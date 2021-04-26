Адрес: Тольятти, Обводное шоссе, 12А
Телефон: +7 8482 650214
Сайт: https://impuls-auto.com/
Город Тольятти славится на сегодня в основном производством автомобилей Lada, он же ВАЗ. Таким образом в городе открылся новый автомобильный центр название которого Импульс и находиться данный автосалон по адресу Обводное шоссе 12 А, по данному адресу ранее уже было несколько автосалонов которые работали долгое время, но Импульс открыл свои двери только недавно.
Импульс на Обводное шоссе 12 А
Автосалон находиться на объездной дороге, так скажем на загородной по Обводному шоссе. Что предлагает нам на сегодня Импульс?! Кредит, программу по обмену старого автомобиля на новый — трейд ин и кучу акций которые только манят в автосалон.
Отстойный салон этот просто, столько времени потратил зря. Хотел сдать свой поло 2014 года, он еще очень живой, но захотел взять поновее. Менеджер их по телефону сказала, что им нужно как раз обновить автопарк и они будут рады все сделать в лучшем виде. Так меня еще и на диагностику не пустили, сказали что мастера там сами все сделают и можно погулять. Гулял я три часа, а потом выяснилось, что машину мою в 250тыс оценили. Да ей самая низкая цена 350тыс. Вот это посчитали все в лучшем виде, только не для меня. Так я еще три часах прождал. Понаписывали там такого про мою машину, что просто на голову не натянешь. Совсем короче оборзели мастера. Ничего конечно там не взял. У ж лучше я буду ездить на своем проверенном авто, чем на их новом. Еще не бойсь подсунуть ,какой треш потом мучайся. Если вдруг загоритесь что-то менять, то однозначно сюда не едьте — ПРОСТО ПОТРАТИТЕ ВРЕМЯ.
Лохушники здесь еще те, пытаются обмануть, как будто лузеры с американских фильмов. Думаю все видели Один дома- вот это наподобие. Вроде улыбаются, все рассказывают, показывают — постоянно пытаются кредит втюхать. А процентную ставку при этом не говорят, и всячески умалчивают. Я в шоке от таких раскладов совсем. Смотрю и просто улыбаюсь, как же лукавы их замыслы. И специально все время поддакиваю мол почти уговорили. В итоге решил заявку подать на кредит. А после уже в кредитном договоре нашел, что там цена уже дороже, процент 17,4 годовых, плюс еще куча страховок, сборов, комиссий… Вот и понял куда эти лисы меня тянут. Это же очень глубокий кредитный карьер из которого придётся выбираться лет 7. Просто ребята привыкли вешать лапшу, но не на те уши напали. С моих давно уже все спадает само или мимо пролетает. Пусть ищут лопухов где-то на стороне!
Здравствуйте сегодня 12 февраля. Вчера поехал покупать автомобиль в кредит на сайте Импульса было указано 840000 — это hyundai creta. Приехав подали заявку. Несколько банков Нам одобрили. Пока ехали домой нашёл в интернете туже модель на 40.000 дешевле. Встав утром созвонимся поехали в этот Импульс. Приехав они промурыжили нас 4 часа, объявили цену за автомобиль 2017 года два миллиона рублей. Т.е. за авто которое стоит у них 800000 руб. я должен платить по сорок тысяч рублей в месяц пять лет это где то около двух миллионов рублей. Мы ноги в руки и бежать. Сели в машину снова звонят из Импульса, говорят: приезжайте у нас не так. Уговорили. Приехав там за авто той же марки, но классом ниже, КАСКО вышло 180000 тысяч рублей/год и также оплатить за пять лет сразу, страховка жизни тоже включена. ЛОХОТРон. Никакого КАСКО они не включают всё это развод салона.
Туда дорога заняла у нас с моим бате 3 часа. Импульс мы выбрали, потому что цена очень приличная на сайте. Сначала батя позвонил и узнал, что да как , сколько нужно на первоначальный взнос, какие документы. Оказалось же что можно по телефону подать заявку на кредит, а по приезду все будет готово. Батя решил так и сделать — все ей продиктовал. Приехали туда смотреть Логан степвей, нашли менеджера. Он нам все показал, как жаворонок пел нам он про эту машину. Расхваливал ее со всех сторон и характеристики и отзывы других людей. Короче все было норм. Пошли оформлять, а там еще ничего не готово. Бардак полнейший уних. Все заново стали делать — прождали 3 часа. В итоге свершилось чудо -оформили подписали. И только выехали из салона, как она заревела. Мы сразу туда менеджера звать, чтобы поменял машину. А он заднюю стал давать — все уже оформлено. Короче в сервис ее погнали -глушитель слетел. Но все равно они пид*расы, не умеют общаться.
Охи и ахи от такого обслуживания в Импульсе. Сервис никакой совсем, менеджеры обслуживать не умеют, все время только про свое рассказывают. Я с мужем туда приехала и мы целых 25минут искали там менеджера. Они нас игнорировали просто, как будто мы пустое место. Такого конечно мы не ожидали. Пришли смотреть Джету, а этот юный пингвин нам ,как начал заливать про акцию на Поло. Такого вот я совсем не ожидала. мы вопрос про джету задаем — в ответ у джеты так, а у поло еще и вот так. Уже муж мой сказал ему прямо, что нас поло совсем не интересует. Такого отношения мы не ожидали. Он угомонился только на 5 минут. Потом опять про поло свой начал рассказывать. Мы его просто отослали подальше, чтобы хоть машину рассмотреть. Ведь это же все нас реально напрягает. Когда тебе жужжат не о том, что нужно совсем. Просто ох и ах -или же ех от такого сервиса. Толком о машине то нам и не рассказал. Ушли от туда, как от стаи мух.
С такими салонами свяжешься себе на голову, потом очень трудно отстоять собственную правоту. У меня к пример было так, что мы приехали купить машину, менеджер уговорил подписать предварительный договор, когда внесли деньги, машина оказалась в несколько раз дороже. То есть Лада Гранта, у которой в среднем стоимость от 300000 тыс. рублей, обошлась в 850000. И отказывались деньги в возвращать, сказали, что это аванс, и я его забрать не могу. Так ещё и полис Каско обошёлся в 200000 руб/год, причем оплата сразу за 4 года, и как такое понимать? Ах да, и сама страховка не была включена в сделку. Грубо говоря, на таком разводе можно выкинуть 800000 рублей.
По приезду в автосалон за новой машиной, оказалось, что её по просту нет, хотя и была бронь. Мне сказали, что она есть где-то на складе и надо подождать пару дней, пока доставят в ваш «любезный» Импульс. Ну хорошо, принесли документы, и я как человек дотошный, начал внимательно изучать условия. К моему удивлению, а позже ярости, там было прописано, что я обязан оплатить транспортировку. С чего вдруг? Зачем мне эти переплачивать… Когда задал вопрос консультанту он сделал вид, что вообще не понимает о чем я говорю. Менеджеру по его словам, вообще не было до меня дела (работая в автосалоне, не уделяет время клиентам…) Короче просто мошенники. Я отказался, позже, когда я прошелся по салону, то увидел, что цены явно завышены, в отличие от того, что прописано на сайте. На Форд EcoSport цена выше более чем в два раза, от предлагаемой на сайте. Свалил, не раздумывая, иметь дела с аферистами я не хочу.
В общем Импульс один из худших автосалонов, когда-либо встречавшихся мне. Я разочарован не только обслуживанием, я также был поражён мошенничеством. Первое: цены на сайте и цены в автосалоне просто Небо и Земля. Присмотритесь к мелкому шрифту на самом листке или просто даже внимательно ознакомьтесь с документом, и вы увидите разницу между предлагаемой ценой и деньгами, которые вы отдаёте, она колоссальна. Второе: машина, которую я присмотрел оказалась рухлядью, даже салон провонял сигаретами. Также видно, что сама машина бита и крашена, хотя при звонке менеджеру, меня заверяли, что машина была только у одного молодого владельца, который её и поводить даже то не успел. Менеджер автосалона очень неприятный тип. При продаже всячески «подкалывал» меня, довольно грубо и часто. В общем я не то, что не советую, я полностью против посещения покупателями авто подобных автосалонов, а в особенности Импульс!
Пришлось 2 часа ехать до Тольятти, чтобы найти этот автосалон. Как увидел я новый солярис за 388850 руб, то решил сразу надо брать. Пока не разобрали, так как цена очень и очень хорошая. Смотреть его приехал с братом. Он то меня и повез сюда. Я только права получил как 2 месяца. Но родители денег дали на машину, поэтому то и решил брать новую, чтобы потом не мучаться долго. Время шло медленно — оформляли все где то часа 4. Я уже думал, что что то не так. Но потом все сразу подписал и сел в свой солярис новый. Машина очень хорошая, резвая как конь вороной. Но уже через месяц стуканул движок у нее. Такого еще никогда не было, у брата машине 7 лет и ездит до сих пор. Я конечно к ним поехал разбираться, что мне подсунули за машину. Так они еще и на меня наехали, что я ездить не умею. Совсем что ли тютю. Я ездил воббще не больше 50 км в час. Потрепали мне нервы, но хоть страховка спасла, потому что оформил. Обнаглевшие жиды они там!