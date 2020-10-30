Адрес: г. Казань, ул. Маршала Чуйкова 54 В
Телефон: 8 (800) 505-17-57
Сайт: https://ac-kazan.ru/
В городе Казань уже достаточно долго работает автоцентр Казань и находится он по адресу Маршала Чуйкова 54в. Автоцентр предлагает якобы более 350 автомобилей, именно с ПТС. Так же обещают лучшие условия по кредитам, обмен по программе трейд ин и говориться что выгодно всем. Если вы в скором времени хотите приобрести авто, то для вас предлагают успеть купить автомобиль по старой цене.
АЦ Казань на Маршала Чуйкова 54 В
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Конченые разводили эти Ац Казань! По моему им уже по фигу, купят у них машины, или не купят, они настолько привыкли обманывать, что сама основная цель только развести, а то что в этом нет никакого смысла, им уже все равно. Мне был предварительно одобрен кредит, по телефону сказали, приезжайте, 100% уедете домой на машине. Приехала, прождала три часа, а мне отказ. Почему отказ и зачем тогда приглашали, не понятно и мне и не ответили. Люди сидели, тоже в ожидании, были и приезжие, интересно, чего они дождались? Если такого же, что и я, то не завидую. Для чего заманивают людей? Почему предоставляют неверную информацию? Им же от этого только хуже, к ним же ездить перестанут.
Ездили к ним мужем, хотели купить Киа Соул для меня, такого натерпелись…Очень все ужасно, не понравилось совсем! Сплошной обман! 500000 у нас было, а 700 хотели взять в кредит. Нам просто повезло, что у нас(точнее у мужа)) хватило здравого смысла не поверить им на слово и не внести первоначальный платеж. Хотя нас прямо навязчиво подводили к этому. Но муж у меня разбирается в делах с договорами получше многих. И разглядел подводные камни. Это конечно не понравилось кредитному менеджеру, но нас спасло от потери денег. Мы еле как забрали свои документы, нам угрожали, что мы нигде не сможем взять в кредит. Но в тот же день я привезла мужа домой на новеньком Соуле, взятом в кредит(!) в другом нормальном автосалоне.
Всех разводят, сволочи! Читал уже похожие отзывы, ситуация подобная и со мной произошла. Также по телефону общался, обещали, что машина стоит в салоне, что цена как на сайте, приезжайте, я вас встречу. Ехать 18 часов, за это время менеджер Антон звонил мне несколько раз, не передумал ли я, скоро ли буду. Потом попросил позвонить за 10 минут, как подъезжать буду, якобы чтобы он меня встретил. Звоню ему, говорю, что подъезжаю, отвечает, хорошо, заходите, я сейчас. И все, это последнее, что я от его слышал. Дальше начинается полный развод. Артема нет, машины нет, цен там таких тоже нет. Предлагают брать либо в кредит, либо купить подержанную. Артема набирал несколько раз, тишина. Спрашивал, где его найти, сказали что заболел. Ну что ж, здоровья тебе крепкого, Артем. А я к конкурентам.
Не советую ехать к ним издалека, потому как обманывают во всем. Если по месту, так максимум что потратите, это 2-3 часа времени и затраты на такси. А если переться за несколько сотен км. чтобы понять, что тебя развели, то сразу говорю, что не стоит. Хоть и обещают компенсировать проезд, это только в случае покупки и то под сомнением. Я выбрал две машины на сайте, общался с их сотрудником по телефону, наличие и стоимость мне подтвердили. Приехал, а машин там нет. Пытались навязать совсем другую модель, приблизительно за те же деньги, уверяли, что она ничуть не хуже. Это меня еще больше взбесило! Я сам знаю, что мне нужно и ни в чьих советах не нуждаюсь. А вот автосалону могу дать дельный совет: или работайте соответствующим образом, или прекратите разводить людей.
Поведетесь на цену с сайта, считай попали на деньги в этом Ац Казань. Лоханулся лично, поэтому рассказ из первых уст. Сначала позвонил, сказали что Камри есть, стоит в салоне в отличном состоянии. Спросил конкретно за цену, ответили, что цена как на сайте, она и есть окончательная. Точно? точно! Приехал, ценник есть, цена такая же. Ну тогда ок, оформляем. Предоплата, договор, все дела, жду. А тут сюрприз! Окончательная цена Камри на 120 тысяч больше. Я в а@уе, тут же набираю номер, отвечает уже другой, я говорю, так мол и так, что за ерунда, мне же говорили…Мне пообещали, что перезвонят, ага, по сей день жду. Закончилось тем, что пришлось покупать машину на их грабительских условиях. Хотел отказаться, но тогда с меня бы взяли неустойку.
Ац Казань это лохотрон, не верьте. Нет там низких цен, никаких скидок тоже нет. Голимый развод. Обнадежили, пришлось деньги снимать преждевременно со счета, ничего не купила, а деньги за комиссию потеряла. Новых машин мало и стоят они дороже, чем у других. А подержанные я бы не советовала там покупать вообще. Сомнения возникают большие по поводу честности автосалона, документы на машины не показывают, ни проверить нельзя, ни тест драйв сделать, сразу требуют предоплату. А в случае чего неустойка за отказ. Значит не все чисто. Лучше обращаться к официальному дилеру, проверенному и надежному. А эти лохотронщики, только называют себя официалами.
Был там, не понравилось. Развод клиентов на деньги, вот и вся суть работы данного дилера. Находишь интересную рекламу, звонишь, чтобы удостовериться, тебе начинают вешать много лапши на уши, красиво обещать, в общем ведешься и приезжаешь. А по факту ничего из того, что тебе наобещали нет. Искал Кашкай, у них была самая выгодная цена, обещали скидку. В итоге никакой скидки, стоимость выше реальной. В нужной мне комплектации даже не было, зачем обещали, не понятно. Раскручивали на выгодный кредит, отказался. Понял я все про их выгоду. Обещаниям по телефону не верьте никогда, им лишь бы заманить клиента.
Оставляла заявку, перезвонили, сказали что кредит мне одобрили. Я задала еще несколько вопросов по этому поводу, потому что ехать мне не ближний свет. Уверили в том, что с вероятностью 100% я уеду домой на новой машине. Поверила и поехала. Там снова отправили заявку, потому что сказали, что предварительное одобрение дают всем. Ну ладно, я не переживала на этот счет, у меня хорошая кредитная история. Потом мне сообщили, что три банка мне в кредите отказали, а вот один одобрил. Потребительский кредит под 32%. В смысле потребительский? Вы же говорили автокредит по госпрограмме! И не могли мне отказать везде! Я потом уже узнала, что они просто не отправляли никуда, а тянули время. и работают они только с одним мутным банком, таким же, как и они сами. Поскандалила, конечно, но легче мне от этого не стало. Будьте с ними осторожнее и не верьте.
Не верю в правдивость положительных отзывов. Сам там был, ничего, кроме изрядной порции негатива, не получил. Обещали Октавию на 70 штук дешевле, типа акция, приехал, там наоборот, еще на 60000 дороже среднерыночной цены. И такая ерунда там не только со Шкодой, там на все автомобили цены выше. И выше не то, что от заявленных на сайте, они выше средних. И в чем же преимущество этого автосалона от других? Они себя так красиво рекламируют, а по факту ничего особенного, даже хуже. И как я после увиденного могу оставить положительный отзыв о них? Не знаю, кто их пишет, но лично убедился в обратном.
Если мой отзыв убережет хотя бы одного человека от попадалова в этой шараге, то я буду считать, что мой горький опыт достался мне не зря. Хочу предупредить вас об обмане, который постигнет каждого, кто поверит этим мошенникам. Не верьте! Ни рекламе, ни сайту, ни сказкам по телефону! Вас просто заманивают, чтобы потом поиметь с вас деньги. Только и всего. А машин там не будет, скидок тоже, и акций с подарками не ждите. Обязательно на вас все закончится, а вам про это скажут, только вы оплатите часть денег. Они очень умело выманивают предоплату, не показывают при этом автомобиль. А потом или допов вам насуют, или комплектацию другую подсунут, так что машина сильно подорожает. А за отказ неустойку слупят. В любом случае вы потеряете деньги. Предупреждаю, не верьте им!