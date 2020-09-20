Адрес: Ижевск, Улица Азина 83

Телефон: +7-3412-20-97-38

Сайт: https://logo-motors.ru/

Дилер Лого Моторс в Ижевске открыл свои двери для покупателей менее недели, посетить автосалон можно по адресу Улица Азина 83. Сайт автомобильного центра говорит что у них огромный выбор автомобилей.

Лого Моторс на Азина 83 в Ижевске

Автомобильный дилер дает возможность до 30 числа данного месяца успеть купить автомобиль по старым ценам или просто забронировать. Так же на сайте говориться что для каждого клиента пришедшего в дилерский центр до 12-00 скидка до 20 000 рублей, трейд-ин доступен для покупателей.