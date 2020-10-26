Адрес: г. Москва, ул. Привольная, 2, к. 5
Телефон: +7 (800) 444-80-47
Сайт: https://beru-auto.com/
На Привольная 2 к 5 в городе Москва, открылся еще один новый дилерский центр, называется он Беру Авто. На этом месте уже было несколько дилерских центров. Давайте разберем что нам предлагает Беру Авто? Такси до дверей автосалона совершенно бесплатно, возможность выиграть супер подарок.
Беру Авто на Привольная 2 к 5
Стоит заметить что в автосалоне бывают еженедельные распродажи, например при покупке в кредит Лада Гранта, обойдется вам всего лишь в 261 900 российских рублей. Просто мечта а не скидка, не так ли?
Бессовестные твари! Обманули меня с кредитом! Обещали низкие проценты, а сами влупили 28%. Взяли с меня первоначальный взнос 150 тыс.р., сказали что так нужно для банка. Потом страховок насовали и проценты бешенные. Я отказалась подписывать, а они провели мои деньги как предоплату и с них взяли неустойку, за отказ от покупки. У меня никаких доказательств на руках нету и к кому мне теперь с этим обращаться я не знаю. Потеряла 90 тыс. а оставшиеся 60000 сказали, что вернут в течении десяти дней, а я теперь не знаю, вернут ли вообще. Подскажите что мне делать и куда жаловаться. Это же просто беспредел.
Смотрел отзывы на официальном сайте автосалона, все довольны, все счастливы. Каждый купил удачно машину, дешево и получил много отличных подарков. Я поехал к ним, но ничего хорошего я там не увидел. Машин мало, в основном подержанные и сильно. Несколько новых было, но я так и не дождался менеджера, чтобы он мне показал хоть одну. Они все закрыты и да и самому как-то лезть не очень. Сотрудники не заинтересованы в том, чтобы клиенты покупали за наличку, всем навязывают кредит. У меня просто спросили, что мне нужно, когда я назвал конкретную модель, сказали, что она на складе стоит, нужно оплатить 20% и тогда привезут. Мне не понравилось ни это мутное предложение, и полное несоответствие сайту и кстати положительным отзывам.
Наткнулся на заманчивое предложение от них, машина, которую я искал, была в наличии, по нормальной цене и кредитные условия были больше чем подходящие. 11% ставка, реально ни мало и не много. Меня напрягает, когда предлагают подозрительно низкие проценты, это как-то не вяжется с реальностью, а здесь вроде все норм. Ну приехал, первым делом хотел посмотреть машину, но нет, сначала получите добро на кредит. Странно. Я если мне не понравится, захочу купить другую, а она дороже, заново кредит оформлять, что ли? В кредитном отделе сказали, что необходимо внести первоначальный взнос, хоть на сайте и по телефону было сказано, что он не нужен. Я не стал больше тратить на них время, уже было на развод. Оформляют кредит, берут деньги, а машину не показывают. Неизвестно чем это все еще закончится. Ушел, пока не влип.
Звонила им насчет кредита, выслушали и сами много говорили. О том, что мне дали добро три банка, под низкий процент, машина со скидкой будет обязательно, и подарков кучу обещали. Сказала, что живу далеко, но их условия самые подходящие. Меня успокоили тем, что все затраты, связанные с проездом автосалон возьмет на себя, в случае если я куплю у них машину. Я получила зарплату, детей оставила у подруги и поехала, 3800 на билет и это еще на верхней боковой. А потом пришлось еще 3800 тратить на обратную дорогу, потому что от такого кредита мне пришлось отказаться. 28 реальных процентов! Вы представляете что делают?!? Как можно им верить после такого?
Очевидный развод этот Беру Авто. Вчера там побывал, разочарован. По телефону говорили, что Шкода Октавия в нужной мне комплектации у них есть. Уточнил этот момент, есть, это стоит на площадке, или есть на складе. В ответ услышал, что все заявленные машины стоят в салоне, а склада у них нет. Меня ответ вполне устроил и я приехал. Но менеджер, встретивший меня сказал мне, что нужно внести предоплату и Шкоду привезут со склада. Я последнее время заимел привычку записывать телефонные разговоры, знаете, иногда случаются такие моменты, когда это бывает нужным. Вот как раз такой момент и был. Я даю ему прослушать разговор и УПС, неувязочка, заметно занервничал, растерялся. Потом выдал мне, что знать не знает, с кем это я разговаривал. А как же номер телефона с вашего сайта? Озвучил я свое мнение о них и уехал.
Приезжим у них точно делать нечего. Вынудят что-нибудь купить и согласитесь от безысходности. А не согласитесь, все равно потеряете деньги на проезд и чтобы машину посмотреть. Да-да, не удивляйтесь. Здесь уже и за посмотреть деньги берут. С меня потребовали 5 тысяч, чтобы машину привезти со склада. Весьма странный факт! Мне было обещано по телефону, что машина стоит на площадке и ни о каких складах и тем более дополнительных плат и речи не велось. Но тут все по своим правилам. А теперь прикиньте только, вы приехали из другого города, района, области, потратили деньги на дорогу, заплатили 5 штук за “посмотреть машину”, а вам привозят, да не ту. и плакали все ваши потраченные денежки. Дорогу вам никто не оплатит, вы же ничего не купили, да сомневаюсь, что оплатили бы, хоть и купили. Короче, картина маслом.
Я потерял в Беру Авто 5 часов своей жизни, потратил их на бессовестных разводил, которые всё это время делали из меня дурака. Мне из телефонного общения с их менеджером было понятно, что кредит мне уже одобрен под фиксированную процентную ставку 6,9%. Ключевое слово “фиксированная”. Но каким-то странным образом она в итоге изменилась до 28%. Не зафиксировали как следует, наверное. И мое счастье, что я это заметил раньше, чем подписал злосчастный договор. Вы когда-нибудь слышали про банк “Оранжевый”? Я например нет. А вот этот банк сотрудничает с нашими разводилами и также разводит людей на деньги. Если у вас остались сомнения в правдивости моих слов, съездите сами и попробуйте оформить там кредит. Только не подписывайте ничего!
Из сотрудников этой конторы мне бы очень хотелось особо выделить менеджера Артёма Старцева, мразь редкостная. Именно он меня консультировал и проводил сделку. Благодаря ему я купила Ниссан жук с пробегом, по его словам в отличнейшем состоянии, почти новый. По цене от меня тоже обманул, к моменту оплаты автомобиль подорожал на 90 тысяч рублей, но эта падла сделал вид, что я дура, а он меня предупреждал, что надо будет доплачивать за допы. Но хуже то, что Жук оказался с проблемами, требуется теперь серьезный ремонт, естественно за мой счет, потому что эта мразь мне сказала, что за подержанные машины после продажи они не отвечают. А продавать проблемные машины, как выяснилось, они могут.
Не ведитесь, тут разводят на деньги.