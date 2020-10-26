Адрес: г. Москва, ул. Привольная, 2, к. 5

Телефон: +7 (800) 444-80-47

Сайт: https://beru-auto.com/

На Привольная 2 к 5 в городе Москва, открылся еще один новый дилерский центр, называется он Беру Авто. На этом месте уже было несколько дилерских центров. Давайте разберем что нам предлагает Беру Авто? Такси до дверей автосалона совершенно бесплатно, возможность выиграть супер подарок.

Беру Авто на Привольная 2 к 5

Стоит заметить что в автосалоне бывают еженедельные распродажи, например при покупке в кредит Лада Гранта, обойдется вам всего лишь в 261 900 российских рублей. Просто мечта а не скидка, не так ли?