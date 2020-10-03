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Автоцентр в Самаре на Заводском открылся менее одного месяца и занимается продажей автомобилей Lada (Лада). В автосалоне большой выбор отечественных автомобилей. За 601 110 рублей можно приобрести Лада Веста.
Лада Самара на Заводском шоссе
Лада Самара предлагает разные кредитные программы такие как Lada Finance, а так же Лада в Такси. Если верить сайту то автосалон является официальным дилером автомобильной марки Лада с 2007 года. Вообщем они вас ждут ежедневно, но прежде советуем прочитать отзывы.
Пару недель назад я решил купить авто, долго искал автосалон в интернете и наткнулся на сайт. Был приятно удивлен тем, что мне предлагают авто по низким и хорошим ценам с выгодными условиями. Но дальше разговоров, слава богу, это не зашло. Оператор яна любезно поговорила со мной по телефону , все объяснила и сказала, что как я приму решение ,чтобы я ей перезвонил. Перезвонил я через 2 дня, и просил еще раз описать все условия купли/продажи автомобиля. Она начала запинаться и говорить несколько другую информацию, чем рассказывала в тот раз. Я немного опешил, переспросил почему все так, она сказала, что мне послушалось,ну да ,послышалось целых 2 часа речи. В общем я посчитал эти разговоры очень мутными и обращаться не стал, чтобы далее не быть обманутым. Не советую Лада на Заводском.
самые настоящие обманщики и обративший к ним впервые не хочется делать это еще раз. Я иногородний и попросил сделать предварительный заказ на машину, чтобы мне сообщили, что пригонят и чтобы я знал когда ехать. Ну в общем то я выехал, приехал в автосалон Лада Самара, но машины на месте не было, я очень возмутился, я иногородний и мне так далеко ехать и еще потом и ждать. Но менеджер меня в кавычках обрадовал и сказал, что могу доплатить, вот уж спасибо! В общем брать тут ничего не стал. Лада Самара это какой-то ужас а не автосалон.
Походу, я попал в автосалон в тот момент, когда туда пришла целая толпа недовольных клиентов. Короче, человек 10-15 орало друг на друга по поводу того, что их машины уже несколько месяцев никак не могут привезти в автосалон со склада. На ресепшене барышня пыталась отбиваться и говорить, что, мол, там какие-то проблемы, но машины доставят «в самое ближайшее время». Но самый цирк был в том, что все эти недовольные внесли первоначальные платежи (у кого 5к было, а у кого все 20), и теперь требовали бабки обратно. Вы представляете, какие расходы у этого автосалона, если за один день десяток покупателей потребовали свои деньги обратно? Вот такой печальный опыт с Лада Самара на Заводском!!!
Добрый день всем. А может и не добрый, для меня уж точно. Вчера довелось соприкоснуться с мошенниками Лада Самара, и теперь вот пишу свой отзыв. Мошенники они, коих еще поискать надо! Довели дело до серьезной ругани, и все потому, что тупо отказывали мне в показе машины! Я сначала просил, потом начал требовать показать тачку, за которую я был готов отдать деньги. Но деятели из автосалона требовали СНАЧАЛА отдать деньги, а ПОТОМ только они мне покажут автомобиль. Утром деньги, вечером стулья – я думал, так бывает только в комедиях. Ан нет, реальная жизнь россиян такова, что подобная магия встречается и вне Хогдвардса. Вот такая вот история с Лада Самара. Сами думайте обращаться к ним или нет!
ЖУЛИКИ И МОШЕННИКИ!!! Хамят, грубят, даже маты в разговоре с человеком проскакивают!!! Такое ощущение, что руководство персонал набирало в какой-то помойке. Хотя автосалон и является помойкой, тут вообще ничего нормально не купить, только геморрой на свою задницу заработаете. Я никому не советую к ним обращаться, ничего кроме крайнего негатива вы тут не испытаете. Открылись они недавно, а уже такую хрень творят, что в кошмарах и не приснится. Уроды, одним словом, никакого уважения к людям! Воспринимают вас просто как мешки с деньгами, и даже не считают необходимостью нормальную консультацию по машинам предоставить. Выводы – негативный. Автосалон – отвратительный.
Добрый вечер, решил купить ниссан альмера.. Цены очень демократичные ,да и отзывы хорошие. И я решился. Оператор рассказала мне о льготах для меня, о ценах, о выгодном кредитовании. Отбросив сомнения, я поехал в Лада Самара. Приехав в автосалон обнаружил, что автомобиля нет. Ладно, подумал я ,может не разглядел. Менеджер Николай отправил меня оформлять кредит, ужаснувшись от процентов, я решил повременить с покупкой ,но тут мне начали угрожать, что если не возьму кредит сейчас, то подставлю их и они могут испортить мне кредитную историю. Я был в шоке, но все же кредит брать не стал. Под вопли персонала ушел прочь. Ужасное обслуживание и некомпетентные люди, не советую.
Ужасное впечатление от автосалона. Решили с мужем купить хороший автомобиль , на подаренные деньги. Обратились на сайт Лада на Заводском, так как прочитали множество хороших отзывов. Но как же мы ошибались. Во-первых все проводится настолько неорганизованно и безответственно (я о сделках) ,во-вторых грубый персонал, который повышает голос, вместо того чтобы нормально обсудить варианты (я считаю, что покупка машины- дело крайне серьезное , и здесь важны детали). Но видимо мнение наше и мнение этой безответственной компании разошлись, приехав в салон, нам сообщили, что наша машина еще не готова, так как не подошел срок ,когда мы должны были ее забирать (по телефону нам сказали дату и мы приехали в назначенное время, но в автосалоне была назначена совсем другая дата). Машину мы все же купили ,так как ехали издалека, а нервов была потрачена куча. Причем после недельной эксплуатации движок оказался в плохом состоянии, пришлось отдавать в ремонт. Все было бы оправдано, если бы не последующая поломка машины. Не советую никому. Не обожгитесь так, как обожглись на этом автосалоне мы.