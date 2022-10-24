Спарк Авто в городе Оренбург открылся только прям вот вот, и уже раздает скидки своим клиентам, которые собираются приобрести автомобиль за наличку или в кредит. Стоит учесть одно, по адресу Загородное шоссе 3/1 ранее уже находились другие автосалоны, отзывы о которых говорили разное.
Адрес: Оренбург, Загородное шоссе 3/1
Телефон: +7 3532 48 64 47
Официальный сайт: https://sima-auto.ru/
Порадуюсь за людей, которым повезло не попасть на удочку этих мошенников из АЦ Аура. Мне они чуть не всунули побитую тачку по завышенному ценнику. Авто у них явно не стоят своих денег, я вообще не знаю, где они их достают в таком состоянии. Такое чувство, что у людей буквально сразу после аварии выкупают на металлолом. А потом немного подшлифуют и выставляют, как будто это самый обыкновенный авто от производителя. Жесть просто, не думала, что у нас еще такие автосалоны остались. Ужасный АЦ Аура этот…Это стиль реально компаний-лохотронов из 90-х, которые уже давно должны были все позакрываться.
Очень мутное заведение, я бы не советовала никому с ними связываться. Обещают одно, по факту разводят, за свои слова вообще не отвечают. Мне была обещана Лада Веста со скидкой 10%. Якобы у них сейчас акция. Приехала в Спарк Авто, но в прайсе увидела другую цену. Задала вопрос менеджеру, он сказал, что раз обещали, значит будет. Потом в договоре в графе скидка, я тоже ничего не увидела, снова обратилась с этим же вопросом к менеджеру. Он опять отмазался на словах. Я попросила заверить его слова документально. На что он сказал, чтобы я не переживала на счет этого, а лучше бы внесла предоплату. Меня это насторожило. Скидка либо есть, либо нет. Если она есть, внесите ее в договор, а если нет, не надо парить мне мозги, я куплю в другом месте. Менеджер на это пожал плечами, мол, ваше дело. Выходит, раз клиент повелся, то разведут, а раз нет, то и не надо.
ЭТИХ ПИДА*АСОВ СЪЖЕЧ К ХУЯ* НАДО ДАВНО!!! Накидали пол города и работают дальше, удивительно куда смотрит наше государство а точнее структура защиты потребителей??? Люди теперь после их кредиты последние трусы снимают и несут в банк чтобы только этот автокредит закрыть который они впихнули людям которые надеялись на покупку автомобиля.
Автосалон жуть просто))) Они же вроде как то раньше по другому назывались!? Ни кто не в курсе, как то по этому адресу такой же лохо автосалончик был. Наверное они просто поменяли название и давай дальше лапшу на уши вешать людям.
Люди почитайте про темы разводов автосалонов, и поймете что Спарк Авто это жулики и врут людям абсолютно про всё!!! Врут начиная от звонка в автосалон и заканчивая посещением!
МОШЕННИКИ НАТУРАЛЬНЫЕ! Я думал, что не могут так много человек врать по поводу автосалона. Оказалось, что вполне себе могут. Видимо, все эти отзывы являются заказным дерьмом, которое руководство пытается противопоставить негативу от реальных клиентов. Эх, был бы я умнее, потратил бы побольше времени на анализ салона. А так пришлось ехать и проверять самому, тратить время. Короче, рассказываю по пунктам: салон очень неудобно расположен, внутри грязно, менеджеры сонные, других клиентов вместе со мной у дилера не было. Попытался пообщаться с этими сонными мухами, так меня тупо 20 минут заставили ждать, пока там свои дела поделают. При этом, как я сказал, других людей в салоне не было. Чем занимались, не понятно…Видно, что очень горят желанием обслуживать людей и получить деньги. Дерьмо настоящее, а не дилер этот Спарк Авто. И как такие только на рынке работают? Не стоит обращаться, это та еще шарага!!!
Просто минус. Сплошной минус этому автосалону за то, что не держат обещания и не оправдывают доверие. Думал, что нормальная компания, а оказалась очередным лохотроном. Заставляют людей покупать совершенно левые тачки, а не те, которые вас интересуют. Потом еще навязывают заказ левых услуг и допов, чтобы еще больше стоимость покупки повысить. В общем, я, когда к ним приходил, планировал отовариться где-то на 400 тысяч. Причем это все, и тачка, и прочие услуги. А потом мне выставили счет в 2 раза больше доступного бюджета! Причем вам не говорят, что именно вы должны будете потом оплатить. Делают так, что, вроде бы, все в порядке, но когда окончательный документ читаешь, то там всякая фигня понаписана. Короче, мошенники те еще, замыливают глаза вам всеми этими обещаниями, а потом все и вскрывается…Только потраченное время вам никто не вернете, и вы поймете, что просто дураком были, что повелись на все это дерьмо. Такой вот лохотрог этот Спарк Авто…
АВТОСАЛОН ДЛЯ ЛОХОВ!!! Решил взять машину в Спарк Авто. Оставил заявку на их сайте. Через 1,5 часа(хотя написано через 40 секунд) позвонили, сказали, что есть в наличии машины в 1,5 раза дешевле. Согласился. Отправили заявку для получения кредита. Мою заявку одобрили сразу 3 банка! Даже могу выбрать!! Звонят из автосалона, спрашивают, когда меня ждать? Договорились на вечер. Дела так сложились, что проезжал по горьковское шоссе по делам, это было уже после моего после звонка. Решил зайти. Оказалось, что такой машины с такой комплектацией нет. В лицо рассмеялись, типа что вы ожидали за такие деньги! Развернулся и ушёл оттуда. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТИ ЦЕНЫ!!! Кругом ЛЖЕЦЫ И П*ЗДАБОЛЫ!!
Будьте осторожны!!! Этот дилер занимается махинациями с продажей машин с пробегом, продает их как новые. К ним в автосалон я обратился по рекомендации друга. Он туда не ездил, но в скором времени планировал. Говорит там довольно неплохие цены, можно купить хорошую иномарку за 600 000 рублей. Ну я и поехал. Не могу сказать что увидел там автомобили по низким ценам, все как везде. Только еще и доп оборудование навязывают. На мой вопрос по поводу скидок, мне ответили что сейчас есть парочка автомобилей, один из них Ниссан Альмера, сказали что продают ее по своей цене, потому что год выпуска 2018 и им нужно поскорее реализовать ее. Для меня этот вопрос не был принципиальным, главное что авто новое, поэтому попросил показать его. Осмотрев внимательно данную модель и не найдя никаких изъянов, захотел ее приобрести. С учетом скидки она обошлась мне в 526 000 рублей. В тот момент я был очень рад, что так вовремя приехал в автосалон. Но радость оказалась преждевременной, Ниссан ни с того ни с сего, отказался заводиться. Пришлось везти его в сервисный центр, где и обнаружилась вся правда. Альмера на самом деле 2018 года, но вот пробег уже приличный. И что там случилось с электрикой, нужно полностью ее менять. Еду опять в автосалон, и говорю, как так, ведь я покупал новую машину, а вы что мне продали? Менеджер сделал удивленную мину и ответил что у них есть договор, где я дал согласие на приобретении авто с тест драйва, а так же отказ от гарантии, и мне за это сделали дополнительную скидку. Вот так меня обманули эти сволочи!
Здравствуйте, все желающие посетить данный Спарк Авто. Советую прочитать этот отзыв до конца и только после этого принять окончательное решение. Скажу сразу, не ведитесь на эти огромные скидки, это все обман!!! Хотя по телефону обещают и низкие цены и подарки и даже оформляют бронирование, а вот по приезду в автосалон ты понимаешь что все не так. Менеджеры усиленно уговаривают оформить кредит и видя что клиент не готов это сделать, предлагают подписать предварительный договор, по которому ты должен внести всю сумму за машину, но написано будет что ты вносишь предоплату. На мой вопрос почему, ответили что это пустая формальность. Но я об этой серой схеме давно знаю, поэтому помахал им ручкой и был таков.
Думала что в автосалоне должны работать люди имеющие образование и, хоть что то понимающие о том как технически устроен автомобиль, а оказалось что данный дилер таких требований к своим сотрудникам не предъявляет. Мало того что у них безграмотные менеджеры, так еще и ведут себя как базарные хабалки. Нагло разводят и пытаются продать машину подороже. Объясняя это тем что выбранная вами модель имеет различные недостатки, а какие сказать не сумели, да вообще по качеству не очень, много жалоб на частые поломки, а вот если вы купите другую модель на 300 или 400 тысяч дороже, то не будете знать никаких забот. Что за ерунда, как будто на рынке овощи покупаю и у меня в кармане лежат лишние несколько сотен тысяч. Правда мне предложили если не хватает денег оформить кредит, но я прекрасно знаю что это и каско и дополнительная страховка, банки никогда не останутся в накладе. А уж когда мне смогли ответить на простейшие вопросы, типа какое масло заливают в машину, я поняла что делать там нечего. И никому не рекомендую этот автосалон.
Хочу тоже поделиться своим опытом попытки купить авто у Спарк Авто. По телефону созвонились с менеджером Григорьевой Василиной, договорились о марке авто, модели, цвете, стоимость, по Nrade-In проговорили, по кредиту — срок, сумму, все возможные акции. Все устроило. Сказали едем за машиной ( ехать нам 700км….). Приехали…. Менеджер трубку не взяла, такой комплектации машины в помине нет в салоне, стоимость даже стандартной комплектации на 400тыс дороже, чем говорили по телефоне о комплектации travel, кредит в 2 раза дороже и на 7 лет, а рассчитывали вообще на 5 лет…. Вообщем обман да и только!!! Нов се вежливо… Салон не рекомендую, всем друзьям и знакомым буду говорить, чтобы к ним ни ногой!!! Лучше к официалам, пожалела что сразу не пошла!!!
Обманом заманили в этот автосалон автомобилем с хорошей скидкой сказали что он есть и он попадает под программу семейный автомобиль. По приезду туда выяснилось что ни один банк не даёт на него никаких акций и кредитов. Нас уговорили посмотреть другие автомобили и подобрать себе другой. Сначала говорят про идни % потом в кредитном договоре стоят другие% .В итоге мы обнаруживаем уже дома что договор на очень не выгодных условиях. Цена авто сначала была одна 350 тыщ а при оформлении договора стала другой 410 тыщ . Они воспользовались нашим притупленным состоянии т.к сутки не спавшие плюс ещё в салоне провели целый день на нервах. Не обращайтесь в Спарк Авто там обманывают!!
ОООО, божественное место что бы насрать на крыльце, господи сколько же говна продается в этом богом забытом месте это пристанище и рассадник пидарастии! а кто еще будет говорить про кредиты с такими бешеными процентами в сговоре с банками, так еще и сука они дают целых пять поездок помыть машины, да вы больные кожаные ублюдки, вы думаете за пять поездок можно смыть позор с машины?! вы же суки ее сразу проклинаете, она ломается не успев выехать с вашего еб*ного)) вы такие смешные я не могу, кредиты по 20 процентов, из них еще 20-30 заплати комиссионные еще какую нибудь херь, которую мы сейчас придумали, одно обдиралово, убейтесь на*ер об мой замороженный калл, который я вам Спарк Авто насру под конец зимы, дауны не предсказуемые!
Будьте бдительны, народ! Автосалон не надежный! Был крайне неприятно удивлен после посещения к ним. Вывеска “официальный дилер” и множество положительных отзывов на официальном сайте автосалона обещали прямо противоположное от того, что я там увидел. Автомобилей мало, немытые менеджеры разводят наличием их на каком-то непонятном и сомнительном складе. Цены разительно отличаются от тех, что я видел на сайте. И зачем-то постоянно навязывают кредит, очень много и долго рассказывая о его плюсах, хотя мне он по барабану, я сразу обозначил, что у меня имеются деньги для покупки автомобиля. В общем и целом впечатление отвратительное, по сему и рекомендовать данный автосалон никому не стану.
у меня подгорает, Спарк Авто Оренбург просто отвратительный автосалон, я на сайт не мог зайти неделю, потом кое как зашел, не мог понять почему на все машины были цены одинаковые либо их вообще не было, я так и не понял почему при подачи заявления на трейд ин мою машину оценивали в 40к рублей, машина у меня не новая 2007 года выпуска но, ЁмаЁ какого хрена я могу ее продать на рынке дороже чем сдавать ее в утиль, что за бред, либо специально что бы авось я не посмотрю на других сайтах сколько дадут, и что бы я не заморачивался и сразу ее отдал по этому сранному трейд ину, это бред, какой дурак отдаст машину на которой он ездил хрен знает сколько за 40к, идиоты работники просто имбицилы.
Спарк Авто я пишу о тебе отзыв потому что твари у вас работают, суки ваше начальство, пид*ры поставщики машин, мудак сдает вам площадь, дура моет вам полы за 10 тысяч в месяц, сгорите в аду, кредиты ваши долбаные, машины ваши, которые с покупки столько дефектов хапают что сука я не знаю как я доехал до дома, потому что катализатор отвалился пришлось сука вырезать, люди не смотрите что там все такое красивое, на самом деле гнилое как зубы любителя карамели и не любителя тут же чистки зубов, в жопу такие машины по таким ценам, лучше купить поддержанную машину чем новое дерьмо из Спарк Авто, я вас предупредил а за вами остается решение вешать себе хомут на шею в виде кредита под 27% или нет! я бы лучше шлюх снимал на эти деньги что я плачу кредит за сранную ладу сука эмигранту хэтчбек блевать тянет. Рес Авто я бы сказал матом, но думаю отзыв моддерацию не пройдет, авось. ИДИТЕ НАХ*Й ДЕМОНЫ БЛ*ТЬ!
присмотрел себе корытце не дорогое, в подарок, батя сказал что подарит если я закончу учебу, на отлично, ну не стоило во мне сомневаться я закончил на одни 5+, и стал выбирать машину, нарвался на Спарк Авто, мне очень сильно нравятся акура, ну видел я их пару раз всего поэтому в Спарк Авто я увидел знакомы жутко значек, и подумал что это акура, ну пришли с отцом выбирать машину я выбрал стали оформлять узнали про страховку, что она будет стоить почти в 40к рублей, автосалон сказал что оплатит главное подписать доки по кредиту, ну пока шло оформление и маленькие формальности, я копался в интернете и начал читать про автосалон отзывы, я сказал отцу что не охото мне тут покупать и я еще не готов, так как у меня не было прав) я только учился! в общем эти дурачки остались с носом! удачи всем, не попадайтесь на таких мошенников как Спарк Авто!
Нет, ну так же нельзя!!! Это же типо официальный дилер этот Спарк Авто! Я много чего хорошего нашла про этот автосалон в интернете. Очень надеялась, что мне также, как и многим другим клиентам, оставившим свои хорошие отзывы на их официальном сайте, удастся выгодно приобрести автомобиль. Я до последнего в это верила. Но когда поняла, что меня обманули, стало невыносимо обидно за ту откровенную ложь, в которую я как глупая девчонка поверила. Нет там низких цен и скидок никаких нет! Запомните это! Чтобы как мне потом не пришлось причитать тут о потерянных деньгах, которые с меня содрал нечестный автосалон в качестве неустойки. А всё потому, что я не стала покупать автомобиль, который стал стоить на 179000 больше. Бессовестные мошенники!!!