Адрес: г. Ульяновск, Димитровградское шоссе 8, строение 3

Телефон: 7 (8422) 31-56-63

Сайт: https://strit-auto.ru/

Один из крупнейших автодилеров Стрит Авто открылся в городе Ульяновск по адресу Димитровградское шоссе 8, строение 3 и предлагает своим клиентам кучу акций и скидок.

Стрит Авто на Димитровградское шоссе 8 строение 3

Автосалон предлагает низкую процентную ставку на кредит и такие программы как: Мой первый автомобиль и Семейный автомобиль, а так же резину при покупке в подарок. Например Хит Продаж Лада Гранта можно приобрести всего за 323 110 рублей. Вы посещали данный автосалон? Оставьте мнение и отзывы о Стрит Авто в городе Ульяновск.