Адрес: Ростовская область, хутор Ленинакан, ул. Южная, д.1/3
Телефон: +7 (863) 320-76-20
Официальный сайт: https://rnd-motors.ru/
обман и лохотрон в автосалонах
Адрес: Ростовская область, хутор Ленинакан, ул. Южная, д.1/3
Телефон: +7 (863) 320-76-20
Официальный сайт: https://rnd-motors.ru/
Да о@ренели уже совсем! Внес предоплату, потом узнаю, что нужно еще 70 штук доплатить. За что? За необходимые допники. Почему не сказали сразу? Вам говорили, вы наверное не услышали, и в договоре об этом написано. Отказываюсь покупать, с меня за это тогда сдерут 10%. Ну вот как после этого к автосалону останется хоть какое-то доверие? Перед предоплатой спрашивал, точно ли. что стоимость указана окончательная? Менеджер с честными глазами говорил, что это и есть окончательная цена. А я после этих его слов оказывается чего-то там не услышал. И кстати в договоре я тоже об этом ничего не видел. Считаю, что этот листок потом просто подложили. судиться с ними бессмысленно, купим машину как есть, но злость кипит до сих пор.
Да ПИД*РАСЫ ОНИ! Тоже мне пели в ушко моё, они думали моё ушко — шл*шко))) Рассказывали про всё самые сладости покупки автомобиля именно у них, у резина зимняя и видеорегистратор, и коврики, а под рулевой рейкой есть кнопка, нажимаешь тебе мин*ет делают! Короче если бы была действительно такая машина, я бы может и не женился)))
Вот читаю тут отзывы — одни жалобщики вокруг. Всем уже очень давно известно что в автосалоне жулики работают. И ничего хорошего там не будет. Потому что никто торговать себе в убыток не будет. Лохов конечно ждут они к себе . А как же без них. Сами же наверно ни раз обманывали, вот вас карма и постигла. Тут или будьте внимательны и понимайте, что к чему. Или попадете в паутину из которой потом тяжело выбираться. Все просто или ты, или тебя. Поэтому подбирайте сопли и просто предупредите всех знакомых и друзей, что здесь такое творится. И все справедливость восторжествует. А то одно только нытье -надоело это все. Нужно действовать решительней и дать отпор достойный всяким жуликам. Чтобы ни знакомых, ни друзей, ни других честных людей они больше не обманули. Вот и все дела. А то писать тут все мастаки, а как до дела то никого не дозовёшься. Так что оставлять все так не стоит.
Согласен со всеми отзывами. Решил проверить и результат на лицо. решил приобрести Туксон 2018, в результате сего при моем долге 1700000 мне одобрили кредит в неком банке в 2000000. И при этом получилось что норм условия были просто пиз….. ц. Я решил отказаться и началось чего и ожидал уговоры, рассмотрите подешевле, подумайте. Ну решил подобрал соответствующую машину стоимостью в 1219000 объёмом 1,6л и опять 25 в результате чего получилось в 1344000 при скидке 50000 за трейд-ин.,но стоимость моего авто в кредитном договоре и не видно. Короче всем не вздумайте подписывать и брать там авто, это полный капец. Кстати у официалов выбранный мною авто такой-же комплектации кроме двигла объёмом 2,0л стоит на 50000 дешевле и гемора нет, а тут на глаза наеб…ют. Кстати СНИЛС так и не хотели мне отдавать, пока я не сказал что вызываю полицию. Имейте ввиду
Хорошенько подумайте прежде чем решитесь что либо купить у этого дилера. Они обещают всевозможные подарки и неплохую скидку, но это не так!!! И стоимость которую этот автосалон обещает на своем сайте не ждите. Мало того эти товарищи меняют ПТС и продают машины с пробегом, как новые.
Видя что я приехал сюда из другого города, мне именно такой автомобиль и подсунули, зная что я не буду трепать им нервы своими визитами и скандалами, так как это далеко. Я обнаружил что мой недавно купленный Ниссан на неровной дороге ужасно гремит. Загоняю ее в сервис и мне говорят что подвеску надо ремонтировать, так как проехали на ней не меньше 50 000 км. Вот это попадос!!! Но молчать я не буду. Обязательно обращусь в суд!!!
Если вы прочитали положительные отзывы об этом автосалоне и решили что там на самом деле все так замечательно, то знайте это они же сами о себе и пишут. Я лично жалею о своей поездке в этот автосалон, так как автосалон является серым и проворачивают такие аферы с машинами, что я даже и не представлял что такое вообще возможно. Продают автомобили с пробегом, только вот вы их принимаете за новые. Когда обнаружилось что мне впарили я такое авто, я приехал в автосалон и стал ругаться. Так я услышал угрозу что автомобиль мой может запросто сгореть, поэтому посоветовали молчать и не рыпаться. Но не на того напали, я не из трусливых и намерен добиваться справедливости. В РНД Моторс Ростов не советую!
РАЗВОДИЛЫ РНД МОТОРС РОСТОВ! Подловили они меня на одном моменте, теперь жалею, что, вообще, решился автомобиль себе покупать! Меня подкупило то, что мне клятвенно пообещали сотрудники салона показать авто по скидке. По скидке солидной, получалось сэкономить почти 20 процентов от стоимости авто. А это в моем случае было почти 120 тысяч рублей. Очень солидная сумма и я уже мысленно катался за рулем своего личного автотранспорта, но выяснилось, что все это липовые обещания от липового дилера. Никаких акций с подарками приятными и с акциями у них, на самом деле, не проводится. Руководства салона просто распорядилось на сайте разместить обманчивую информацию, чтобы люди к ним приезжали. А на месте уже начиналась тотальная промывка мозгов, что потом вы просто не понимали, когда подошли к моменту подписания договора, его перед этим даже не прочитав. Честно, я не помню, что мы там обсуждали и как, а помню только, как очнулся с ручкой, занесенной над бумагой. А потом я договор внимательно прочитал и понял, что из меня тут все время лоха делали. Остерегайтесь этих мошенников! У них какие-то гипнотезеры работают!
Лично мне так и не смогли объяснить, по какой причине тут продаются автомобили с такими огромными скидками. Специально проверял у них сайты официальных производителей, там даже ценник выше стоят. То есть как это может быть, чтобы посредник продавал автомобили дешевле, чем производитель их поставляет этим самым посредникам? За что они доход тогда свой получать будут и существовать? Менеджеры на мои вопросы толком ответить не могли, хотя я спрашивал банальные вещи – что за аттракцион щедрости такой. Когда мне надоело это бэкание, я уехал из салона и зарекся туда возвращаться. Читая отзывы других людей, в очередной раз убеждаюсь, что все сделал правильно. Эх, когда же в нашей стране наведут порядок и позакрывают этих мошенников? Ведь простой народ страдает, обманывает этот Рнд Моторс Ростов, на чем свет стоит…
Хорошо, что я с мужем в этот автосалон пришла. У меня такое чувство было, что меня оттуда не отпустили бы, если бы не Коля. Он подрался там с двумя работниками, которые просто тупо нас обсели с двух сторон и не давали подняться со стульев. А все почему так случилось. На сайте и по телефону мне сказали, что Датсун я тут смогу купить без проблем за определенную цену. А потом, когда мы к ним приехали, нам прямо заявили, что машину они нам продадут в полтора раза дороже, чем мы рассчитывали. И «лучше бы нам подписать документы сразу, так проблем никаких не будет». То есть, фактически нам начали угрожать!!! Потом уже после стресса такого мы в полицию обратились, но нам заявили, что нет никаких доказательств, кроме наших слов. Вот такой автосалон! Люди, бегите оттуда, если еще можете!!!! Не подписывайте никакие документы, а то эти рекетиры и вам по навешают намного больше обязательств по деньгам!
Даже не думайте, что вы, обратившись в автосалон, что-то там по деньгам сэкономите. У них на сайте объявления про акции и бонусы висят с самого открытия, и что-то прям незаметно, что люди очень радуются после сотрудничества с ними. Наоборот, я по долгу службы очень часто встречаюсь с недовольными людьми, которые сетуют на то, что автосалон их просто обманул! Вместо экономии получается огромная переплата, и хорошо, если человек это заранее поймет. А если в документах подпись поставите, то можете готовиться к тому, что последующие лет 5 точно будете тупо на автосалон впахивать. Оно вам надо? Я всегда рекомендовал всем работать только с официальными конторами. Да, там, может, за услуги придется немного переплатить, но зато вы будете спать спокойно.
Проехал 300 километров в РНД Моторс Ростов, чтобы понять, что меня развели. Привлекли низкие цены в салоне, но я даже в уме не мог предположить, что все это окажется просто заманухой для потребителей. Таким образом они просто конкурентов выдавливают с рынка, заставляя людей отказаться от покупки авто. Обманывают, вот все и думают, что все остальные дилеры точно также работают. Я теперь понимаю, что лучшая гарантия сейчас – это сарафанное радио. Если ваш знакомый или друг, которому вы доверяете, смог без проблем купить тачку у дилера, то этому дилеру и стоит доверять. По всем другим показателям сейчас могут свободно вливать воду и вешать лапшу на уши. Все за деньги делается, никакие гарантии не помогут вам быть уверенными в том, что у продавца нет никаких косяков за душой. Еще раз, покупайте машину только в том салоне, где УЖЕ купил кто-то из ваших знакомых, которым вы доверяете. По всему другому можете быть уверены в том, что вас попытаются бортануть. Я проверил 5 салонов и в каждом из них были какие-то несостыковки. Такая вот печальная статистика.
Условия по обмену в трейдин в РНД Моторс Ростов варварские. Менеджеры пытаются по любому поводу занизить стоимость вашего автомобиля. Долго пришлось спорить с работником, который, помимо прочего, пытался мне еще допы навязать. Короче, на весь визит я потратил несколько часов, но так ничего и не получил. Не хотели никак соглашаться на мои условия, хотя я и не борзел особо. Думал, что нормальный автосалон этот РНД Моторс Ростов, а оказались бараны упертые, которые попытаются вам навязать те услуги, которые вас вообще не интересовали. Обращаться не советую, положительного результата по сделке вы точно не получите.
Место расположение салона очень неудобное, долго добиралась. Внутри как то грязно и душно, нет даже банального кондиционера. Клиентов вообще в этот день в автосалоне не было, но мне все равно по непонятной причине пришлось просидеть полчаса в ожидании, пока ко мне кто-то подойдет! Очень ленивые работники, видимо, им клиенты совершенно не важны, раз такое отношение. Как тут и написали выше, РНД Моторс Ростов является плохим автосалоном, который не проявляет и толики уважения к посетителю. Когда я дождалась все таки приема, то мне толком даже на вопросы не смогли ответить, не то что машину найти по бюджету. В общем, не идите к ним, а то потратите просто зря свое время.
Вот у меня такая ситуация и случилась, которую человек описал. Созвонился я с работниками, поинтересовался, есть ли у них Альмера, который я нашел на сайте (очень уж цена понравилась). Сказали, что да, есть на месте, да еще и в нескольких комплектациях. Я на радостях поехал к ним в тот же час, и что же я увидел, когда прибыл? Да, Альмера у них была, вот только в одной комплектации, и по стоимости, которая в несколько раз превышала ту, которую они у себя на сайте показали. Вот так и обманывают нашего брата. Замануху устраивают из низкой цены и прям невероятного ассортимента, а в жизни ничто подтвердить из этого не могут. Только и делают, что играют на нашем желании купить доступный автомобиль…А потом начинается – а купите лучше вот это, да чо вы по цене переживаете, такая и должна быть. Ну и прочее, прочее. Учитывайте это, когда будете себе автосалон выбирать.
Обман на обмане и обманом погоняет в РНД Моторс в Ростов-на-Дону. Мало того, что ассортимента почти никакого нет, как тут люди писали, так еще и обслуживание никакое! Уж могли бы и на толковых специалистах не экономить, а то вы впечатление производите крайне негативное. Хотя да, толковые специалисты в такой шараге работать точно не будут. Сначала нужно полностью изменить политику, а потом думать о чем-то серьезном. А с таким подходом к работе вам точно, господа, ничего не светит. Нормальные люди к вам точно не пойдут…Но я вижу по отзывам, что не только я обманулась в своих ожиданиях. Думала, что, раз нормальный сайт и по телефону мне ответили культурно, то и во всем остальном тоже все будет хорошо. Но нет, просто моя наивность меня подвела! В общем, тут нет тех машин, которые вы на сайте находите. А работники не способны вам предоставить толковую консультацию и ответить, чем одна модель отличается от другой. Так что вам придется самим по интернету гуглить инфу, если, конечно, вас такой расклад устраивает. Лично меня – нет, я за свои деньги привыкла получать достойную ответку.
Обыкновенный лохотрон этот РНД Моторс))))
По телефону, милая девушка уверял о наличии Хендай Креты, всех цветов и комплектации….. И кредите от 3.5до 6%))))
По факту, в ангаре(это не салон), стояли две Креты в базовой комплектации, на вопрос о остальных машинах, последовал рассказ о поломавшихся в дороге двух(!!!) автовозах))) и ставка кредита, возросла до 12.5%
И предложение предзаказа))))
Это когда договор не понятно о чем, только не о покупке машины…..
Услуги подбора или в крайнем случае, после 3-5 часов компасирования мозгов, подсунут кредит % под 30 ))))) и не факт, что нужную машину
Выбрала себе Крету на сайте, а с меня потребовали аванс за машину. При этом саму машину даже никто не показал! Сказали, что товар я увижу только после того, как полностью за него рассчитаюсь. Типа у них были такие клиенты, которые сначала машину осматривали, сидели в ней, тестировали в городе, а потом на авто появлялись царапины. А я возмутился и сказал, что так и нужно делать – человек сначала должен пощупать модель лично, опробовать ее на практике (то есть покататься в городских условиях), а потом уже дальше какое-то обсуждение вести по поводу оплаты. А то, что там царапины оказались на машине, так это проблема менеджера, который вместе с нерадивым клиентом катался. Ведь не отпускали ж они покупателя одного, верно? В таких ситуациях всегда представитель дилерского центра присутствует. Вот с него и спрос должен быть. Короче, я потом подумал и понял, что нифига этого не было, никто там им никакую машину не царапал, а они просто хотели с меня вытащить денег авансом. И не факт, что я потом бы получил именно ту машину, которую выбирал. Почитал интернет, нигде ни один салон не практикует больше подобной ерунды с авансами.
Автосалон странная какая-то. Долго общались с ними, договорились обо всем, а они даже не выполнили своих обещаний. Они мне обязались позвонить, когда пригонят автомобиль, который мы обсуждали. Речь шла о неделе, но даже через 2 ни слуху от них, ни духу. Кто же так делает? Сказали бы сразу, что ничего не получится, я бы и не дергался. А так, получается, что я и время свое потратил, и ничего не получил. Первый раз сталкиваюсь с частным дилером и хотелось бы поинтересоваться у остальных пользователей, неужели все они так сейчас работают? Неужели нет в городе нормальных компаний, которые бы не подвели? Я даже готов немного больше стоимости автомобиля заплатить, если мне на это ответят взаимностью. То есть хотя бы обещания свои сдержат, я не прошу даже сбрасывать мне по стоимости, а просто по закону чтобы все было…И я даже готов отблагодарить человека, который мне подскажет контакты дилера, с которым я все нормально оформлю) Потом поблагодарю от души приятным презентом, мне бы главное быть уверенным, что меня не обманут и не подведут…Не хочется верить, что у нас все так плохо с данным сегментом рынка.
Информацию вам автосалон предоставляет лживую, они не являются официальным представительством!!! Просто дурят людей, называя себя «лучшими на рынке», но по факту являющимися стандартным лохотроном. Как правило, нормальные дилерские центры, работающие на официальной основе, готовы предоставить доказательную базу, в которой все это указывается. Здесь же на мой запрос просто сплошной игнор был, никакой реакции абсолютно. После того, как я им штук 5 писем на почту отправил с требованиями показать мне копию договора, мне пришел ответ, мол, «молодой человек, вам нечем заняться»? Да, мне нечем заняться, раз я пытаюсь с вами, дебилами, поговорить так долго и без результата. Просто в нашем городе не так много дилерских организаций, которые автомобилями торгуют…А потому приходится так много времени тратить на пустую болтовню, пытаясь вывести мошенников на чистую воду. Это потом я только понял, что они мошенники, когда попытался о них информацию в сети найти. Наткнулся на множество отзывов, в которых люди пишут, что их попытались обмануть, подсунув совсем не ту модель авто, которая заказывалась. Вот такие обстоятельства и побудили меня прийти сюда и тоже высказаться по поводу ситуации. Будьте предельно бдительны и осторожны!
Никто и никогда не предодобряет кредит по телефону. Это стандартный ход мошенников из «мультибрендовых» лохотронов по заманиванию наивных простачков в салон. В «мульти-пульти» лохомаркетах оформляют ТОЛЬКО через банки Плюс Банк, Оранжевый, иногда бывает и Экспо-банк. И это не автокредиты, а очень дорогие потребительские + страховки и ассисты на дороге на несколько сотен тысяч рублей от аффилированных фирм.
Итого, наивные дурни, которые поперлись за халявными авто к перекупам, платят с учетом переплат за машину 3 цены от ее стоимости в салоне настоящего официального дилера. Самое замечательно, то что ни одной действительно новой машины в салоне перекупов нет и быть не может, все машины перекупаются у настоящих официалов или по мутным схемам, в т.ч. после аварий и тест-драйвов и продаются после скрутки пробега и восстановления под видом новых
Сомневаюсь я, что с таким уровнем обслуживания в этом автосалоне вообще кто-то что-то покупает. Посудите сами, они не могут на работу нанять компетентных специалистов, которые хотя бы на минимальном уровне в машинах разбирались. Даже в колцентре, который они наняли для консультаций по телефону, сидят более шарящие ребята, чем те, кто работает напрямую в салоне. Знаете, я честно купился на то, что мне по телефону наобещали. Никаких претензий к человеку, с которым я общался, не возникло. Зато возникли претензии, когда я в сам автосалон приехал. Принял меня не тот человек, с которым я говорил, так что мне пришлось все объяснять повторно. И в глазах этого бедняги после общения я увидел настоящую панику. Он просто не знал, какую машину мне посоветовать! Но совесть ему не позволила признаться в неопытности, он мне начал указывать на тачки, которые ни по одному пункту меня не устраивали. Вот такие там работают менеджеры.
К покупкам такого рода отношусь очень серьезно и прежде чем позвонить оператору я прочитала все отзывы. Так вот , положительных было очень много и меня это подкупило. Подкупили также низкая процентная ставка и льготы. Заказала машину. Но когда приехала, то ничего из этого всего я не увидела, а даже наоборот. Процентная ставка жуть какая высокая. Льгот нет. А сюрпризом видимо была цена на 200000 больше обещаемой. В общем с ужасом покинула автосалон и не советую никому в РНД Моторс никогда ничего не покупать.
Когда я не вижу у автосалона нормальной мастерской, я сразу понимаю, что это не автосалон. Приличная организация всегда готовит площадку для обслуживания своих клиентов, которые приедут сюда обязательно за техническим осмотром, рано или поздно. А если конторе приходится заставлять людей ехать в другое место (или, куда хуже, использовать технические возможности других компаний), мне это сразу ясно говорит, что дело дрянь. Это не салон, а просто стенд, на котором выставлены, как правило, не самые качественные автомобили с целью их реализации быстрой. В договорах данный магазин (иначе я их назвать не могу) проставляет все таким образом, чтобы у покупателя было минимум прав. Не спорю, в плане разводилова они очень находчивые, но во всем, что касается самого обычного обслуживания клиентов, тут все очень плохо. В общем, надеюсь, вы понимаете, куда я веду. Данная площадка не имеет ничего общего с обычными и, как правило, достойными дилерами автомобилей. И работать с ней очень и очень рискованно! Вы рискуете не просто потратить свое время впустую, но и потратить деньги, не получив фидбека.