Адрес: г. Ульяновск, Димитровградское шоссе 8, строение 3
Телефон: 7 (8422) 31-56-63
Сайт: https://strit-auto.ru/
Один из крупнейших автодилеров Стрит Авто открылся в городе Ульяновск по адресу Димитровградское шоссе 8, строение 3 и предлагает своим клиентам кучу акций и скидок.
Стрит Авто на Димитровградское шоссе 8 строение 3
Автосалон предлагает низкую процентную ставку на кредит и такие программы как: Мой первый автомобиль и Семейный автомобиль, а так же резину при покупке в подарок. Например Хит Продаж Лада Гранта можно приобрести всего за 323 110 рублей. Вы посещали данный автосалон? Оставьте мнение и отзывы о Стрит Авто в городе Ульяновск.
Ни разу не была в этом автосалоне и не поеду. Хоть какими бы сладкими не были их предложения. Начиталась отзывов и аж мурашки по коже от ужаса. Это ж насколько надо быть бессовестными, чтобы вот так поступать с людьми. А ведь у меня были мысли обратиться именно к ним, да ещё и за покупкой автомобиля в кредит, причем не из дешевых. Поверить не могу, что могло бы со мной произойти и как бы я это пережила. Спасибо вам за вашу правду, ребята. Желаю всем, чтобы справедливость наконец восторжествовала и вам вернули ваши деньги, да ещё и с моральным ущербом. А таких вот честных дилеров нужно определить куда следует.
Это не официальный дилер, а самый обычный лохотрон, каких уже полным-полно по России. Поверить им, все равно, выбросить деньги на ветер. Именно так со мной и произошло. Киа Соул, за которым я собственно и приехала, предворительно по телефону договорившись с менеджером, на момент моего приезда был продан. Но это я узнала, уже когда внесла 30%. Умом понимаю, что дура, но если я за час до этого общалась с человеком, который уверял, что автомобиль меня будет ждать, я и без задних мыслей и внесла предоплату. Мне подсовывали Соул в дорогой комплектации, но на это у меня не было денег. Тогда с меня просто-непросто содрали 10% неустойки. Это грабёж! Автосалон-лохотрон, будьте осторожны.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не платите им деньги заранее, пока не увидите автомобиль и его полную стоимость. У этих мошенников из Стрит Авто есть несколько схем для отъёма наших денег. Я попал на том, что автомобиль без объяснений вырос в цене, а предоплату мне вернули на 10% меньше, якобы я необоснованно отказался от покупки, а 10% это неустойка. А мой приятель попался почти так же, только уже по другой схеме. Забронированный для него автомобиль нужно было везти со склада, но для этого необходима предоплата. Ему пригнали авто в комплектации подороже, доплачивать не было возможности, и таким же образом, за отказ от покупки он потерял 10%. И в моем, и в его случае, это около ста тысяч рублей. Будьте бдительны, автосалон мошенники.
Меня они бесят уже этот Стрит Авто! Уговорили оформить авто под заказ, задаток, все дела, будет максимум через месяц. Вы не поверите, но автомобиль мне доставили только вчера, спустя 5 с половиной месяцев, и еще без ПТС!!!!! Я уже в этот грёбаный автосалон как на работу ездил, меня постоянно кормили обещаниями. Требовал вернуть задаток, уговаривали подождать. Теперь автомобиль есть, и как будто нет. Сколько мне еще ждать ПТС? Еще 5 месяцев? Издеваются, сволочи, как могут. Моё терпение кончилось! Жду неделю, как мне “обещали” и подаю на них в суд, со всеми вытекающими компенсациями. Уверен, что решение суда будет в мою пользу, у меня на руках все их обещания в письменном виде.
Купить автомобиль в этом автосалоне, значит обеспечить себя проблемами. И это стопудово. Не видел еще ни одного реального свидетельства о том, чтобы хоть один клиент остался полностью доволен своей покупкой. Ребята, вы только задумайтесь, ни одного! У каждого какая-нибудь проблема, да проявится. У кого сразу, у кого чуть позже. Я слежу за отзывами именно об этом автосалоне, потому что меня тоже там хорошенько нагнули. И практически с каждым написавшим как-то связываюсь. Многие охотно идут на контакт и рассказывают о дальнейших проблемах, кто как судился, кто сколько потратил на ремонт. А некоторые хотят поскорее забыть об этом. Но суть такова. Я всех потенциальных клиентов данного автосалона призываю задуматься над этим. И удачных всем покупок.