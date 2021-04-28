Адрес: Волгоград, шоссе Авиаторов, 8Д

Телефон: +7 (8442) 202-254

Сайт: https://golf-auto.ru/

Гольф Авто в городе Волгоград делает акцент на продаже автомобилей и представляет вниманию посетителей и клиентов большой выбор. В автомобильном центре действует акция — первым ста покупателям набор автомобильных чехлов в подарок.

Гольф Авто на шоссе Авиаторов 8Д

Помимо всего автосалон делает огромные скидки на автомобили, вот например скидка 10% по госпрограмме, подходит для таких программ как семейный автомобиль, медицинский работник и первый автомобиль. Так же как и везде доступна популярная программа по сдаче своего старого автомобиля при покупке нового.