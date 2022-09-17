обман и лохотрон в автосалонах
Главная страница » Краснодар » Автосалон Кар Моторс Меланжевая 21 — РАЗВОД?!
Адрес: г. Краснодар, ул. Меланжевая 21
Телефон: +7 (861) 206-74-71
Официальный сайт: https://carmotors-krd.ru/
Автосалон в Краснодаре, обещали порадовать нас скидкой, если купить авто до 14 часов дня. Оформили бронь, выбрали модель. Цветом не стали заморачиваться. В субботу поехали за покупкой. Планировали купить Lada-Vecta. В субботний день, клиентов было многовато. В этот день в салоне работали два менеджера. Мы сидели в ожидании 3 часа. Покупку оформляли еще час. Напомнили о скидке, так как пришли в салон до обеда. Скидку не дали, мотивируя тем, что время уже 15:00. Мелочь, конечно, 20000 рублей. Но, неприятно.
Я уже и своим друзьям говорил, и вам теперь расскажу, что мультибрендовые автосалоны – это современная чума автомобильной сферы бизнеса. К таким относятся все дилеры, которые торгуют больше, чем машинами от одного производителя. Одна простая истина действует для всех – если автомобили продаются от самых разных производств, значит, что у салона нет никакой договоренности с брендом. А если нет договора, то и работают они по своим собственным правилам. Таким образом автосалон может навязывать вам выгодные для него условия, а простые клиенты, если провтыкают момент, могут и деньгами своими, и временем поплатился за невнимательность и наивность. НИКОГДА я не связывался с такими конторами, которые пытаются сразу на куче стульев уседеть. Чем больше аппетиты, тем меньше они готовы сделать ради того, чтобы клиент остался доволен. Уважаемые пользователи! Не несите свои деньги в те конторы, в которых вы не уверены! Данная организация относится к мультибрендовым сервисам, которые не предоставляют официальной гарантии от производителя на продаваемые машины! Максимум, чего вы добьетесь – это расстанитесь со своим капиталом, который, я уверен, вы зарабатывали тяжким трудом, а не находили на улице. Берегитесь таких мошенников как Кар Моторс!
Мы приехали в этот автосалон из области, так так здесь нам был обещан одобренный кредит под 4,5 процента и машина нашей мечты Ниссан. Деньги потраченные на дорогу нам с женой обещали вернуть, поэтому мы без раздумий поехали. Там нас как оказалось не ждали и заново стали интересоваться какое авто нам нужно. Так же заставили опять подавать заявку в различные банки. Ответ пришлось ждать долго, и вот пришло положительное решение от ВТБ, но процент оказался больше чем нам обещали. Но тем не менее мы согласились на этот автокредит под 22 процента. В этот же день получить автомобиль не получилось, потому что пока все оформили наступил поздний вечер. Нам смогли его выдать только на следующий вечер. Еще обещали зимние колеса, дать в подарок, но их не оказалось в наличии, пообещали что когда появится, вышлют службой доставки, а за дорогу перечислят в течении 14 рабочих дней. Но думаю нас просто развели, прошло уже намного больше времени, а мы так ничего и не получили. Раз позвонил туда, сказали ждите, уже выслали, но я даже не сказал как меня зовут, кому они там что выслали непонятно. Вобщем у нас самые плохие воспоминания об этом дилере!.
Автосалон этот работает не официально, несмотря на то, что вам персонал будет повторять обратное. Я у них просил в течение часа показать мне хотя бы копию договора о заключении сотрудничества с иностранными производителями, но мне никто ничего так и не показал. Прошерстил сайты брендов, просмотрел разделы, в которых указываются иностранные дилеры-партнеры. Нигде не было и следа этого салона, да и я потом понял, что ожидать чего-то не стоило. Все дело в том, что торгуют они автомобилями от десятков брендов, а для официального представительства какого-либо производителя это просто недопустимо. Если они сотрудничают на официальном уровне, то торговать должны только одной маркой. А тут десятки! И у каждого производителя свои условия, так что тут, хочешь не хочешь, не получится их все соблюдать одновременно. В общем, складывая все это, я сделал вывод, что салон работает неофициально. А серым организациям доверия с моей стороны не будет никакого. Особенно тем, которые меня уже на этапе консультации пытаются развести. Никому не рекомендую держать связь с этим дилером, неизвестно, откуда там автомобили эти берутся.
Не обнаружил никаких положительных моментов в сотрудничестве… Называют себя официальными дилерами, но это звание себе сейчас каждая псина пришить пытается. Потребовал показать мне лицензии и договора, которые подтверждали бы тот факт, что они сотрудничают с официальными производителями. Меня послали. Ну, не прямо матом, но ясно дали понять, что ничего я не добьюсь. После этого все сомнения в том, что это мошенники, развеялись – я ясно понял, что попался именно на лохотронщиков. Пришлось, конечно, некоторое время на получение столь нужного опыта потратить, но доволен, что не стал доводить сделку до конца. А потом как отзывы почитал, вообще офигел…так что отзывы иногда полезно почитать..
Ребята, это развод, не ведитесь на Кар Моторс Краснодар! Цены на сайте ничего не значат! Его вообще смотреть не имеет смысла. В реале все по другому. Машин мало, цены отличаются в разы. Если спрашиваешь тачку, которой не нашел на площадке, говорят, что есть на складе. Это стопудово развод! Возьмут с вас предоплату, а потом “привезут” не ту тачку, а с вас неустойку за отказ срубят. Они даже доки не показывают. А потом будут вам ПТС месяц слать. А насчет склада, нет у них его, я уточнял. Гонят они. Специально тянут время, как будто везут откуда-то, а потом впаривают ту тачку, которая у них и стояла. Уроды конченые эти Кар Моторс Краснодар! Бабки из воздуха делают.
У меня куча вопросов появилась к этому автосалону. Во-первых, по какой причине вы у себя на сайте пишите совершенно левую информацию по поводу ценников и наличия машины в салоне? Во-вторых, накой черт вы набираете в штат людей, которые ни хрена не соображают в своем деле? Огромные претензии у меня к качеству работы данной компании, и я решил описать их, дабы другие пользователи знали, что за дилер то такой. Если планируете сюда обращаться, то будьте готовы к куче проблем, которые у вас возникнут в процессе. Также готовьтесь к тому, что обещания свои они выполнять не буду. Все, что вам по телефону говорится – просто ложь и пыль в глаза. На самом деле это не автосалон, а дерьмо на палочке. Никаким хорошим обслуживанием там и не пахнет, а воняет реально помоями. Вы бы хоть убрались у себя внутри что ли. Наймите уборщицу уже! Отзывы вы плохие заслужили козлы!!!
Пытался тут себе машину в кредит взять. Скажу сразу – ничего не получилось. И дело даже не только в огромном проценте, который они за свой товар просят. А в отношении сотрудников Кар Моторс к своим клиентам. Причем, к платежеспособным! Я даже был готов отдать свои деньги и платить 4 года за машину, но только если она КАЧЕСТВЕННАЯ, а отношение ко мне хотя бы ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Но нет, меня хотели тут банально на*бать, отжать деньги и сделать персональным финансовым рабом. Не получилось. Потеряли вы, неуважаемые сотрудники, потенциального покупателя и свой доход. Желаю вам свариться в том говне, в которое вы сами себя поместили. Обращаюсь к людям, которые планирую себе взять автомобиль. Обходите стороной центры, которые к вам плохо относятся! С виду у них все прекрасно, но по факту данные места ничем хорошим не могут похвастаться. Им только ваши бабки нужны, не более.
Автосалон полное фуфло.вечером присмотрел себе машину хэндай солярис 2018 года за 480000 рублей. вариант авто кредитования без первоначального взноса просто подарок..Зашёл значит на сайт заполнил анкету, на следующей день мне перезванивают мол так и так Алексей Сергеевич здравствуйте, вы оставили заявку на сайте и просят подробной информации мол кем работаете сколько зарплата есть ли еще кредиты по на езженной. Всё рассказал честно где да как, мне говорят что проверят информацию и перезвонят через пол часа.Я на радостях жду звонка, через час перезванивают говорят в всё нормаль вам одобрен кредит в двух банках, приезжайте. я думаю вот повезло звоню жене обрадовать и вечером после работы мы с любимой летим в этот конченый автосалон, приезжаем значит заходим а там дядька килограмм 150 говорит чем могу помочь, объясняю ситуация по автокредитованию мол звонили мне одобрили кредит на машину Хендай солярис за 480000 рублей со ставкой 6600 в месяц. причём специалист который мне это говорил, обещал в подарок 20000 на комплектующие пляс зимние колёса в подарок. этот дядька 150 кг.говорит есть такое но только на новые авто. Ощущение складывается такое что лиж бы заманить в салон клиента, а там на месте обработают как липку. Оказалось такой машины у них в наличии нет и никогда не было. Дядька не успокаивается мол есть шевролет круз за 520000.ладно думаю раз приехал пойду гляну что это за зверь. поднимаемся я жена и этот кабан на 2 этаж. Вернее ремзона где выбор коласальный бери не хочу. Подходим к шевролет круз я смотрю что то с ним не так морда вроде битая, подровняли на скорую руку, элементы кузова не совпадают друг с другом. отрываю капот двигатель протерт и как протирали бросили грязную тряпку там же. зрелище конечно не ахти. на вопрос почему морда у машины кривая мне этот бегемот говорит удар был в перед, но всё мол нормально бери. Жена стоит рядом в недоумение, я говорю ладно и собираюсь к выходу и тут мне вслед прилетает предложение мол есть солярис 11 года красный пойдём смотреть? я думаю про себя ну пойдём глянем чем ты меня ещё удивишь. подходим значит обхожу его со всех сторон заглянул во внутрь и понимаю, чистый развод на деньги. Поспешили с женой сразу покинуть это заведение.
Принуждают вместе с покупкой автомобиля оформлять страховку. Причем на крайне невыгодных для меня условиях…Темнят до последнего, сначала разговор начинается, мол, все хорошо, у нас вы точно сможете сэкономить деньги и не придется ни рубля переплачивать. А потом начинается: а давайте вы посмотрите вот эту услугу, а не соизволите ли оформить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ страховой полис. Как же я не люблю такие сюрпризы, когда изначальная информация от конечной отличается чуть больше, чем полностью. И такое сейчас уже почти постоянно происходит, так как каждый хочет на простом народе монету заработать. Тут уже и готов переплачивать немного сверху, если частник тебе НОРМАЛЬНЫЕ условия сделает и отношение у него к тебе будет НОРМАЛЬНОЕ. Но они тупо не понимают, что люди будут проходить мимо тех, кто свои интересы ставит выше банального уважения к клиенту. Когда к нам, простым людям, относятся как к скоту, мы таких товарищей минимум неуважаем. А максимум можем сжечь на костре, надеюсь, что я доступно разъясняюсь?
Эти менеджеры – настоящие тупицы! Кто таким поручает обслуживание клиентов??? Они же банально ни на один вопрос ответить не могут, каким местом думает автосалон, когда таких людей садит за столы??? Ужас и кошмар, настолько отвратительного обслуживания я не встречал еще никогда! Мало того, что автосалон визуально напоминает какой-то хоспис из хоррора, так еще и людей таких сажают на обслуживание. Я, когда к ним приезжал, то полагал, что меня хотя бы обслужат нормально. Пусть там обстановка и такая себе, но если бы сотрудники салона обладали хоть толикой профессионализма, у меня бы все к ним вопросы отпали. Но нет же, даже в этом моменте они бабки свои сэкономили! Как вы можете так думать, что, выделив на открытие дилерского салона копейки, к вам будут идти люди толпой за машинами? Если вы ни машин нормальных не показываете, ни сотрудников толковых на работу нанять не можете? Короче, один сплошной ужас а не автосалон. Никому и ни при каких финансовых возможностях я не буду рекомендовать обращаться в данный автосалон. Пусть вам там хоть за бесплатно пообещают отдать автомобили, не верьте им! Я повелся, теперь жалею что обратился в Кар Моторс Краснодар!!! Кар Моторс Краснодар это УЖАС!!!
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Развод в автосалонах
© 2022 · обман и лохотрон в автосалонах
Автосалон в Краснодаре, обещали порадовать нас скидкой, если купить авто до 14 часов дня. Оформили бронь, выбрали модель. Цветом не стали заморачиваться. В субботу поехали за покупкой. Планировали купить Lada-Vecta. В субботний день, клиентов было многовато. В этот день в салоне работали два менеджера. Мы сидели в ожидании 3 часа. Покупку оформляли еще час. Напомнили о скидке, так как пришли в салон до обеда. Скидку не дали, мотивируя тем, что время уже 15:00. Мелочь, конечно, 20000 рублей. Но, неприятно.
Я уже и своим друзьям говорил, и вам теперь расскажу, что мультибрендовые автосалоны – это современная чума автомобильной сферы бизнеса. К таким относятся все дилеры, которые торгуют больше, чем машинами от одного производителя. Одна простая истина действует для всех – если автомобили продаются от самых разных производств, значит, что у салона нет никакой договоренности с брендом. А если нет договора, то и работают они по своим собственным правилам. Таким образом автосалон может навязывать вам выгодные для него условия, а простые клиенты, если провтыкают момент, могут и деньгами своими, и временем поплатился за невнимательность и наивность. НИКОГДА я не связывался с такими конторами, которые пытаются сразу на куче стульев уседеть. Чем больше аппетиты, тем меньше они готовы сделать ради того, чтобы клиент остался доволен. Уважаемые пользователи! Не несите свои деньги в те конторы, в которых вы не уверены! Данная организация относится к мультибрендовым сервисам, которые не предоставляют официальной гарантии от производителя на продаваемые машины! Максимум, чего вы добьетесь – это расстанитесь со своим капиталом, который, я уверен, вы зарабатывали тяжким трудом, а не находили на улице. Берегитесь таких мошенников как Кар Моторс!
Мы приехали в этот автосалон из области, так так здесь нам был обещан одобренный кредит под 4,5 процента и машина нашей мечты Ниссан. Деньги потраченные на дорогу нам с женой обещали вернуть, поэтому мы без раздумий поехали. Там нас как оказалось не ждали и заново стали интересоваться какое авто нам нужно. Так же заставили опять подавать заявку в различные банки. Ответ пришлось ждать долго, и вот пришло положительное решение от ВТБ, но процент оказался больше чем нам обещали. Но тем не менее мы согласились на этот автокредит под 22 процента. В этот же день получить автомобиль не получилось, потому что пока все оформили наступил поздний вечер. Нам смогли его выдать только на следующий вечер. Еще обещали зимние колеса, дать в подарок, но их не оказалось в наличии, пообещали что когда появится, вышлют службой доставки, а за дорогу перечислят в течении 14 рабочих дней. Но думаю нас просто развели, прошло уже намного больше времени, а мы так ничего и не получили. Раз позвонил туда, сказали ждите, уже выслали, но я даже не сказал как меня зовут, кому они там что выслали непонятно. Вобщем у нас самые плохие воспоминания об этом дилере!.
Автосалон этот работает не официально, несмотря на то, что вам персонал будет повторять обратное. Я у них просил в течение часа показать мне хотя бы копию договора о заключении сотрудничества с иностранными производителями, но мне никто ничего так и не показал. Прошерстил сайты брендов, просмотрел разделы, в которых указываются иностранные дилеры-партнеры. Нигде не было и следа этого салона, да и я потом понял, что ожидать чего-то не стоило. Все дело в том, что торгуют они автомобилями от десятков брендов, а для официального представительства какого-либо производителя это просто недопустимо. Если они сотрудничают на официальном уровне, то торговать должны только одной маркой. А тут десятки! И у каждого производителя свои условия, так что тут, хочешь не хочешь, не получится их все соблюдать одновременно. В общем, складывая все это, я сделал вывод, что салон работает неофициально. А серым организациям доверия с моей стороны не будет никакого. Особенно тем, которые меня уже на этапе консультации пытаются развести. Никому не рекомендую держать связь с этим дилером, неизвестно, откуда там автомобили эти берутся.
Не обнаружил никаких положительных моментов в сотрудничестве… Называют себя официальными дилерами, но это звание себе сейчас каждая псина пришить пытается. Потребовал показать мне лицензии и договора, которые подтверждали бы тот факт, что они сотрудничают с официальными производителями. Меня послали. Ну, не прямо матом, но ясно дали понять, что ничего я не добьюсь. После этого все сомнения в том, что это мошенники, развеялись – я ясно понял, что попался именно на лохотронщиков. Пришлось, конечно, некоторое время на получение столь нужного опыта потратить, но доволен, что не стал доводить сделку до конца. А потом как отзывы почитал, вообще офигел…так что отзывы иногда полезно почитать..
Ребята, это развод, не ведитесь на Кар Моторс Краснодар! Цены на сайте ничего не значат! Его вообще смотреть не имеет смысла. В реале все по другому. Машин мало, цены отличаются в разы. Если спрашиваешь тачку, которой не нашел на площадке, говорят, что есть на складе. Это стопудово развод! Возьмут с вас предоплату, а потом “привезут” не ту тачку, а с вас неустойку за отказ срубят. Они даже доки не показывают. А потом будут вам ПТС месяц слать. А насчет склада, нет у них его, я уточнял. Гонят они. Специально тянут время, как будто везут откуда-то, а потом впаривают ту тачку, которая у них и стояла. Уроды конченые эти Кар Моторс Краснодар! Бабки из воздуха делают.
У меня куча вопросов появилась к этому автосалону. Во-первых, по какой причине вы у себя на сайте пишите совершенно левую информацию по поводу ценников и наличия машины в салоне? Во-вторых, накой черт вы набираете в штат людей, которые ни хрена не соображают в своем деле? Огромные претензии у меня к качеству работы данной компании, и я решил описать их, дабы другие пользователи знали, что за дилер то такой. Если планируете сюда обращаться, то будьте готовы к куче проблем, которые у вас возникнут в процессе. Также готовьтесь к тому, что обещания свои они выполнять не буду. Все, что вам по телефону говорится – просто ложь и пыль в глаза. На самом деле это не автосалон, а дерьмо на палочке. Никаким хорошим обслуживанием там и не пахнет, а воняет реально помоями. Вы бы хоть убрались у себя внутри что ли. Наймите уборщицу уже! Отзывы вы плохие заслужили козлы!!!
Пытался тут себе машину в кредит взять. Скажу сразу – ничего не получилось. И дело даже не только в огромном проценте, который они за свой товар просят. А в отношении сотрудников Кар Моторс к своим клиентам. Причем, к платежеспособным! Я даже был готов отдать свои деньги и платить 4 года за машину, но только если она КАЧЕСТВЕННАЯ, а отношение ко мне хотя бы ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Но нет, меня хотели тут банально на*бать, отжать деньги и сделать персональным финансовым рабом. Не получилось. Потеряли вы, неуважаемые сотрудники, потенциального покупателя и свой доход. Желаю вам свариться в том говне, в которое вы сами себя поместили. Обращаюсь к людям, которые планирую себе взять автомобиль. Обходите стороной центры, которые к вам плохо относятся! С виду у них все прекрасно, но по факту данные места ничем хорошим не могут похвастаться. Им только ваши бабки нужны, не более.
Автосалон полное фуфло.вечером присмотрел себе машину хэндай солярис 2018 года за 480000 рублей. вариант авто кредитования без первоначального взноса просто подарок..Зашёл значит на сайт заполнил анкету, на следующей день мне перезванивают мол так и так Алексей Сергеевич здравствуйте, вы оставили заявку на сайте и просят подробной информации мол кем работаете сколько зарплата есть ли еще кредиты по на езженной. Всё рассказал честно где да как, мне говорят что проверят информацию и перезвонят через пол часа.Я на радостях жду звонка, через час перезванивают говорят в всё нормаль вам одобрен кредит в двух банках, приезжайте. я думаю вот повезло звоню жене обрадовать и вечером после работы мы с любимой летим в этот конченый автосалон, приезжаем значит заходим а там дядька килограмм 150 говорит чем могу помочь, объясняю ситуация по автокредитованию мол звонили мне одобрили кредит на машину Хендай солярис за 480000 рублей со ставкой 6600 в месяц. причём специалист который мне это говорил, обещал в подарок 20000 на комплектующие пляс зимние колёса в подарок. этот дядька 150 кг.говорит есть такое но только на новые авто. Ощущение складывается такое что лиж бы заманить в салон клиента, а там на месте обработают как липку. Оказалось такой машины у них в наличии нет и никогда не было. Дядька не успокаивается мол есть шевролет круз за 520000.ладно думаю раз приехал пойду гляну что это за зверь. поднимаемся я жена и этот кабан на 2 этаж. Вернее ремзона где выбор коласальный бери не хочу. Подходим к шевролет круз я смотрю что то с ним не так морда вроде битая, подровняли на скорую руку, элементы кузова не совпадают друг с другом. отрываю капот двигатель протерт и как протирали бросили грязную тряпку там же. зрелище конечно не ахти. на вопрос почему морда у машины кривая мне этот бегемот говорит удар был в перед, но всё мол нормально бери. Жена стоит рядом в недоумение, я говорю ладно и собираюсь к выходу и тут мне вслед прилетает предложение мол есть солярис 11 года красный пойдём смотреть? я думаю про себя ну пойдём глянем чем ты меня ещё удивишь. подходим значит обхожу его со всех сторон заглянул во внутрь и понимаю, чистый развод на деньги. Поспешили с женой сразу покинуть это заведение.
Принуждают вместе с покупкой автомобиля оформлять страховку. Причем на крайне невыгодных для меня условиях…Темнят до последнего, сначала разговор начинается, мол, все хорошо, у нас вы точно сможете сэкономить деньги и не придется ни рубля переплачивать. А потом начинается: а давайте вы посмотрите вот эту услугу, а не соизволите ли оформить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ страховой полис. Как же я не люблю такие сюрпризы, когда изначальная информация от конечной отличается чуть больше, чем полностью. И такое сейчас уже почти постоянно происходит, так как каждый хочет на простом народе монету заработать. Тут уже и готов переплачивать немного сверху, если частник тебе НОРМАЛЬНЫЕ условия сделает и отношение у него к тебе будет НОРМАЛЬНОЕ. Но они тупо не понимают, что люди будут проходить мимо тех, кто свои интересы ставит выше банального уважения к клиенту. Когда к нам, простым людям, относятся как к скоту, мы таких товарищей минимум неуважаем. А максимум можем сжечь на костре, надеюсь, что я доступно разъясняюсь?
Эти менеджеры – настоящие тупицы! Кто таким поручает обслуживание клиентов??? Они же банально ни на один вопрос ответить не могут, каким местом думает автосалон, когда таких людей садит за столы??? Ужас и кошмар, настолько отвратительного обслуживания я не встречал еще никогда! Мало того, что автосалон визуально напоминает какой-то хоспис из хоррора, так еще и людей таких сажают на обслуживание. Я, когда к ним приезжал, то полагал, что меня хотя бы обслужат нормально. Пусть там обстановка и такая себе, но если бы сотрудники салона обладали хоть толикой профессионализма, у меня бы все к ним вопросы отпали. Но нет же, даже в этом моменте они бабки свои сэкономили! Как вы можете так думать, что, выделив на открытие дилерского салона копейки, к вам будут идти люди толпой за машинами? Если вы ни машин нормальных не показываете, ни сотрудников толковых на работу нанять не можете? Короче, один сплошной ужас а не автосалон. Никому и ни при каких финансовых возможностях я не буду рекомендовать обращаться в данный автосалон. Пусть вам там хоть за бесплатно пообещают отдать автомобили, не верьте им! Я повелся, теперь жалею что обратился в Кар Моторс Краснодар!!! Кар Моторс Краснодар это УЖАС!!!