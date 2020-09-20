Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, 3А стр.2
Телефон: +7 (495) 185-13-13
Сайт: https://a-ca.ru/
Автомобильный дилер Top Auto открылся буквально на днях в городе Москва по адресу Новоясеневский проспект, 3А стр.2 и уже ждет своих клиентов
Топ Авто на Новоясеневский проспект 3А стр 2
Автосалон радует многими акциями и предложениями, автомобильный ряд достаточно большой, автомобили разных марок и моделей представлены на сайте дилера Top Auto. Дилерский центр предлагает Каско и Зимнюю резину в подарок, а так же низкая кредитная ставка от Альфа Банка, всего лишь 1,2% а от Почта Банка 1,3% годовых.
МОШЕННИКИ ЭТОТ ТОП АВТО! Пишет вам “счастливый” обладатель автомобиля с пробегом, купленного в этом “замечательном и надежном” автосалоне. И хочет донести до вас, уважаемые автолюбители, чтобы вы никогда не наступали на мои грабли, ибо не фиг у них покупать подержанные тачки. Кидалово это. Берешь почти новую, а через короткое время понимаешь, как тебя жестоко натянули. Автосалон от ремонта отказывается и не собирается признавать того, что сам же и подсунул мне этот автохлам, за который с меня содрали несоразмерную сумму. А самому ремонтировать накладно. Так что печально всё это, а посему советую с ними не связываться, никогда.
При продаже подержанного автомобиля, менеджер Антон был сама любезность. Сам все показывал, двери открывал для меня, на все вопросы давал понятные ответы. Я повелась и купила этот, как оказалось чуть позже, полуубитый Шевроле Каптива, который стал разваливаться на моих глазах уже на третий день эксплуатации. Надо сказать, что водитель я нормальный, а не “обезьяна с гранатой”, как могут подумать многие мужчины, и вожу аккуратно. Я естественно первым делом в автосалон, к милому и доброму Антону. Но у него, когда он понял зачем я приехала, от былой любезности и след простыл. Стал разговаривать грубо и в ремонте автомобиля отказал. Сказав, что автосалон не интересует дальнейшая жизнь подержанных автомобилей. В итоге я осталась один на один с этой проблемой, а сколько это будет стоить, напишу позже. В общем, ужас.
Так получилась, что я впервые посетила автосалон, и к моему несчастью им оказался именно этот. Такого разочарования я, пожалуй, не испытывала никогда. В первое в жизни посещение нарваться на обман. Меня действительно жестоко кинули. Буквально отобрали у меня деньги, которые я честно копила долгое время. Я понятия не имела, кому верить, как поступать, я просто надеялась, что официальному дилеру можно доверять. Я приехала к ним за Киа Пиканто, здесь обещали, что можно взять с пробегом 2012 года за 420000. У меня как раз столько было. Но машина была на складе, привезут сразу после предоплаты. Я оплатила 50%, мне привезли Киа, но дороже, что я не могла себе позволить. Таким образом автосалон лишил меня ста тысяч рублей. Я поняла, что это был мой первый и последний визит в заведения подобного рода.
Автосалон ни о чем. Только реклама многообещающая у этого Топ Авто. Менеджеры, из всего того, что должны знать и делать, умеют только вежливо здороваться. А так никакой внятной информации по теме я от них так и не получил. Сыплют заученными фразами, которые я и без них знаю. Зачем они в зале толкаются и наверняка же зарплату за это получают, я так и не понял. Автомобили неплохие есть, выбрать можно, но по ценам такие скачки, что тоже непонятно. То что-то подозрительно дешево, то наоборот, авто, красная цена которому тысяч 350, вдруг стоит полмиллиона. Я посмотрел на все это недоразумение и понял, что у них точно ничего покупать не стоит.
По телефону несут одно, приезжаешь в автосалон, уже другое. Позвонил уточнить увиденное в рекламе, Форд Фокус подержанный, недорого. Сказали, что есть на выбор три, экономия 270 000. Приехал, причем быстро, но два уже были проданы. Стоял только один, какого-то мутно-розового, честно непонятного цвета. И казалось что год немного старше, чем меня уверял продавец по телефону. Да и зачем мне, мужику, такой цвет. Мне посоветовали купить его жене или подруги, но я отказался от такого предложения. Я не стал бы обижать свою женщину не таким состоянием автомобиля, ни тем более таким цветом. Одним словом — разводилы. Им продать надо, они что хочешь пообещать могут. А я только зря время потратил.