Адрес: г. Москва, метро Войковская
Телефон: +7 (495) 032-31-13
Сайт: https://nado-auto.ru/
На метро Войковская в городе Москва, рад приветствовать своих будущих клиентов и ждет покупателей для покупки авто в автосалоне. В автоцентре доступны для приобретения более 20 автомобильных марок которые ждут своих покупателей и клиентов, чтобы в будущем радовать.
Надо Авто на Войковской
В Надо Авто так же предлагает большое количество акций, например как оплата первых 6-ти месяцев кредита. Как написано на сайте, распродажа новых автомобилей скоро закончится, поэтому если вы обратились в Надо Авто, то черканите на нашем сайте отзыв об обслуживании и о том как проходит покупка в автосалоне.
Развод и кидалово, если коротко о Надо Авто. Чуть добавлю, из личного опыта. Однозначно, вестись на них не надо. Потому что кинут в любом случае. Говорят много, а на деле фуфло полное. Выбрал у них тачку, все нормально, проверили, понравилась. Цена была оговорена несколько раз, по телефону обсуждался этот вопрос и как приехал, тачку увидел, сразу про цену спросил. Ответ убедил: цена уже окончательная, в нее вошли и необходимые допы и дилерский сбор. Ну вот и отлично, тогда оформляем. Не, ну а у кого мне еще нужно было уточнять этот вопрос? Вроде и так понятно объяснили. Ладно, договор подписал, пошел оплачивать. Хе*ак, а цена то другая! Ни много, ни мало, а на 80 штук выросла. Какого х…? А вам необходимо оплатить обязательно доп оборудование, которое мы вам уже установили. Снимайте его на х..! Нельзя, это обязательное условие покупки. Тогда отказываюсь покупать! Тогда, говорят, с вас будет взята неустойка за отказ. Это твари! С ними связываться нельзя. Купить то я купил, но это был первый и последний раз, чтоб я к ним обратился.
Это не официальный дилер, а обыкновенные разводилы этот Надо Авто. И как бы они не прикрывались громким названием, лучше от этого они не становятся. Дешевые тупые разводилы. И существовать этому тухлому салончику осталось уже недолго. Ими уже заинтересовались нужные структуры из-за многочисленных жалоб и обращений в прокуратуру. Интернет работает похлеще сарафанного радио, и то что они не пропускают настоящие отзывы от реальных покупателей на свой официальный сайт, это им мало помогает. Существует много разных сайтов и создаются еще, где можно бесплатно и честно написать свою историю обращения к этим мошенникам. То, что там занимаются беспределом, уже ни для кого не секрет, так что та приторная инфа в их сайта уже никого не прельщает, если только совсем глупых и наивных лохов из глубинки, до куда еще не дошел интернет. Жду их скорейшего скандального разоблачения со всеми вытекающими.
Меня поймут только те, кто побывал у этим мошенников и испытал те же чувства. Когда ты стоишь, как обос*анный и ничего сделать не можешь. Деньги не вернуть, справедливости не добиться, так как подписан уже хитрый договор. А эти мрази еще и насмехаются над тобой. Жуткие ощущения досады, боли и обиды. А когда еще потом находишь огромное количество негативных отзывов об этом лохотроне, то еще хуже становится, понимаешь, что вдвойне лох, ведь люди уже писали про это, предупреждали, а ты все равно поперлась, не пойми на что надеясь. У меня отобрали 79 тысяч, я считаю что незаконно. У них это называется неустойка за отказ. А по моему, это бессовестный развод, изначально называть одну цену, в течении всей сделки и на момент подписания договора называть ее окончательной, а после предоплаты менять правила и стоимость. А потом считать отказ клиента от покупки необоснованным. Может можно вернуть свои деньги? Напишите мне пожалуйста, у кого получилось восстановить справедливость.
Как я там влип, это просто жесть. Никому не пожелаю. Приехал за новой тачкой в кредит по программе trade-in. По телефону сказали, что все будет норм, они типа надежный дилер, ни у кого проблем с ними не возникает и все в таком роде. Мою машину предварительно оценили нормально, как я и рассчитывал. Выбрал новую, прикинул скидку, и пошел оформлять кредит. Через три часа мне одобрили под 10,5%, рассчитали платежи, выходило приемлемо и я подписал договор. А потом на меня посыпались “сюрпризы” один за другим. Скидки на новую машину не будет, страховка не в подарок, как обещали, а плюсом к стоимости, и помимо нее куча еще, от всего на свете, на всякий случай. Мою машину они по тихому переоценили, что удешевило ее в три с@ка раза. И контрольный, в голову, я не подхожу под их программу, поэтому реальная процентная ставка 24%. Вы все еще надеетесь взять у них машину без проблем?
Нет у них машин по обещанным ценам! Так что не собирайтесь к ним, лохотрон это самый что ни на есть натуральный. А если вы из другого города, то это вообще конкретный попадос. Приедете и утретесь. Деньги на проезд и время коту под хвост. Менегеры уже на входе встречают и начинают навязчиво предлагать совсем другие машины, которые на 30 ил даже 40% дороже, или наоборот автохлам, кстати тоже не дешево. Это я сам лично наблюдал. А еще читал, что покруче делают, говорят будто на складе стоит нужная вам машина, обещают ее доставить, но сначала просят оплатить предоплату в размере 30-ти % от стоимости. Это уже голимый развод, на который ни в коем случае вестись не нужно. Тогда вам придется забыть о ваших деньгах, потому что впарят вам совсем не то, что вы хотели, а то, что им нужно продать. И вынуждены вы будете или соглашаться с ними, или отстегивать денежки за просто так. Это у них называется “неустойка за необоснованный отказ от покупки”. Лохотрон этот Надо Авто, и соваться туда не надо.
С мужем на прошлой недели побывали у них. Очень жалеем, что поздно нашли эти отзывы. Узнай мы правду чуточку раньше, не пришлось сейчас делиться с вами негативом. Надеемся, что может кому-то наш отзыв будет полезным. Нас развели как и многих других. Приехали мы за Рено Каптур в кредит, так как условия этого дилера нам подходили лучше других. 4,9% процентная ставка, машина со скидкой 10%, отличные подарки от дилера, ну естественно как и везде, комплект зимней резины, и что нам понравилось больше, КАСКО тоже в подарок. После заявки на сайте нам позвонили и сообщили, что мы можем приезжать, нам предварительно одобрили кредит. В салоне мужа продержали в кредитном отделе больше четырех часов. Кредит на него оформляли, поэтому меня туда даже не пустили. После чего он вышел оттуда белый как стена, что-то явно было не так. Оказалось, что он подписал кабальный договор, будучи введенным в заблуждение. И нам платить теперь 5 лет по ставке 28%. А подарки эти сволочи включили в стоимость. Но мы не отчаялись, будем подавать в суд на Надо Авто, на признание договора недействительным.
Я чёт не понял, в России что, отменили наказание за мошенничество??? Почему эти кидалы так вольно и нагло себя ведут? Совсем страх потеряли что ли? В нагляк швыряют людей на бабки и как так и надо. Мне сказали по телефону, что тачка есть. Приехал, ни фига, в салоне нет, есть на складе. Ну говорю, везите со склада, я подожду. Манагер отвечает, что надо сначала предоплату внести. За что предоплату? Я знать не знаю, что вы там мне привезти собираетесь? И вообще может быть машины у вас и нет, а вы бабки срубите, а мне фуфло подсунете? Нет, говорит, машина есть, просто у нас порядки такие. Ну раз порядки, тогда ладно. Сколько, спрашиваю, вносить надо? 30%, отвечает. Да вы не офигели? 300 штук вам отвали, я где гарантии, что вы меня не кинете? И как раз в этот самый момент, слышу вопли. Клиент закатил им скандал, типа: верните деньги, с*уи. Предоплату взяли, а машину другую подсунули. А за отказ неустойку содрали. Такой же финал ожидал меня. И ожидает каждого, кто приедет к ним. Вывод ясен. Сажать их надо.