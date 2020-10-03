Адрес: Самара, Заводское шоссе , дом 14 , корп.1

Телефон: +7 (383) 312-32-71

Сайт: Продажи +7 (846) 215 16 81, Сервис +7 (846) 215 16 81

Автоцентр в Самаре на Заводском открылся менее одного месяца и занимается продажей автомобилей Lada (Лада). В автосалоне большой выбор отечественных автомобилей. За 601 110 рублей можно приобрести Лада Веста.

Лада Самара на Заводском шоссе

Лада Самара предлагает разные кредитные программы такие как Lada Finance, а так же Лада в Такси. Если верить сайту то автосалон является официальным дилером автомобильной марки Лада с 2007 года. Вообщем они вас ждут ежедневно, но прежде советуем прочитать отзывы.