Адрес: г. Казань, ул. Маршала Чуйкова 54 В

Телефон: 8 (800) 505-17-57

Сайт: https://ac-kazan.ru/

В городе Казань уже достаточно долго работает автоцентр Казань и находится он по адресу Маршала Чуйкова 54в. Автоцентр предлагает якобы более 350 автомобилей, именно с ПТС. Так же обещают лучшие условия по кредитам, обмен по программе трейд ин и говориться что выгодно всем. Если вы в скором времени хотите приобрести авто, то для вас предлагают успеть купить автомобиль по старой цене.

АЦ Казань на Маршала Чуйкова 54 В

Подарки при покупке авто просто очень много на выбор, от полисов Каско до парктроников, что только душе угодно. Вы так же можете получить купон как называют ее на сайте «на дополнительное оборудование», при приобретении автомобиля в кредит.