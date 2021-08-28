Адрес: г. Казань ул. Васильченко 16
Телефон: +7 (843) 205-11-63
Сайт: https://rt-motors16.ru/
По улице Васильченко 16 в городе Казань много автосалон, такие например как Ягуар, Тойота, Лексус, и среди них расположился РТ Моторс который открылся совсем недавно и уже во всю продает автомобили, новые и поддержанные. Для тех кто желает обратиться в РТ Моторс Казань стоит почитать отзывы реальных покупателей на нашем сайте.
Здравствуйте ! Этот автосалон , полный развод. Был там 3 раза , по рекламе хотел взять машину. Расхотел, цены бешенные.
ЖУЛИКИ!! Хочу, чтобы как можно больше людей узнали про этих мошенников и никогда к ним не обращались! Они не пропускают мой отзыв на свой сайт, сколько не пыталась. Потом специально написала положительный и тут же его опубликовали. Бессовестные, обманывают всех подряд и как жестоко. Заманивали низкими процентами и ценой со скидкой, подарки обещали и дорогу оплатить. Ага! Держи карман шире! Уже одобренный кредит под 4,9%, мне еще одобряли 5 часов, потом узнала, что под 18% и на машину никакой скидки. А еще надо купить кучу допов и страховок, и никакую КАСКО они там не дарят, брехня это все. Знали ведь, что я приехала издалека, что домой возвращаться на поезде придется, на который я опоздала, значит ночевать где-то придется. Специально тянули, надеялись что я соглашусь, так как положение не очень. А вот фиг им! Уж лучше я сейчас потрачу деньги на гостиницу и обратную дорогу, чем влазить в эту кабалу на 7 лет и платить не только за машину, а за то, что им было выгодно мне напихать. Не верьте этим уродам.
Полностью согласна с этим отзывом,развод чистейший,не верьте хорошим отзывам которые есть на просторах интернета,все ложь,авто в наличии нет, выбрали несколько авто и ни одного не оказалось в наличии. Оформление кредита это отдельная тема,не ведитесь ни на что,одобренный кредит действителен месяц,обдумайте все хорошо,взвесьте,кредитный менеджер сказала через два платежа можно сходить в банк партнёр Тинькофф и уменьшить платеж и увеличить срок(рефинансирование по другому),ВСЕ ВРАНЬЁ!!! БАНКИ ПАРТНЁРЫ ОБ ЭТОМ СЛЫШАТ ВПЕРВЫЕ!!! Менеджеры делают круглые глаза,другие говорят мы не являемся банком партнёром Тинькофф так что все сложно. При оформлении как мы узнали позднее одобрение было от нескольких банков,нам же озвучили только Тинькофф,видимо своя выгода. Будьте осторожны пожалуйста!
Там творятся преступные деяния! Так не должно быть! Они продают машины в ужасном состоянии и после серьезных аварий. Но никак об этом не предупреждают, уверяют, что состояние отличное, машина почти новая. И на цену эти ужасные обстоятельства никоим образом не влияют. Мне пытались продать убитый Рено Дастер, стоимостью на 170 тысяч дешевле нового. Я заподозрила неладное, так как менеджер сильно нервничал, торопил подписать договор, слишком напористо уговаривал к покупке. Я хоть и не специалист в этом деле, но простите, х*ен от трамвайной ручки отличить могу. Напрямую сказала менеджеру, что сейчас подъедет автоподборщик, а если понадобится, то и адвокат. Он еще больше засуетился, сбегал куда-то и через 5 минут сообщил мне оказывается этот Дастер уже продан, а он не знал. Промямлил что-то, вроде “извините” и слился. Я постояла еще 5 минут и тоже уехала. Сфоткала машину и ПТС, потом дома пробила по базе, там целый букет сюрпризов.
АВТОСАЛОН ОБМАНЩИКОВ И КИДАЛ!!! Такой же ЛОХОТРОН как и А Моторс, Траст Авто и остальные мошенники в Казани!
Это просто шарлатанство и все. В этот автосалон приехал с сыном, посмотреть Ларгус новый в семью. Оказалось, что цена на сайте не публичная оферта. То есть по факту цена на 300тыс больше, а то цена по трейд ин, если повезет. Стали смотреть Ларгус и подойдя ближе я заметил, что левая дверь как -то не ровно стоит. Зазоры уходят в сторону, таким образом получается, что двери снимали. Я специально посмотрел на болты и видно что их крутили и сверху задули, как из балончика с краской. Продавец их все отрицал, сказал , что на заводе так сделали и он ничего не знает. Думал наверно, что я маленький ребенок и сразу поверю. Дальше было еще интереснее, когда мне все посчитали, то получилось что машина стала расти на глазах. Сумма с 600тыс р. изначально в кредите стала 1348000р. это какая то схема для меня открылась совсем не понятная. Как так произошло то даже я все не понял, туда кучу всего по написывали эти шарлатаны. Но я ушел в другой автосалон.
Дело это было на той недели. С другом ездил в этот автосалон, чтобы взять себе нормальную новую машину. Цены то у них самые выгодные казались. Присмотрел там себе Логан новый. Вроде бы с виду норм, и внутри все ок. Думал еще обвесы поставлю и все будет круто. Но меня там жестко хотели кинуть. Еле деньги свои вернул и машину их битую. Посмотрев пошли оформляться я заплатил первый взнос 50тыс. Они пообещали в течении 2 часов привезти новый логан. Мы как идиоты прождали, а машины нет. Они начали рассказывать, что нужно еще пару часов подождать и все будет. В итоге то машины приехала, но у нее уже покоцанный кузов был, и царапина хорошая на левой двери. Как начали с ними ругаться, чтобы заменили — они сказали срок неделя. Я решил , что так не пойдет. И решил все аннулировать и деньги забрать, так они стали на меня наезжать и комиссией пугать. Я сказал, что полицию сейчас вызову, если задаток не вернут .Только после этого все отдали. Вот упыри лукавые. Отзывы про них хорошие это полное враньё!
Переименовались с*ки и продолжают обманывать людей!!!! Даже сайт не стали менять, а поменяли только название на РТ Моторс!!! Как был разводом покупателей, так и остались!!! Когда уже закроют эти лохотроны людей, и ведутся же ведь лохи. Этот автосалон уже названий поменял не знаю сколько, почитайте внимательно про их старые названия, продолжают развод меняя название, хоть бы местоположение сменили! Читайте внимательно отзывы, в положительные верить не стоит, сами себе пишут судя по всему!!!
Плохой автосалон, бронировалиодин и тот же автомобиль три раза с других номеров, и все время бронировали, попросил друга съездить посмотреть данную автомашины, на что менеджеры сказали что данный автомобиль находится в гараже у хозяина, что через они его пригонят проведут диагностику, и перезвонят насчёт диагностику через полтора часа, но прошел месяц, до сих пор жду звонка от них, хоть уже и купил автомобиль, но все равно жду звонка,
ЭТО МОШЕННИКИ ТАКИЕ ЖЕ КАК И ТРАСТ АВТО, А МОТОРС И АЛТЫН!!! Всё это мошенники!!
Я такой же лох
По телефону менеджеры РТ Моторс вам рассказывают инфу НЕ СОТРУДНИКИ АВТОСАЛОНА! Это левые ребята, которые не располагают актуальной информацией по поводу ситуации у дилера. Это просто представители колцентра, которые работают по определенному скрипту. Они вам будут рассказывать, что у дилера все замечательно, что машин на выбор очень много и так далее. Про цены тоже они вам скажут, что они просто низкие. Но точно никто вам ничего не расскажет, все равно придется ехать лично. А там уже вы поймете, что слова, которые вам говорили по телефону, были оооочень далеки от правды.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ АВТОСАЛОН!!! У меня это уже 2 машины, но хуже автосалона я не видел, с менеджером Динарой мы общались до оформления кредита на более низкой цене на авто за счет утилизации старого авто и программы 1 авто, процентная ставка не совсем маленькая, были представлены несколько банков партнеров которые после внесения мной 1 платежа вместе со страховкой в своем банке примут от меня заявление на частичное рефинансирование и снижение на небольшую сумму ежемесячного платежа, так вот во всех банках и в том числе в банке где мне предоставили кредит сказали что меня в заблуждение. Итог радует что машина новая отечественная Лада, но обойдётся она мне как иномарка, вернули деньги за дорогу (бензин). Подарков нет, На телефоны никто не отвечает. Я не рекомендую этот автосалон у людей которые там работают просто нет совести, все плохое им возвернётся когда ни будь.
Об этом дилере я могу оставить только негативный отзыв. Ни одного положительного момента в их работе нет. А дело вот в чем, стоимость покупаемой Лады значительно возросла после установки дополнительных опций, а без них мне отказались что либо продавать, то согласился на их условия. И таким образом вышло что я здорово переплатил, в соседнем городе эту Ладу можно было купить дешевле. И мало того, мастера которые устанавливали эти самые допы, рукожопые, потому что абсолютно все мне пришлось переделывать. Очень плохой автосалон!! Не рекомендую обращаться в автосалон!!!
Меня всегда улыбали фотографии хмурых баб и мужиков на сайтах автосалонов. Вот и тут вроде бы тачку купили люди, а почему-то на лицах совсем радости нет. Да все потому что это просто рандомные граждане, которых салоновские с улицы притащили и за сто рублей попросили сфоткаться рядом с машиной. По факту это даже не клиенты, а просто залетные господа, которым копеечка не помешает. От правдивости на сайте салона нет и капли, так что не ведитесь на все их сладенькие уговоры по телефону! Чем больше вам наобещают, тем меньше они в реальности исполнят – запомните это!!! Автосалон Гавно!!!
Это, ребята, только по названию автосалон. На самом деле там тупо офис в куче построек, а где-то в глубине затерялась конторка не до автосалон. И работают там какие-то сволочи, у которых уже давно ничего человеческого не осталось. Им, видимо, руководители дали установку драть с три шкуры со всех, кто переступает порог. Вот они и дерут, наезжая на любого, кто посмеет их обвинить в обмане. Мне сразу стало понятно, что мне предлагают фигню какую-то. А менеджер, поняв, что с меня уже ничего не поиметь, просто тупо начал хамить. Отвратительное отношение тут к людям!
ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЭТОТ ЛОХОТРОН!!! Вчера с мужем приехали к ним смотреть забронированное автомобиль, но в автосалоне его не оказалось! Начали клянчить предоплату, чтобы якобы привезти автомобиль со склада и показать нам..даже только это уже показатель развода, хорошо, что мы не повелись и начали от туда уходить, а то нас бы там развели как лохов на рынке типа кручу верчу обмануть хочу…потратили целый день на просто чтобы прийти и услышать что машины на складе, хотя по телефону говорили совсем все обратное, что и машины в наличии, и что все комплектации и цвета любые. А по факту развод этот автосалон, главная цель завлечь в автосалон, а потом уже на месте тебя как лоха обувать, или раздевать даже не знаю, как правильней сказать. Совет вам люди, жаль что редко прислушиваемся к чужим советам…не езжайте туда и не звоните, не гонитесь за низкой ценой, БЕСПЛАТНЫЙ СЫР ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ И ЭТО РТ МОТОРС!!!
По знакомым прошелся, все плюются, кто тут был. Одному отказали тупо в кредите по непонятным причинам, хоть и заставили почти два часа сидеть ждать. Другому не предоставили модели авто, который обещали. Третьему в цене налистали на уши – сначала одну назвали, а потом другую. Короче, по всем параметрам автосалон оказался дерьмом полнейшим. Не думаю, что все эти положительные комментарии являются правдивыми. На самом деле их, скорее всего, пишут или сами сотрудники салона, или люди по заказу. Ну да, нормально же работать не умеют, вот и приходится врать всем подряд и рассказывать, какой это хороший автосалон. Но таковым он не является, да и простым салоном тоже назвать его язык не поворачивается. Больше врут и навешивают на себя ярлыки, которые потом никак оправдать не могут. Нет доверия у меня к таким товарищам, хоть убейте? плохой автосалон.
Кредит – лохотронище полнейший!!! Чуть не подписали меня оформить в долг под вшивые 29 процентов годовых! Кто из читающих отзывы здесь согласен сейчас переплачивать такие огромные бабки?? Честное слово, никогда не думал, что попаду в такую ублюдскую ситуацию, но мне просто обидно от того, что всякие мразоты имеют наглость и смелость подсовывать бумажки с такими дичайшими процентами. При этом изначально мне обещали кредит под щадящие 5 процентов, да еще и сказали, что, возможно, ставка будет еще ниже. Типа 5 процентов – это максимум из возможного. А тут оказывается, что 5 процентами даже и не пахло, возьмите и распишитесь под четвертаком…Жесть просто, вы извините, что я тут возбухаю, но у меня просто нервы бурлят внутри, сдержаться не могу. Сначала читал договор, так там ни слова не было о процентной ставке. А когда дело дошло до окончательного оформления, то выяснилось, что меня просто хотят кредитным рабом на всю оставшуюся жизнь сделать…В общем, берегитесь! Берегитесь, когда с нашими отечественными дилерами работаете. А то тоже в такую историю можете попасть…
Блииииин, вот знала я, что не нужно доверять, кому попало…Но моя внутренняя жаба победила!! Покусилась я на обещания сотрудников автосалона, в которых они писали, будто я могу дешево купить здесь себе Тойоту, о которой так давно мечтала. Собирала деньги несколько лет, немного не хватало, но я все равно захотела посмотреть предложения. И вот, нашла этот автосалон…Вроде даже с первого взгляда нормальная организация казалась, обещали даже проезд оплатить и все прочие расходы покрыть (я из другого города, в гостинице снимала номер на 2 дня)…Но, увы и ах, я попалась на кидалово. Во-первых, автомобиля моего в салоне не оказалось. Ну, как, оказался, но по совсем другой цене, она меня абсолютно не устраивала. Во-вторых, никаких компенсаций я не получила…Хотя по телефону еще перед поездкой я спрашивала у сотрудницы, смогут ли мне компенсировать расходы, если даже я не куплю автомобиль. Мне ответили – да, компенсируют. И что же я вижу? Ни авто, ни выплат…В общем, данная конторка попала в мой личный черный списочек…Хорошо, что в городе еще дела были, а то бы я совсем опечалилась. А вы сами думайте, люди, что делать и как поступать с этой организацией.
Я просто сбежала с этого автосалона. Приехала туда посмотреть себе новую Весту. А менеджеры такие приставучие, начали меня уговаривать на б\у рено 5 летней давности. Совсем что ли с ума сошли. Ни хотели просто меня слушать. И постоянно на любой мой вопрос 10 аргументов в пользу б\у рено. Это было очень не приятно, такое впечатление, что я стала глухонемая. И меня в упор не слышали. А все расхваливали рено это пяти летнее. Я конечно все понимаю, что нужно все это продать, но если меня не интересует такой товар. Зачем навязывать его мне, как будто я ничего не понимаю. Я уже достаточно взрослая и конечно такого нагловатого навязывания не потерплю. Стыдно должно быть руководителям, что не научили обслуживать свой персонал. Целых полтора часа я потратила, чтобы мне высказали мнение о старом рено. Пришлось просто сбежать, чтобы не выслушивать не нужную информацию. Отстойный автосалон этот на загородном шоссе.
А я то решил сменить свою старую Гранту на новый Датсун. В итоге влип я кажется так, что теперь еще буду долго с ними судиться. Так как чтобы скидку у них получить сдал Гранту по трейд ину — дали они мне скидку на датсун. Я все документы подписал, а машину мне решили отдать только через неделю. И это я узнал после подписания. Теперь вот жду и внутри то что-то подсказывает, что не будет ее. Почитал уже отзывы о них на других сайта и никому они машину не предоставили. Вот теперь буду судиться. К юристу сходил на консультацию, чтобы узнать что и как. Там же в договоре еще они указали компенсацию в 10% от стоимости в случае разрыва договора. Юрист сказал, что это можно тоже анулировать, но процесс будет затяжной. Вот теперь сижу и думаю зачем я на все это согласился — отдал гранту и деньги. И жду с моря погоды, когда подует ветер в мою сторону. Может кто уже сталкивался с таким, что посоветуете мне?
Я в этот автосалон больше ни ногой, ни другими частями тела. Такого ничтожного обращения я не потерплю. Менеджер ваш, как жираф с задратым носом . Все обхаживал меня, ни на один вопрос не ответил. Пытался как-то пренебрежительно разговаривать. Да еще и без маски ходил. свои бацилы там разносил. Я в шоке была совсем. Как же так можно. И руководство ,то куда сморит? Назвал меня малышкой. Как будто мы с ним в одной песочнице паски лепили. Мне уже все таки 27, почему этот нахал так ко мне обращался? Это не профессионально и отвратительно. А про маску то совсем забыл, а когда чихать там стал, не успевая прикрывать свои слюни. Это же полное нарушение норм. Я хоть успела в сторону отскочить. Но я сюда не затем пришла, чтобы от слюней менеджеров уворачиваться. Машину так толком и не посмотрела. Потому что от такого отношения и поведения одно разочарование и отторжение. Это не автосалон, а какой то театр. Отзывы реально про них очень мало…
Я как последний наивный глупец повелся на все их уловки. Нашел на сайте Гранту за 242тыс и знал же что она минимум 400тыс стоит. Оставил заявку там же на кредит. И на следующий же день мне перезвонили и сказали, что кредит одобрен и можно приезжать забирать. Это конечно же все очень круто — думал я тогда, что на конец то мне повезло. Поехал туда с документами в надежде взять за ту цену Гранту. Но в итоге оказалось, что цена то у нее в 1,5 раза больше и с кредитом там целая эпопея получилась. Ставка процентная 20,2%, куча допов типа страховок, сборов и т.п. Понял что праздник на моей улице отменяется и это стандартная схема продаж у них. Все как всегда просто заманить, навязать кредит, а после подписания пускай расхлебывает все. И платит лет 8 нам кредит повышенный. Разочарование полнейшее от этой схемы в РТ Моторс. Это получается прям двойная схема обмана — не рекомендую сюда совсем даже заходить.
Да полные дураки там работают в этом РТ Моторс Казань. Я просто в шоке был. Когда мне договор купли продажи первый раз принесли, то оказалось, что там ошибки в паспортных данных- это был раз. Я там выбрал себе киа рио. Хотел забрать ее себе за наличку, так как машина хорошая очень. Все там, как надо работает. Даже завел ее послушал на всякий случай. Оказалось все хорошо шепчет, как ручей. Никогда бы не думал, что на оформлении будет затык конкретный. Второй раз перепечатали, так как оказался вин не правильный. Наверно студент слепой у них все это вбивал. Затем я попросил нормальным почерком все распечатать, чтобы я все видел. А то они там мелким что-то напечатали не прочитать совсем. Было это очень интересно, но уже подбешивало. С 5 раза все получилось — мелким шрифтом было написано, что претензии после покупки не принимаются. Я такой договор подписывать отказался. Совсем охренели чтоли я им деньги , а они мне -фиг.
Продают треш под видом новых авто в этом РТ МОТОРС. С друзьями туда ездил сам смотрел там машины в этом автосалоне. Друган мой Иван нашел их где то на просторах интернета- типа лучшее предложение. Поехали смотреть ему Рапид новый. Менеджер нам его показал и еще стал про кредит очень выгодный рассказывать. Типа кредит по сниженым процентам и про всякие акции еще. Все бы ничего только вот у Ивана глаз алмаз — заметил он что дверь передняя левая уже снималась. Присмотрелись по внимательней и точно покрашена она. А вот поставили ее кривовато, зазоры бегают. Спросили у менеджера , что уже с машиной было — тот отмалчиваться стал. Просекли мы тогда эту тема. В ПТС машина с 2018года наверно бывала на всех тест драйвах и где то что-то случилось вот и перекрасили. Но на хера то нам ее как новую продавать. Пизд*ны короче эти менеджеры тамошние. А салончик-лохтроничик полюбому только для олухов.
Хотите стать рабами автоцентра, тогда вам сюда. Менеджеры у них что надо и расскажут, и покажут. Что машины ну просто куколки, брать нужно не глядя. А кредит так вообще песня, которая облегчает жизнь. И нужно не утруждаться и все подписывать, так как там все хорошо. Это вроде бы кажется что есть какой то подвох, но они честные . А когда я сам прочитал этот договор их кредитный, то выяснилось что там целая бездонная яма больше миллиона получилась. Там оказалась самая дорогая страховка на авто, страхование жизни, плата за оформление, установку оборудования, утилизационный сбор. Я когда все это увидел, то от удивления чуть не зевнул. Это же как можно было мне врать и не краснеть. А все таки же взрослые люди. Хотели меня просто в кредитные кандалы заковать на 7 лет под 18,8% годовых. Говорили все хорошо, стандартный договор. Жулики они там — очень очень внимательно там все читайте , иначе просто будете платить.
Ждет вас ребята долгая судебная разборка. Я уже у юристов был. Составили заявление исковое с компенсациями моральной и физической. Потому что наеб*ли вы меня дважды один раз когда в договор подсунули завышенный процент в 18,8% годовых. А второй когда скрутили пробег с уже бывавшей машиной, перекрасили и продали мне , как новую. Я честное слово не ожидал такого от вас совсем. Ведь все эти нюансы вы скрыли, а прикрываетесь что уже поздно. Но я уже иду на принцип и буду с вами разбираться до последнего. Как оказалось все эти махинации наказуемы. Юрист предупредил, что будет процесс затяжной но выигрыш мой 100% будет. Вы просто га*доны, которые присваивают деньги и продают — кота в мешке. Сумма то не маленькая получается в 800тыс. так что это махинация по крупному. Увидимся в суде — теперь справедливость восторжествует. Потому что правда всегда сильнее.
А меня хотели развести там на 30тыс. Я приехал б\у смотреть там машины. Понравился мне гранд витара , но когда приехал ее там не оказалось. Из всех машин что на сайте в наличии оказались всего несколько. Я их посмотрел ну совсем не о чем. Менеджера нашел и спросил — может где в другом месте запрятали машины. Он сказал, что нет. Потом опять на сайт зашел смотрю есть же еще. второй раз менеджеру показываю машину и говорю где. Тот посмотрел и говорить предоплату в 30 тыс оставьте и через пару дней будет. Я смекнул его улыбку. И говорю нет сначала товар , а потом деньги. Но он ничего не ответил и ушел. Очень лукавые они все-таки эти менеджеры. Никакого от них толку. По факту просто решили меня развести на деньги. Машину то откуда они возьмут б\у через несколько дней да еще нужной марки? Неоткуда конечно. А заплатишь, потом не найдешь концов. Будут мурыжить и денег больше не увижу. Это стандартная схема. Остерегайтесь таких автосалонов.
В яндексе нашел их объявление с выгодной ценой на Солярис. Отзывы на сайте все были очень приличные и я решил сразу позвонить. Девочке по телефону рассказал, что хочу Солярис черного цвета. Она все записала, сказала ,что машину когда привезут она перезвонит. Оставил свой телефон еще ей. Через 8 дней мне перезвонила, что машина приехала можно приезжать и забирать. Я поехал взял с собой документы и наличку, чтобы внести там часть первого взноса. Но когда приехал и стал расспрашивать у менеджера про свой солярис, то он замешкался и пошел выяснять. Я по салону целый час ходил в это время. Уже начал нервничать, потом он пришел и сказал, что втечнии часа привезут. А сейчас можно заявку на кредит подать и внести часть денег. Я на это повелся- внес деньги 50тыс. А машины не было спустя 3 часа. Решил деньги забрать -так они не захотели. Скандалил, как Троцкий с ними, полицией угрожал -тогда все отдали. Гниды они еще те, жулье однако!
Как же быстро туда ехали с женой и сыном. Решил ему взять Гранту , пока была на нее акционная цена. Оказалось, что 3 часа дороги зря. Сын расстроился очень, так как уже был обнадежен что возьмем ему гранту за 242300р. Но как оказалось цена ее больше. А акционные уже закончились, это наверно всем так специально говорят. Я старшего менеджера там позвал, что за шутки говорю такие где машина? Но этот вундеркинд только плечами пожимал и все. Так ничего от него и не добился. Пришлось другие комплектации смотреть. Новая Гранта и есть новая, все красиво и с виду, и автосалон. Это конечно же все хорошо, но цена меня удивила. Дороже чем у официалов на 40тыс. Зря только сюда ехали -пришлось в итоге смотреть еще в других местах. А не давно смотрел, так на сайте у них до сих пор акции. Вот уж обманщики то они конкретные. Это как свет для моли оставляют, авось прилетит. Непорядок здесь полнейший.
Туда поехал с дочкой. Она у меня отлично первую сессию сдала – решил ей взять новый киа пиканто. Чтобы дальше был стимул учится хорошо. В салоне было уютно, но менеджер нам попался –козляра. Начал с моей дочкой заигрывать, мои вопросы динамить. Так еще и без маски там вышивать стал. Я ему раз замечание сделал — он пошел маску одел. Типа мне сделал одолжение. Потом сказал, чтобы прекращал дочери глаза строить. Про машину не знает ничего, все уходил уточнять постоянно. Я ему уже предложил загуглить и почитать. Потому что цирк это все – ну реально. Я спрашиваю он – не знает что ответить. Машина дочери понравилась, но тут он цену мне назвал на 130тыс больше, чем на сайте. На вопросы почему цена больше ничего внятного не ответил. Обслуживание на 3-, конечно ничего там не взял. Время только потеряли, видно понабирали новеньких – которые не умеют ни советовать, ни обслуживать нормально. Херово –одним словом.
Вот чуть не подрался с этими упырями в РТ Моторс Казань Честное слово, там у них сплошной бардак. По телефону меня заверили, что все хорошо. Будет ждать меня мой Солярис по акционой цене. Я туда приехал в положенное время к 11:00 заранее на 5 минут. В итоге начали меня уговаривать подождать, типа машина едет. а пока можно подать заявку и кредит получить. Так же уже можно первый взнос внести. Но хорошо, что я только заявку подал и прождал 2 часа. А машины так и нет. Позвал главного их менеджера, чтобы выяснил все. Оказалось, что это все недоразумение, все в пути и нужно подождать. Я еще час там проторчал, деньги так и не дал им. Чуял что это какое то кидалово. Машины и через час не было. Тогда уехал я. Сказал, что вернусь когда машина будет. Оставил номер свой. Уже 2 недели прошло не звонят совсем. Значит это реально обман. А ведь чуял где то внутри , что что-то мутят они. Плохой автосалон! Будьте внимательны и читайте отзывы!!!
Долго искала себе толкового дилера в помощники, нашла этот сайт. По первым впечатлениям меня все устраивало, но потом оказалось, что компания темная и мутная настолько, что просто ужас. Постоянно все меняется, условия чередуются на покупку машины. Сначала одно говорят, потом другое. Цена тоже меняется каждый день почти. Еще и менеджеры постоянно разные, приходится каждый раз все по новой объяснять, что мне нужно и что интересует. Салоном я осталась очень недовольна, ничего общего с нормальным дилерским центром он не имеет. Проще, вообще, без машины, чем искать по таким вот шаражкам.