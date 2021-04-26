Адрес: Тольятти, Обводное шоссе, 12А

Телефон: +7 8482 650214

Сайт: https://impuls-auto.com/

Город Тольятти славится на сегодня в основном производством автомобилей Lada, он же ВАЗ. Таким образом в городе открылся новый автомобильный центр название которого Импульс и находиться данный автосалон по адресу Обводное шоссе 12 А, по данному адресу ранее уже было несколько автосалонов которые работали долгое время, но Импульс открыл свои двери только недавно.

Импульс на Обводное шоссе 12 А

Автосалон находиться на объездной дороге, так скажем на загородной по Обводному шоссе. Что предлагает нам на сегодня Импульс?! Кредит, программу по обмену старого автомобиля на новый — трейд ин и кучу акций которые только манят в автосалон.