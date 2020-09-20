Адрес: Ижевск, Улица Азина 83
Телефон: +7-3412-20-97-38
Сайт: https://logo-motors.ru/
Дилер Лого Моторс в Ижевске открыл свои двери для покупателей менее недели, посетить автосалон можно по адресу Улица Азина 83. Сайт автомобильного центра говорит что у них огромный выбор автомобилей.
Лого Моторс на Азина 83 в Ижевске
Автомобильный дилер дает возможность до 30 числа данного месяца успеть купить автомобиль по старым ценам или просто забронировать. Так же на сайте говориться что для каждого клиента пришедшего в дилерский центр до 12-00 скидка до 20 000 рублей, трейд-ин доступен для покупателей.
Понятно одно, с этим автосалоном все проблемы можно решить только через суд, а тогда возникает вопрос: зачем мне у них покупать автомобиль? если есть еще много автосалонов, где можно легко и просто его купить и радоваться жизни. Нет же, постоянная муть. Подала заявление в суд, ждала чёрт знает сколько решения, дождалась. Не явился адвокат с их стороны, заседание перенесли, потом опять ждать. Мне это надо? Автомобиль стоит, помимо того, что мне его продали дороже, так и ПТС не выдали в срок. И пока длилась вся эта котовасия, автомобилем я так и не могла пользоваться. Но за кредит исправно платила. Суд я выиграла, но радости от этого не испытала. Не то, что компенсации, я даже извинений не услышала. Мне просто отдали ПТС и всё. Больше нет слов…
К своему огромнейшему сожалению я имела дело с этим автосалоном. Эту шайку по отъему денег у людей и автосалоном то не назовешь. Но так было написано на вывеске. С виду всё нормально, и вежливые сотрудники и вообще обстановка в целом наводило на приятные мысли. Но как выяснилось, это просто пыль в глаза и не более. Приличный лохотрон, так наверное правильнее будет. Итог печальный, я потеряла 92 тыс. р. Только лишь потому, что на мой взгляд их поступок с навязанными в наглую допами считался разводом, а на их взгляд, это было необоснованным отказом от покупки. Вот за это меня и обобрали почти на сотню тысяч. Но мой взгляд, это только мой взгляд. А у них всё по закону. По их “закону”. И ничего не поделаешь. Только вам писать, а вслух крыть их матом.
Я полностью оплатил автомобиль, но знал заранее, что мне его доставят через два дня. Автосалон внушал доверие и я не думал о плохом. Но ни через два дня, ни даже через две недели, автомобиля своего я так и не ощущал. Потребовал вернуть деньги, но меня снова утешили тем, что когда я оформлял заказ, цены были еще старые, а уже на следующий день было повышение, так что я как бы был в выигрыше. В общем через 18 дней я получил свой долгожданный, в прямом смысле, автомобиль, но тут просто жесть! он пришел мне по новой цене!! Какого х..??? Но к тому моменту мой менеджер благополучно уволился и мне не с кого было спрашивать. Ну и чтобы совсем не оказаться в ж…, пришлось доплачивать. Автосалон, да вы просто мастера по разводу! Браво, с*ки!!
Не посещайте этот Лого Моторс, поберегите свои деньги и что немаловажно нервы, потому что их вам придется потратить, ой, как много. Это натуральное кидалово, а не автосалон. Ох..енеть просто можно от того, что они там творят. Эти падлы очень хитро..опые, они себя защитили со всех сторон. Договор составлен так, что комар носа не подточит. А клиент постоянно остается в дураках. Ни суды, ни муды не помогут. Меня швырнули конкретно, но куда бы я не обращался, ответ один: внимательно читайте, когда подписываете. А то, что когда я подписывал этот треклятый кредитный договор и собственными глазами видел 3,9%, а потом откуда-то вылезли 24%, это я уже никому доказать не смог. Мошенники и кидалы!! Никогда с ними не связывайтесь.
Как-то по тупому выстроена работа этого автосалона. Сайт отличный, реклама многообещающая, а когда приезжаешь, первое ощущение, как будто адресом ошибся. Я честно сказать, даже вышел, чтобы посмотреть еще раз, туда ли я приехал. К удивлению оказалось, что туда, именно в Лого Моторс. Три человека в явно несвежих, но с*ка белых рубашках, отвлеченно разговаривали между собой, меня не замечая. Я покашлял, в надежде, что на меня обратят внимание. Один обернулся, но никак на меня не отреагировал. Я уже подошел сам и сказал, что мне нужно, но от меня отмахнулись как от мухи. Не пойму, то ли у них клиентов до фига и больше, раз я им не интересен, то ли им на все было по х.. Насчет автомобилей, их там было чуть больше, чем, с позволения сказать, менеджеров, и выглядели они примерно так же. Так что говорю всем с уверенностью, ловить там абсолютно нечего, не тратьте время.