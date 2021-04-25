Адрес: Оренбург, ул. Проспект победы 116
Телефон: +7 (800) 551-08-59
Сайт: https://autosalon-metallurg.ru/
Оренбург ранее не славился таким не маленьким количеством автосалонов, но на сегодня в Оренбурге появилось много новых автосалонов, один из них это дилерский центр под названием Металлург. Автосалон предоставляет много услуг в сфере продажи автомобилей и большое количество автомобильных марок, таких как Хендай, Киа, Лада (Ваз) и многие другие.
Металлург на Проспект Победы 116
Металлург находиться практически в центре города, на оживленной улице проспект Победы города Оренбург. Автомобильный центр считается официальным как сказано на сайте autosalon-metallurg.ru. Имели дело или обращались в автосалон? Напишите о своих впечатлениях о менеджерах и работе автосалона.
Поло я хотел взять за 457тыс и поехал туда сразу. Взял с собой друга, чтобы посоветовал, что и как. Я очень удивился, когда мы приехали и менеджер сказал, что вот только что буквально забрали перед нами последнюю. В другой комплектации пришлось смотреть этот Поло, может и к лучшему. И очень здоров что друган мой Димон заметил, что машина уже восстановленная, так как правое переднее крыло отличалось по цвету. Я потом посмотрел и реально так. Менеджер все отрицал — типа на заводе так покрасили. Мы тогда пошли другие машины смотреть и реально увидели , что там у другой левое заднее, у еще одной — правое переднее. Короче понялы мы их схему развода. Они видать косячные тачки стали продавать, как новые. А потом когда сделка оформлена, то получается что они ни при чем. Так всегда, после драки кулаками не машут. Осторожно в этом салончике будьте и берите с собой или знатока, или толщиномер. А то обьеб*т на раз два.
Решили меня обмануть в этом салоне конкретно причем. Поехал в этот Металлург в нашем славном городе Оренбург удостоверится, что реально есть веста за 396 тыс. Приехал обсмотрел там ее всю, но цена уже другая больше на 120тыс. Начал расспрашивать что и где акционные машины? Менеджер рассказал, что могут мне привезти под заказ надо только все подписать и внести предоплату 50тыс и все будет где-то втечении недели. Я решил все таки попробовать и попросил почитать договор. А там договор, как песок. Толком ничего не написано, даже марка авто не указывается, только лишь сумма и то расплывчато до 700тыс. Я никогда и подумать не мог что такие договора существуют. Так как это же просто наеб*тельство по полной. По факту если бы я подписал , то они мне бы привезли любую машину до 700 тыс. Наверно до сих пор ищут наивных баранов. А со мной у них дело не прошло, так как я уже на форумах начитался , как наеб*вают в автосалонах. Чуть не попался и я на такой развод.
Мудаки они там все в этом Металлурге, этоже охренеть можно просто. Купил я у них новый Дастер, как оказалось позже он уже был б\у. Но у него через месяц стуканул движок, а слесарь их мне сказал. Такое часто бывает так износ то уже у движка хороший. Я просто в шоке был, когда это услышал. Волосы даже зашевелились на голове, это просто охренеть ни в стать. Я купил новую машину, за нее еще кредит плачу, а тут еще движок полетел. И еще пешком придётся ходить — это просто на голову не на тянешь. Я такого устроил их менеджерам там и управляющему. Но что толку то от этого ничего не меняется. Аферисты эти только могут успокаивать, а помочь ни чем. Теперь вот через юристов и суд буду восстанавливать справедливость. Но это процесс не быстрый. Хотя уже буду до последнего воевать из принципа . Нервов моих то они попили изрядно. Бду теперь и я требовать моральный и материальный ущербы мне вернуть. Чтобы больше не обманывали так никого!
Когда я впервые увидел на сайте новую машину за 324 тыс я не поверил своим глазам. Специально протер их и еще раз пасматрел. Оказалось что да новая нексия равон там столько стоит. Пазванил им туда, что узнать правда ли это так. Девушка мне сказала, что да -и я сразу поехал туда. Там уже на месте нашел менеджера и решил посидеть в новой машине. Все там было хорошо, и сиденья, и снаружи. Решил взять за наличку, но цена у нее была дороже. И как не торговался не хотел менеджер мне ее уступать совсем. Пришлось брать в кредит, конечно наличными тоже внес 300тыс. Но это еще только цветочки. Потому что через 12 дней эта машина перестала заводится совсем. Я ее в сервис к ним отвез. Они сказали , что акамулятор сел потому что генератор не работает. А замена в гарантию не входить. Ругался с ними очень долго,чуть не дал по еб*лу их главному. Но бестолку- короче ган*доны они там все и менеджер их тоже. Никто к вам больше не придет.
Ездил туда я со своими братьями, потому что нашел на сайте новый тигуан чуть больше ляма. В салон приехали мы после обеда нашли менеджера, который и повел нас к тигуану. Новая машина просто улет, такую красотку не хотелось отпускать. Начал я с ним торговаться хоть чуть чуть чтобы скинул. Но он только за наличку мог 2 тыс уступить. Это же совсем ничего, тогда мои братья все сели в машину. и один открыл бардачок . А там бумажка на ремонтные работы лежит. И написано, что правое заднее крыло уже отремонтировали. Я совсем разочаровался в этом салоне сразу. менеджера позвал, показал бумажку. Что за дела -говорю ему. Почему обманываете, так он сразу убежал. Здесь видно всех обманывают в этом Металлурге. Патому что нет у них совести, кто же к вам после такого придёт еще раз. Да никто и никогда не придет ни я , ни мои друзья, ни друзья их друзей. Всем расскажем , что здесь сплошной обман — лохотрон.
Если хотите чтоб вас как липу обобрали то приезжайте в Металлург. Я сюда приехал посмотреть новую машину Джили х7 хотел брать, думал все будет круто. Но по факту оказалось совсем наоборот. Посмотрел все машина понравилась, но эту уже купили. Ладно думаю оставлю предоплату в 150тыс, чтобы привезли мне подзаказ. Менеджеры мгновенно все оформили я деньги внес в кассу. Обещали втчении 5 дней доставить новую машину мне. Но уже прошло 10 дней машины нет. Ездил туда заверили меня все , что вот вот привезут не стоит беспокоиться. А я то уже 10 день жду и ничего нет. Вот теперь гадаю, как мне деньги забрать. Почитал отзывы в интернете и оказалось , что так они уже многих кинули. Теперь вот с понедельника пойду к юристу, чтобы все грамотно сделать. Я то думал что 90-е уже прошли. А тут оказывается , что нет. Все больше обманщиков становится, но уже с уловками по договору так сказать. Но лжецы и есть лжецы — срам и позор этому автосалону.
Захотел я взять там новую ладу иксрей, цена мне показалась очень хорошей 393тыс. Поехал с другом смотреть ее. Тем более ехать то 180км, одному и скучно, и вдруг, что то случится в дороге то вместе проще. В феврале это было 5 числа. Приехали туда в 12:00 и пошли сразу смотреть, что там и где. Менеджер нам показал Иксрей серого цвета — все было хорошо. Машинка была новая, все отлично, даже салончик новьем пах. Но когда речь о цене зашла, то тут то все и прояснилось цена стала на 120 тыс больше. Потому что там сборы, комисионные, ндс. Я такого разоврота не ожидал совсем. Ведь зачем так обманывать простых людей. Есть предложение -есть покупатель. А они вздумали меня обмануть так получается. Я старшего их позвал , начал с ним там разбираться где машины акционные. Тот мне лепетал лепетал, что скоро будут , но когда не знает. Вывод мой таков лукавые аферисты они здесь и верить им это обойдется себе дороже. Цены — обман чтобы завлечь!
Шкоду кодиак я приехал здесь брать. Взял с собой жену и дочку, чтобы тоже поучаствовали в процессе. Машина нам очень понравилась, мы как раз в феврале туда поехали вечеров сб. После работы забрал и жену, и дочку и поехали. Сам то питерский я, но про этот автосалон ничего не знал. Увидел, что есть возможность сьекономить лям. Решил конечно же ехать сразу, пока есть такая цена. На сайте 1065 тыс. цена была. А когда мы у менеджера спросили, то оказалось что дороже . Но меня это уже не интересовало. Так как машина просто супер и 100тыс сверху были не критичны. Я подписал все договоры и назад поехали на новом авто, а старое оставили рядом с салоном. Было все отлично пока через 15 дней не полетела сигнализация, которую они за мои деньги устанавливали. Я к ним с претензией, а они меня просто послали. Разругался и с ними, и с менеджерами. Поехал в другое место, там за час все исправили. Короче пид*ры они в этом салоне на победе! Ужасный этот металлург.