Спарк Авто в городе Оренбург открылся только прям вот вот, и уже раздает скидки своим клиентам, которые собираются приобрести автомобиль за наличку или в кредит. Стоит учесть одно, по адресу Загородное шоссе 3/1 ранее уже находились другие автосалоны, отзывы о которых говорили разное.

Адрес: Оренбург, Загородное шоссе 3/1

Телефон: +7 3532 48 64 47

Официальный сайт: https://sima-auto.ru/