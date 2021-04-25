Адрес: Оренбург, ул. Проспект победы 116

Телефон: +7 (800) 551-08-59

Сайт: https://autosalon-metallurg.ru/

Оренбург ранее не славился таким не маленьким количеством автосалонов, но на сегодня в Оренбурге появилось много новых автосалонов, один из них это дилерский центр под названием Металлург. Автосалон предоставляет много услуг в сфере продажи автомобилей и большое количество автомобильных марок, таких как Хендай, Киа, Лада (Ваз) и многие другие.

Металлург на Проспект Победы 116

Металлург находиться практически в центре города, на оживленной улице проспект Победы города Оренбург. Автомобильный центр считается официальным как сказано на сайте autosalon-metallurg.ru. Имели дело или обращались в автосалон? Напишите о своих впечатлениях о менеджерах и работе автосалона.