты, такая «зараза», кинул их. И ты останешься должен им деньги. Они будут пугать тебя тем, что если добровольно не оплатишь им эти деньги, то обратятся в суд и ты вынужден будешь ещё дополнительно выплачивать за моральный вред и судебные расходы. И тебе ничего не остаётся, как оплатить всю сумму, оговоренную им. Мой вам совет, не давайте никакие документы им в руки, а также не вносите деньги в качестве первоначального взноса, пока не увидите и не согласитесь условиями кредитования!!!! А лучше, никогда не ходите туда. Сначала уточните цену автомашины в официальных дилерских центрах, и если вдруг о кажется в других автосалонах автомашина дешевле, чем там, то бегите от этого автосалона!!!!
зашел постоять посмотреть на машины, в Авто Вилладж на Лизы Чайкиной 15, долго смотрел сам, потому что никто так и не подошел что бы мне что то подсказать или помочь, нет же они сидели залипали в телефон, один вообще ногами к верху лежал на диванчике, занимался тем что читал какой то журнальчик, ладно не важно, люди зарабатывают деньги, а если не надо работать то им заплатит, скорее всего работают за проценты с продаж, там я в этом автосалоне увидел машину, ладу семерку за 99 тысяч рублей, так вот кто то сдал ее в утиль за 20-30 тысяч а они ее продают, там пробег был около 100к но, кто знает сколько раз уже скручивали эти циферки, ну не мне судить но это пипец, имеют наглость продавать утилизационные машины.
вчера приехал в Авто Вилладж, посоветовали этот автосалон яндекс, ну что сказать, не доверяйте и проверяйте рекламу в интернете, сейчас просто полно всякого рода мошенников и прочих, вот теперь я перестал нормально доверять таким товарищам которые рекламируют такие автосалоны, просто в лицо говорит, у нас машины просто для того что бы их купили, а всю ответственность за поломки и тд будут нести покупатели, потому что графа в договоре избавляет их от ответственности, самое худшее место для покупки автомобиля, я вам как водитель со стажем, да новая, но не известно сколько она отработает, зачем такие заморочки если за эти деньги можно купить в нормально автосалоне, и в проверенном временем. если время пройдет и он не закроется значит там есть люди которым они приносят прибыль.
здравствуйте хочу написать очень негативный отзыв про Авто Вилладж, они меня обанкротили, я оформил покупку машины через свою фирму, ну не совсем большие деньги, но когда я дома просматривал договор то ужаснулся от того что если я просрочу кредитные выплаты, то пеня будет не как у частного лица, а как юридическое, и штрафы там до 100к рублей, я сначала подумал что это какая то чушь, не может такого быть, ну фирма приносила прибыль, но, так как работа сезонная то осенью и зимой в принципе стройка не идет, и в этот момент я не мог платить полностью сумму, и вот тогда начались звонки, угрозы, стали требовать в противном случае отберут бизнес, ну я сделал проще обанкротил фирму открыл новую, расплатился с пеней и кредитом от этих уродов и больше я не обращусь в такие заведения с непонятно историей. Не суйтесь на Лизы Чайкиной 15!!!
Лохотрон! Просто шлите этот салон на три буквы!
Вот же мрази, не ожидал что меня можно так легко обмануть!!! Но товарищи которые трудятся в данном дилерском центре, настоящие мастера развода!!! Взяли с меня деньги вообще ни за что. Про то что они завышают цены и здесь самые высокие ставки по автокредиту я читал в отзывах и прекрасно понимал с кем собираюсь иметь дело. Но тем не менее все равно поехал в этот автосалон, потому что только здесь был автомобиль который меня заинтересовал. Остальные дилеры обещали пригнать его под заказ. А это долгое ожидание, которое мне совсем не улыбалось. Но похоже я зря все таки сюда поехал, так как подарил этим тварям 8 000 рублей, а авто не купил. Потому что нового его не было в наличии. Они меня обманули, сказав что есть. Автомобиль был только с тест драйва. Но я об этом не знал и спокойно поехал тестить авто. Только перед этим внес в кассу 8 000 рублей, в качестве залога. После того как я вернулся обратно и сказал что буду покупать эту модель мне сообщили что она только под заказ. Заказывать я не стал. Ну они в свою очередь не вернули мне залог, сказав что оставят их у себя за тест драйв, он оказывается с чего то стал платным. Совсем офигели!!! Я об этом им и сказал, так тут же подошел охранник и попросил меня покинуть автосалон. А я ведь даже не ругался.
Беспредел какой то творит Авто Вилладж в Краснодаре. Вся информация на сайте носит рекомендательный характер, а это значит, что никаких скидок вам не положено, так же как и колеса в подарок могут закончится в самый неподходящий момент, а именно когда их должны были выдать вам. Я приобрела здесь Хендай Элантру, и никакой скидки на нее я не получила, хотя до последнего менеджер уверял меня что автомобиль будет стоить 570 000 рублей. Однако когда я подписывала договор, то увидела что помимо этих 570 тысяч, мне нужно будет заказать и оплатить установку доп опций, на общую сумму 300 000 рублей. Я это сделала, и очень удивилась завышенным ценам. Так магнитола обошлась мне в 50 тыс, а парктроник в 35. Это уже явное надувательство и развод. Но так как я уже заплатила аванс, то отказываться от покупки не имело смысла, потому что его бы мне не вернули. Затем была долгая история с ПТС, который все никак не могли отдать, и лишь когда я написала жалобу в роспотребнадзор, эти сволочи зашевелились и даже привезли мне его домой. Правда с таким видом, как будто я не свое требовала. Вообще очень мне не понравился этот автосалон, впредь буду более тщательно подходить к выбору организации, кому отдам свои деньги.
Хочу всем сказать что Авто Вилладж, работает отвратительно. Обещают, много чего а потом впарят вам битую машину, только денег с вас возьмут как за новую. Когда я обратился к ним в автосалон, то не думал ни о чем плохом. Выбрал здесь Ладу Весту, отдал за нее 690 000 рублей. Хотя планировал меньше, так как на сайте висит совершенно другая цена, но вы можете на нее не рассчитывать, потому что это все сделано в целях рекламы. Дополнительно меня попросили оплатить за консультацию менеджера, и оформление различных документов. Меня это удивило, но я не стал скандалить, а отнес в кассу 9 000 рублей. После чего получил ключи от машины. Это происходило вечером, поэтому я не сразу обнаружил что задний бампер и правый порог отличаются оттенком от самого автомобиля. Увидел это только следующее утро. Пришлось снова ехать в автосалон и требовать возврата денег, мне такое авто было не нужно. Но меня можно сказать вытолкали взашей, потому что в договоре было написано что претензий к ним я не имею. Ну уроды ведь!!!
Поведаю, вам друзья маи об одном разводе, которым пользуется этот Авто Вилладж. Различными способами привликают к себе в автосалон людей и там угаваривают купить здесь дарагую машину. Я тоже немного пострадал, но благо потерял буквально копейки, только остался неприятный осадок, что меня приняли за идиота. Приехав, я разговаривал с продавцом катораго звали Леша, он мне показал все имеющиеся автомобили, сказал сколько стоит каждая. Я захотел купить Фольсваген Поло. Он стоил 540 000 рублей. У меня как раз на счету была нужная сумма. Он похвалил мой выбор и распичатал предварительный даговор, мне это не понравилось и я спросил, почему он предварительный? Он сказал что это просто формальность и когда пригонят автомобиль я подпишу акт получения, то тогда уже подпишем основной дагавор. Ну меня убедили его слова и я поставил сваю подпись. Потом заплатил предоплату 200 000 рублей. И когда привезли мой Фольсваген я офигел, он был другого цвета и в полной комплектации. Я не стал его покупать, и попросил вернуть задаток. Был сильный скандал, так как возвращать его не хотели, но в итоге все таки отдали, так как я стал звонить в полицию. Только вот неустойку 10 000 оставили себе. Вот с таким лохотроном я столкнулся в нашем краснодаре.
К моему глубокому сожалению я тоже пополнил ряды обманутых от беззаконных действий этого дилерского центра. Данный автосалон я выбрал что бы хоть немного экономии, но в итоге вышло что заплатил гораздо больше, чем если бы я приобретал машину у официального дилера. Приобретя у них Рено Сандеро, я тому же приобрел множество проблем. Потому что его мне продали б.у. Как такое могло получится, я напишу. Но скажу сразу, людой может оказаться на моем месте, так как эти аферисты очень умело маскируют такие машины под новые. Стоимость Сандеро, если верить сайту была 460 000 рублей, но это совсем пустая комплектация, и мне пришлось платить за установку дополнительного оборудования. Потому что не будешь же ездить без магнитолы и ковриков. За эти опции я отдал еще 190 000 рублей. Далее мне не отдали ПТС, только копию. Пообещали что оригинал отдадут немного попозже, так как сейчас документ на оформлении в гибдд. Так вот в конечном итоге мне дали только дубликат, сказав что оригинал потеряли. А позже, проходя тех обслуживание у товарища, я узнал что авто не новое. Вот и делайте выводы, стоит ли с ними иметь дело? знайте что эти люди по адресу Лизы Чайкиной 15 в Краснодаре — типичные мошенники.