Адрес: Екатеринбург, переулок Василия Баранова 2
Телефон: +7 (343) 363-91-03
Официальный сайт: https://win-avto.ru/
обман и лохотрон в автосалонах
Адрес: Екатеринбург, переулок Василия Баранова 2
Телефон: +7 (343) 363-91-03
Официальный сайт: https://win-avto.ru/
МОШЕННИКИ!!!
Новые автомобили продают по завышенным ценам, не являясь официальными дилерами ни одной марки предоставленной на сайте автосалона. Втюхивают старые автомобили б/у с автокредитом в который самостоятельно включают не понятные услуги
Ужасный Вин Авто !!!Жулики и обманщики!!Хотели в автокредит приобрести, в определенном банке» Русфинанс»сказали что одобрен приезжайте под 5/2% ставка В итоге с этим банком салон вообще не работает хотя девушка уверяла что это точно и окончательная ставка по кредиту без Доп продуктов!!!Вообщем обманщики Вин Авто и нет у них никакой Гос программы это обман !!!!А в кредит вам столько всего пихнут что вы в жизни не расплатитесь !!
Отвратительный Вин Авто!!!! Всем совет — идите к официальным дилерам! Действительно заманивают акциями и подарками, действительно всегда звонят и вносят комментарии и все вроде чудесно, Но!!!! По факту никто из сотрудников салона не говорит, что платить вы будете не ту сумму, которую вам озвучили. А переплатите намного больше. Простая математика. 4 года по 60 000 на каско. 240000. А теперь умножьте это на проценты банка. Плюс сумма страховки. Итого к сумме кредита плюсуется до 400000!!!!!! При этом хамское отношение! Общаются с клиентами сотрудники банка отвратительно!!!!! А если у вас есть лишние 400 тысяч тем более бегите в официальные салоны!
Хотел приобрести хендай солярис в максимальной комплектации.
При звонке в Вин Авто цена на желаемый автомобиль была указана в сумме 970т.р, при приезде в салон, цена автомобиля была указана уже в 1070т.р. При просьбе, осмотреть автомобиль и комплектации менеджером салона было указано, что сначала необходимо подписать договор, затем организовать показ автомобиля. В договоре указано, что в случае отказа от автомобиля, необходимо уплатить все неустойки указанные в договоре. Тесть салон работает по-принципу «сначала договор, потом показ автомобиля. Похоже на работу серого лидера. Естественно отказались подписывать договор за машину, которую нет возможности осмотреть перед покупкой.
Очень и очень несерьезная организация. До этого я работал с автосалоном, так там все было на уровне. Да просто человека ценили и его время, стремились во всем угодить, чтобы его удержать и побудить еще раз прийти. А во время посещения этой компании у меня сложилось такое ощущение, будто мое мнение тут никому не интересно и на меня, как на покупателя потенциального, банально плюнули. По телефону все было отлично (как оказалось потом, меня консультировала девушка, которая к салону не имеет никакого отношения), но во время личной беседы с менеджером раскрылись неприятные факты. Тут и машины, нужной мне, не оказалось, и в целом, ассортимент был намного меньше, чем на сайте указано. Да и по остальным параметрам (цена, наличие акционных предложений, скидки, подарки, комплектации) тоже выяснилось, что не соответствуют обещания реальному положению дел. Короче, если кратко подвести итоги моего визита, то тут только одно слово подходит – разочарование. Полное разочарование отечественным автодилером, от которого я ожидал много, полагаясь на их же обещания. На проверке компания оказалась тем еще трешем.
ШАРЛОТАНЫ!!! МОШЕННИКИ!!! Об этом дилере у меня только негативное мнение, как и у остальных посетителей, судя по отзывам. Приехал в Вин Авто Екатеринбург из соседней области, а это больше чем 300 км в одну сторону, для того чтобы хоть немного сэкономить и приобрести машину со скидкой. Там я попросил сотрудника показать то что сейчас есть на складе. Он показал мне все на экране компьютера, и я выбрал Хендай Солярис, внес задаток 300 тысяч рублей, и уехал гулять по городу, так как машину еще нужно было доставить и подготовить. Обещали сделать это все через 4 часа, но не успели. Пришлось ночевать на съемной квартире. В итоге только в обед следующего дня я смог забрать авто, и в спешке, не увидел что вместо оригинала ПТС мне отдали копию. Теперь не знаю даже что делать, оригинал они никак не хотят отдавать, лишь кормят пустыми обещаниями.
Весьма признательна пользователям, которым довелось побывать в салоне лично. Ребята, спасибо вам за то, что вы оставляете после этого свои РЕАЛЬНЫЕ отзывы! Они очень помогают нам, простым людям, не сделать ошибочного выбора в пользу той или иной компании. Я лично живу в другом городе, рассматриваю сейчас варианты покупки автомобиля. Попался сайт данного салона, который мне понравился. На нем я нашла даже для себя несколько подходящих вариантов, но потом решила ознакомиться с отзывами. Ну, и как вы поняли осознала, что чуть не сделала самую серьезную ошибку в своей жизни. Благодарна вам искренне, я купила авто в совсем другом салоне, который мне потом друзья порекомендовали. Никогда не думала, что у нас в стране такие прощелыги работают! Прикрываются лживыми обещаниями, а на деле только и делают, что дурят людей. Никогда больше не буду так просто строить планы и обращаться, куда попала. И рекомендую другим людям также сначала знакомиться с отзывами о компаниях, а потом только планировать визит. Поверьте, так вы сэкономите кучу своих нервов!
Я – клиент, мои интересы для частника должны быть превыше всего! А мне тут выставляют какие-то уродские условия, по которым я даже не в состоянии получить право протестировать автомобиль!!! Это в каком еще мудланском салоне не дают тестдрайвить тачки?? На основе чего я должен делать выводы о том, подходит мне автомобиль или нет??? Вы там поехавшие совсем?? Уф, хорошо, что я к ним даже не приезжал, а по телефону все выяснилось. Притом я даже просто ради прикола спросил, мол, «а порулить же даете, да?» А мне в ответ – «с чего это»? То есть вот так мне в лоб и сказали, мол, с каких-таких делов ты, дядя, удумал, что салон тебе что-то должен? Ээээ нет, это ты должен отдать нам бабки за машину, которую тебе нужно купить вслепую, даже не опробовав ее в деле. И им пофик, что, может быть, там, неудобно что-то окажется, не по росту или по мощности не устраивает, не, это никого не интересует. Главное – бабки заплати, а там уже как-нибудь дальше разберешься, нравится тебе тачка или нет. Но, даже если не нравится, тебе никто деньги не вернет, будет париться всю оставшуюся жизнь с ней.
Наглость не знает предела у этих товарищей. Чтобы заказать транспортировку автомобиля, с меня тут требовали деньги. То есть я должен был внести предоплату за авто, которое даже в глаза не видел. При этом автомобиль-то стоимость, на минуточку, полтора миллиона…А задаток с меня просили в размере 10 процентов от его ценника. То есть отдать я им просто так сразу должен был 150 тысяч рублей и, при этом, никакой уверенности в том, что я получу обещанное, у меня не было…Вот такой «замечательный» это салон оказался. Никакого стыда, никакого стремления завоевать преданность клиентов, сделать случайного зашедшего человека постоянным партнером. Вот такое отношение я никогда не понимал. Вроде бы обычная компания, которая финансируется из личного, а не из государственного бюджета. Так с какой стати такое игнорирование порядков и норм? Любой другой дилер сделал бы, что угодно, чтобы человека, делающего такие покупки, видеть в числе своих постоянных гостей. А этим все равно было…Я им сказал, что по факту даже готов немного сверху переплатить, если меня качество модели устроит. Но они настаивали именно на авансе без гарантий. После этого стало понятно, что именно они хотят сделать…
Внимание, сейчас будет бомбить! Обращаюсь к Вин Авто, я вам так просто мои бешеные траты нервов и денег не оставлю. А может вы думаете на вас управы нет? Как вам не стыдно такое с людьми делать? Втаптывают людей в автокредит под 30 процентов! Это нормально что я за свою машину отдала не как за седан а как за внедорожник?! И седан я брала не премиум класса!!! Махинации с перерасчётом приводят к тому, что с людей сдирают баснословные суммы денег! Обдирайте олигархов, которые деньгами раскидываются! Людей, которые пашут на этот кредит вам не жалко? Обходите за версту этот поганый Вин Авто, иначе столкнетесь с неуважительным отношением и отдадите заоблачную сумму, ещё и не докажите ничего! Надеюсь люди это увидят и ко мне прислушаться!
Эти люди и их автосалон, явно обманывают ничем не виновных людей. У меня всегда как-то было предчувствие что все эти кредитования – лохотрон. То место, в котором я решил взять автокредит я выбирал очень кропотливо и долго. И прогадал. Меня очень вежливо поприветствовали, я озвучил свои желания по поводу машины и спешно менеджер начал переходить к вопросу кредитования, причем крайне навящево . И процент какой захочу такой дадут, и в залог любое подойдет, я смутился. Якобы дадим что угодно, только возьмите автокредит. Рассказывают одно, а по приезду проценты вдруг вырастают в два раза. Я спросил документы и менеджер выхватывал у меня бумаги по поводу моего кредитования и истошно исправлял многие пункты, все это было очень эмоционально ,он явно был недоволен тем, что я решил их изучить. Крича, что подам в суд услышал кучу оскорблений и виноватым оказался в итоге я. Лохотрон. Не ведитесь на Вин Авто.
Поступают, как обычные РАЗВОДЯГИ. По телефону говорят, что, да, мол, ваша Киа стоит перед их глазами в салоне и можете приезжать за покупкой. Попытался с женой оформить заявку на сайте по кредиту, одобрили в течение 5 минут. Как будто на автомате стоит, сразу заподозрили неладное. Почитал отзывы но решили съездить. Конечно, авто на месте не оказалось, вместо нее пытались пропихнуть нам более дорогие варианты. На дурачка падают сразу в Вин Авто.
Хотел приобрести у них автомобиль, сдав старый по программе «Trade in». Оценили тачку в полтора раза ниже рыночной стоимости, хотя машина идеального состояния, плюс их «предложения» дурацкие. Зачем кричать о выгодных условиях и быстроте процедуры, а на деле совершенно наоборот делать?! Я думал, Россия быстрее нового президента дождётся, чем я куплю новую машину. В итоге, оценка моего старого автомобиля ужаснула и нормально так шокировала меня. Конечно, я отказался от таких «выгодных предложений» Советую и вам поискать другие автосалоны. Вин Авто — это совершенно не тот автосалон, на котором стоит заострять свое внимание и на что то надеяться.
Развод полнейший бегите от этих жуликов Вин Авто в Екатеринбурге быстрее. Моим знакомым предложили купить авто за 200 тыс. (Сразу развод я сказал им) предлагали оплатить билеты, я по их просьбе поехал зная, что это развод и благо что я живу рядом комедию ломали полную машины нет, она якобы на каком то «секретном» складе надо заказывать на эвакуаторе потом позвонили сказали что ничего у нас не получается с этой машиной за 200 тыс. Представлялся один менеджер потом когда я стал выяснять и гнобить их то оказалось этого менеджера у них не существует. Короче очередной лохотрон думаю кому то пригодиться мой отзыв.
Приехал покупать у них тачку за 579 штук. Обо всем было договорено по телефону, что цена окончательная, это было стопудово. Тачка устраивала, все нормально, смотрю в прайс, 679 000. Ёпта, как так? Менегер чё-то мнется, объясняет. Я и сам имею хорошо подвешенный язык, поэтому приболтал его на скидочку хоть в 50 штук. Он пошел посоветоваться со старшим, не было минут 20, приходит, вроде дали добро. Ну ок, чё, давай оформляй. Договор мне принес, смотрю цена с учетом скидки, подписал. Дело к полной оплате подошло, я к кассе, а у меня недостаточно средств. Чё за ерунда? такого быть не может, я же со скидкой покупаю. Этот хлюпик-менегер заметил, что я начинаю кипишевать, побежал опять к старшему. Вышел мужик посолиднее и доходчиво мне объяснил, что скидка скидкой, все норм, но есть обязательное условие сделки, это покупка доп оборудования на сумму 70 тысяч, я конечно могу отказаться от покупки, но тогда придется оплатить неустойку, все по договору. Итого тачка обошлась мне 699 штук. Выгодно, б@ядь.
Короче с чего стоило начать знакомство с Вин Авто, так это с того, что надо забить в поисковик их адрес автосалона. И сразу выяснится, что еще c год назад там был другой автосалон… на который написаны хрентиллионами негативные отзывы на всех площадках. Но я как настоящий дурак учусь на своих ошибках и проделал эту процедуру уже после похода в автосалон. А там вроде и короллу мне собирались продавать не сильно дороже чем на сайте, но только кредит, а нему чуть позже приклеились обязательные страховка от поломки и КАСКО. И вот вместо начальных 733000, получаем 1559000 в рублях. Не получив ответа от “внутреннего я” на вопрос а на**я мне это надо, ушел.
С ними поосторожнее, стараются развести любого, кто переступил порог их лохсалона. В основном работают на приезжих, наивных и лоховатых. Если чуть поднапрешь с неудобными вопросами, сразу теряют интерес и отваливают. А так как цыгане навязчивые. Ничего не подписывайте, не давайте им денег, будь то предоплата или задаток, или что там они попросят. Обещают много, рассказывают красиво, но верить этому нельзя. такой принцип их работы, не нае*ешь, не проживешь. Вам по любому придется переплачивать, потому что нет машин с такими низкими ценами, это им не выгодно. Им выгодно заманить в салон побольше людей, чтобы было больше вероятности развести хоть кого-то. А если поверите, подпишите договор, то отказать потом будет невозможно. Все равно придется отбашлять им денег, за отказ дерут неустойку. Не бойтесь настаивать на своем, они поймут, что с разводом облом и отвяжутся сами. Обращайтесь к надежным и проверенным дилерам, а эти в такой список не входят.