Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, 3А стр.2

Телефон: +7 (495) 185-13-13

Сайт: https://a-ca.ru/

Автомобильный дилер Top Auto открылся буквально на днях в городе Москва по адресу Новоясеневский проспект, 3А стр.2 и уже ждет своих клиентов

Топ Авто на Новоясеневский проспект 3А стр 2

Автосалон радует многими акциями и предложениями, автомобильный ряд достаточно большой, автомобили разных марок и моделей представлены на сайте дилера Top Auto. Дилерский центр предлагает Каско и Зимнюю резину в подарок, а так же низкая кредитная ставка от Альфа Банка, всего лишь 1,2% а от Почта Банка 1,3% годовых.