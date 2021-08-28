Адрес: г. Казань ул. Васильченко 16

Телефон: +7 (843) 205-11-63

Сайт: https://rt-motors16.ru/

По улице Васильченко 16 в городе Казань много автосалон, такие например как Ягуар, Тойота, Лексус, и среди них расположился РТ Моторс который открылся совсем недавно и уже во всю продает автомобили, новые и поддержанные. Для тех кто желает обратиться в РТ Моторс Казань стоит почитать отзывы реальных покупателей на нашем сайте.