Адрес: Волгоград, шоссе Авиаторов, 8Д
Телефон: +7 (8442) 202-254
Сайт: https://golf-auto.ru/
Гольф Авто в городе Волгоград делает акцент на продаже автомобилей и представляет вниманию посетителей и клиентов большой выбор. В автомобильном центре действует акция — первым ста покупателям набор автомобильных чехлов в подарок.
Гольф Авто на шоссе Авиаторов 8Д
Помимо всего автосалон делает огромные скидки на автомобили, вот например скидка 10% по госпрограмме, подходит для таких программ как семейный автомобиль, медицинский работник и первый автомобиль. Так же как и везде доступна популярная программа по сдаче своего старого автомобиля при покупке нового.
ПИДАР*СЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!! Уроды бл*ть конченные которым лишь людей обмануть! Не ведитесь на этот ЛОХОТРОН! Раньше там другой такой же лохосалон находился под другим названием и так же обманывал покупателей, будьте аккуратны с ними!
В этом автосалоне на Авиаторов 8 брат взял Гранту. Так они ему там с кредитом такого на воротили, что уже судится он больше 2 месяцев. мы туда вместе с ним ездили. Машину осматривали тоже вместе. А вот договор то я не смотрел, он сам там все подписывал это еще в ноябре было. Он подвох в договоре заметил только спустя 12 дней. Когда вычитал, что у него КАСКО за 65тыс и еще там кучу всего налепили ему. Когда он мне сказал, я не поверил, но оказалось — это правда. Тогда к юристу с ним пошли, тот посоветовал действовать по закону и составить претензию и в суд, плюс жалобы во все инстанции. Так как по факту это мошеннические действия со стороны менеджеров автосалона. Теперь вот уже 2 месяца идут разбирательства с ними там. Это просто все кажется невероятно, но нервов уже сколько он потратил -ужас. Но управу надо на них найти, а то они же так и продолжат обманывать людей. Будьте умнее -не ходите туда совсем.
Эти три часа пути пролетели не заметно и уже в 11:00 приехал я с женой в этот автосалон. Думал ей купить новую машину не большую, чтоб она на работу могла ездить спокойно. Она присмотрела себе Пиканту киа — ее и хотели брать, если все хорошо. Машину посмотрели мы, но ценника на ней не было. Когда цену узнали, то оказалось , что она на много больше. Я очень удивился, почему она вдруг подорожала то. Менеджер стал оправдываться, что там другая уже комплектация. А на мой вопрос где же такая, как на сайте у вас показана? Он просто замялся, а потом ляпнул что уже наверно раскупили. Я тогда решил еще, что то посмотреть другое и пошел дальше по салону. Жена увидела солярис. Сели в него внутри вопросов нет. А вот снаружи я заметил, что дверь уже снимали и она перекрашена, цвет не совсем тон в тон подобрали. Я жене показал, так она охренела. Менеджер когда подошел я ему тоже рассказал, что здесь то товар с «сюрпризом». Обман сплошной этот Гольф Авто.
Охреневшие эти Гольф Авто совсем. В салоне нет нормальных менеджеров, никто не может ответить на вопросы четко. Цены не сходятся, рекалама обманывает или они так и не ясно. Потому что когда в автосалон я приехал с другом, то машины по цене акционной не было. Другие стали искать по акции — Гранту, Весту Солярис . То не нашли ни одной по акции и заметили, что они всем покупателям говорят одно — только вот продали. И предлагают посмотреть другие, а потом кредит хотят продать и все. Старший менеджер пришел и мы у него тоже спросили почему машин то нет акционных. Он ушел выяснять, когда будут. Не было его минут 40, а толку никакого. Говорит оставляйте свои телефоны, как только машины будут наберет нам сообщит. Как будто пошутили они не удачно. Я друга с работы выдергнул, время свое потерял — тут ниодной машины не нашел. Такого вот обмана не ожидал я никак. Зачем мне ваши машины, после такой ситуации. Аферисты в этом автосалоне -не презжайте.
Я вот от их гарантийного обслуживания в шоке. Взял у них солярис новый. Все было хорошо до первого ТО. Там мне насчитали в сервисе расходников на 15тыс. Я охренел от таких раскладов. У меня за всю практику владения автомобилями такого не было, ну максимум было 8тыс. на шкоде. Начал разбираться, что как так с ним бесполезно — прайс и все. Такого вот расклада я совсем не ожидал — кидалово полнейшее. Так что если вдруг надумаете здесь что то брать, то будьте готовы к такому раскладу каждые 10тыс км по 15тыс отстегивать. Я кому о таком не рассказывал — они не верили. Ни у соседей, ни у знакомых таких цен нет. Так и по гарантии мне дворники не поменяли, когда они сломались. Сказали, что я их спалил, они примерзли, а я их включал. В итоге они мне тоже обошлись в копеечку. Я никогда бы не смог подумать, что такое возможно. А гарантия эта мне кажется так для галочки. Потому что по факту ее нет — все за свой счет.
Полнейший кошмар этот Гольф Авто, столько времени потратил зря. Никому не советую туда ездить. Я приехал туда сам пасмотреть новую киа рио. Менеджера нашел, сказал ему чтобы показал мне , где машина. А он как то на меня так посмотрел, как будто я какой то черт из подворотни. И просто пальцем ткнул в сторону и сказал — там смотри. Я ему говорю ты почему так со мной разгавариваеш. Он начал со мной спорить, что занят, а я его отвлекаю пустыми разговорами. Это совсем не приятно, как будто я не человек совсем. Пошел я сам смотреть себе машину, а он сказал, что позже подойдет. Но мне уже пофиг было, разве так можно с клиентами совсем поступать. Сел в машину вроде бы все новое, все хорошо. Открыл бардачок, а там список работ по ремонту — шпаклевка, грутнтовка и покраска. Я реально сначала не понял, потом прочитал что машина киа рио. Кошмар полнейший, как совсем можно такие машины продавать, как новые. Это же не честно и не хорошо.
Конечно же этот автосалон полный отстой. А менеджеры просто бараны. В этот Гольф Авто поехали я с друганом туда в конце января, чтобы взять себе джипик Джили Х7. Уточнил по телефону перед приездом, что машина есть на месте. Зашли и позвали менеджера, чтобы показал нам Х7. Он сначала, как баран, на меня глаза свои вытаращил. А потом через минуту, видно что-то у него там прищёлкнуло в башке, пошел показывать. Сели в машину и конечно мне понравилась, все новенькая, красивая, как горная лань. Но как цену узнал, то удивился очень. Стал спрашивать у менеджера, почему такая цена вдруг стала. Показал, что на сайте то меньше на 154 тыс. Он там начал рассказывать мне, что это другая комплектация типа. Так мне же обещали, что машина есть, где по такой цене , как на сайте? Позвал старшего, но он тоже ничего не ответил. Короче отстойный салон это . И машин , какие должны быть на акции , там нет. И менеджеры просто — бараны, ничего не знают.