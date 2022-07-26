Адрес: Екатеринбург, Сибирский Тракт 57 а
Телефон: +7 (343) 288-07-84
Официальный сайт: https://ac-golden-mile.ru/
обман и лохотрон в автосалонах
Адрес: Екатеринбург, Сибирский Тракт 57 а
Телефон: +7 (343) 288-07-84
Официальный сайт: https://ac-golden-mile.ru/
Этот гавно салон давно надо прикрыть,и почему этого ещё не произошло!!! Сколько людей ещё должны быть обманутыми,чтобы этих тварей посадили?
Неужели управы на них нет?
Мы тоже потерпевшие и сейчас написали на них заявление в полицию и в прокуратуру!
Дело было так, приехали в это ужасное место, по предварительному звонку,что нам нужна определенная машина,кия соренто,обещали что она у них там стоит, в итоге типа она в Пышме и чтобы ее привезти мы должны,заключить с ними договор,в котором указано, что в случае если расторгается мы им платим неустойку 300 000,охереть и не встать!!!
В итоге этот урод менеджер Артур,усирался что с тачкой всё норм и что вы не откажитесь,мы вам заменим если что на такую же и т.д. И т.
В итоге подписали, и началась весь трэш,кредит мы с самозанятыми не оформляем,в итоге какой то там свой кредит предложили за бешенные деньги, начали расторгать договор а они в отказ,типа в суд на вас подаём тогда!!!короче пи…ц!
Люди это реальные отзывы,бегите оттуда,а лучше не заходите и даже не надейтесь,что с вами будет по другому
Поехали мы с мужем в Золотая Миля за новым авто. Предварительно позвонили и нам сказали, что да все хорошо , авто есть в наличии , приезжайте. Думали брать в кредит новый Ниссан Кашкай. Приехали, зашли начали общаться. Хотели посмотреть сразу на авто — мы хотели белого цвета. Но нам сказали, что белого сейчас нет . Можно сейчас оформить и в течение месяца привезут. Нам это изначально показалось подозрительным, но нас 100% заверили, что это стандартная процедура. Пошли мы оформляться, когда же начали считать кредит- глаза у нас увеличились в двое. Так как сумма кредита выросла в 2,5 раза. В ответ нам сказали, что мол страховка, допоборудовние, страховние жизни, оформление. Все это стандартные расходы, которые всегда включаются. Мы конечно расстроились очень. Развернулись и уехали — они улыбались до последнего и заверяли, что все это нормально. Но тут нужно быть полным дебилом, чтобы покупать у них на таких условиях.
Золотая Миля МОШЕННИКИ! А я Равон сестре помогал там выбирать. Маленький такой он интересный, ей как раз бы в пору пришелся, чтобы на работу ездить. Синего цвета она себе решила брать, как раз чтобы вдруг что и я мог за него сесть. Цена на сайте была 1279тыс, а нам его посчитали за 1350тыс. Ссылаясь на то, что эта машина другой комплектации. Ну решили оформлять кредит. Пока они там все оформляли, какой то мужик пришел и стал с ними ругаться, так как ему что-то там с кредитом нах*евертили. Я конечно в шоке был. И когда они стали сразу говрить, что можно уже внести оплату в счет кредита. Я еще больше насторожился. Сначала договор давайте почитаю, а потом уже все остальное. В договоре то и нашел я, что там сумма еще больше. Так как страховка жизни, страховка на машину за 55тыс, допоборудование не пойми какое, конечно же еще и процент 16% годовых. Все эти их пункты они не говорили нам. Короче не взяли там ничего – потому что хотели нас нажухать эти ребята. Но не получилось у них.
А меня больше всего удивило, что в салоне вам не разрешают ознакомиться с полным пакетом документов! Не дают почитать договор, только последний лист выдают с юридическими данными. А никаких подробностей о модели авто, сумме и прочих финансовых условий – все это, как мне сказали, после непосредственной оплаты. Типа, салон должен удостовериться в моей платежеспособности и серьезности намерений, а потом уже типа будет напечатан договор. У меня такое чувство возникло после таких слов, что я попал в детский сад. Что мне там предлагают одну конфетку в обмен на другую, но сначала ребенок хочет получить мою конфетку и засунуть ее в рот, а потом он мне только отдаст свою конфетку. И я понятия не имею, будет ли она вкусной и не будет ли обсосанной…Короче, как вы уже поняли, я никаких дел с этими товарищами не заводил. Ну его нафик, а то еще всучат мне дичь какую-нибудь вместо нормального автомобиля. Я вот тут читаю отзывы и понимаю, что много людей были ими обмануты. Не хотелось бы оказаться в их числе, уж простите за такой ответ. Но вы реально так-то сами виноваты, что не проявляете лишний раз бдительность, а ведетесь непонятно на что.
В общем, я обещал тут со временем отписаться, после посещения Золотая Миля. Сначала я последил за ним немного, но ничего подозрительного он у меня не вызвал. Но потом оказалось, что все это фикция и визуальный обман! На деле компания оказалась насквозь прогнившей и желающей исключительно наживы на своих покупателях. Короче, на сайте автоцентра они указывают нереальные ценники. То есть они очень даже приятные для рядового покупателя, но потом оказывается, что это просто замануха. Доверчивые люди, видя такой расклад (при этом по телефону сотрудник салона подтверждает, что цены именно такие, какие указаны на сайте), едут туда, сломя голову, обналичивают средства в надежде купить долгожданный автомобиль с существенной экономией. Но после выясняется, что нам необходимо еще сверху за всякий бред доплачивать, или персонал салона попросту говорит, что, мол, цена вот такая, а не та, которую вы на сайте видели. И тут, что хотите, то и делайте. Некоторые разворачиваются и уезжают, некоторые устраивают скандал. Но находятся и такие, которые соглашаются на условия, из-за чего салон до сих пор цветет и пахнет. Грусть.
Нашел сайт Золотая Миля, в котором предлагался желаемый мне автомобиль. Договорился с персоналом, что заеду за машиной через полторы недели, когда появится свободное время. Никто их за язык не тянул, мне пообещали, что машина будет меня дожидаться. Специально спросил, не продадут ли они ее, если найдется реальный покупатель в это время. Мне менеджер сказала, что, раз я первый оформил бронь, значит, товар уже фактически мой. Даже если ценник предложат выше. Даже, если будут готовы забрать здесь и сейчас. В общем, я им поверил, собрал сумму необходимую, решил все свои дела и в обозначенное время приехал в салон за авто. Но, как мне сказали, машины нет, так как ее купили…Ну, я вам сейчас не смогу передать всех эмоций, которые я тогда испытал. При этом меня даже не поставили в известность о том, что авто куплено, чтобы я не приезжал и не тратил свое время. То есть им плевать на мои удобства! Просто плевать…Я не стал ругаться, поднимать там скандалы. Просто определил для себя, что связываться с данной организацией больше не буду ни при каких обстоятельствах. Мне мои нервы ценны, как и деньги, и время.
Не так давно на месте, где расположен данный автосалон, находилась другая компания. Тоже занимались продажей автомобилей, но долгое время не работали. Не знаю, что там случилось, но им пришлось захлопнуться. Потом в интернете я по названию пробил салон, оказалось, что мошенники это. Люди постоянно жаловались на то, что там дурят и обманывают. Видимо, контора уже настолько загадила собственный бренд, что пришлось закрываться. Не знаю, что там сейчас за новая контора, но внешне абсолютно ничего, кроме рекламного баннера и названия, не поменялось. Если там остались те же самые люди, то, видимо, руководство также осталось прежнее. А значит и методики работы также остались прежними. Соответственно, они как были мошенниками, так ими и остались. Пока что у меня нет возможности себе автомобиль приобрести, но возможно годика через пол и получится. Но с такими ребятами, которые вызывают подозрения, я бы не работал. Не для того я столько времени зарабатывал свои деньги, чтобы потом их кому попало отдавать. С такой конторой как Золотая Миля, как люди пишут в своих отзывах, точно каши не сваришь. Короче, я бы на вашем месте поостерегся к ним обращаться.
Очень, очень сожалею, что вовремя не почуял подвох. Ребята, я вам спешу сказать, что это не автоцентр, а самая обыкновенная барахолка, в которой торгуют подержанными автомобилями с огромным пробегом. При этом на ценнике этот факт почти никак не сказывается, по деньгам они не собираются никому ни копейки уступать. Тачки затаривают у каких-нибудь пенсионеров по дешевке, а потом продают с тройной наценкой, да еще и дурят людей, пытаясь втулить то, что, типа, автомобили их почти не находились в эксплуатации, а стояли практически все время без движения в гараже. Я, когда увидел техническое состояние автомобилей, которые там продаются, просто в шоке был. Настолько убитых тачек в салонах мне еще видеть не доводилось, в таком состоянии им только дорога на ближайшую свалку. А тут считают, что имеют полное право людям навязывать их, да еще и просят почти полную стоимость НОВОЙ машины! Вы представляете, насколько там борзые ребята работают? Для них нет ничего святого, только деньги, деньги, деньги клиентов. Ради денег готовы и мать родную продать, что тут говорить об интересах рядовых потребителей. Мы для них просто дойные коровы, которых можно выдоить и выбросить. Вот такое к нам тут отношение, я считаю.
Крайне плохой Автосалон с отвратительным ассортиментом. Расположение его тоже очень неудобное, нет и речи, чтобы сюда ехать, к примеру, из другого региона. Стоимость на товар также необоснованно завышена, особенно учитывая состояние машин, которые они продают. Если сейчас думаете о покупке авто, то сразу идите к дилеру с проверенной репутацией. Автосалон на свою репутацию плевать, иначе они не организовали бы сервис на таком низком уровне. Первое впечатление от визита отрицательное! Очень жалею, что потратил на них свое время, но получил драгоценный опыт, который, как известно, не пропить))
Салон полный развод. История началась с предварительного одобрения 7 банков самый лучший вариант 6,9% на 700 тыс. Приехала повторный запрос отправили час ожидания, собралась уходить уговорили подождать Вам 10 банков ободрили!!! 20 мин менеджер к Вам подайте..Подошёл итого: Один типа только банк 18% годовых ,вместо 441 тыс стоимость авто в обычной комплектации как на сайте …в итоге от 830 тыс стоимость авто( новогодняя акция называется😂😂😂это у них на сайте)на вопрос а на сайте почему такая цена? Он ну вот так вот.. 😂🥴🤬Вообщем вывод о Вашем салоне: все отзывы на Ваших сайтах супер! Молодцы! -это полная Брехня!!!! Сами пишите видимо..ну или как многие делаю проплатил и тебе что надо напишут👌😁 Жалко потраченного времени на Вашу шарашку!
Хотел купить себе Ниссан, но ни самой машины, ни менеджера, с которым я общался по телефону на месте не обнаружил. Вместо него был какой-то Андрей, который пытался мне втюхать совершенно другую машину по нереально завышенной цене. Когда я буквально стал требовать предъявить мне именно ту машину, за которой я приехал, мне начали грубить. Видимо, поняли, что не переубедить, так что из потенциального «дорогого клиента» я превратился в нежелательную помеху. Пришлось свалить с пустыми руками, хотя планировал изначально заехать за женой на работу на новой машине((
А мы вот будем с ними судиться, причина – попытка провернуть мошенническую аферу. Не знаю, кто там у них в руководителях ходит, но человек явно соображает в том, что делает. Так как его органы отловить уже месяц не могут. Автосалон, как работал, так и работает – ареста пока нет, так как еще даже слушание не прошло. Но руководитель на месте не появляется, опасается, что его привлекут. Что там точно происходит я не знаю, но я вам крайне не рекомендую сюда, вообще, приходить. Дело в том, что данный автоцентр уже давно известен в моем городе. Да и в интернете, в целом, люди о нем много правдивых отзывов написали. В комментариях, в принципе, итак все видно и понятно – организация напрочь прогнила. Причем, с головы, иначе никто бы такие схемы не проворачивал без ведома руководителя. А этот сволота просто спихнул всю ответственность на рядовой персонал, а они и не особо рады, что приходится чуть ли не каждый день выслушивать предъявы от всяких клиентов (по типу меня). Ну, сами виноваты, уже бы давно свалили с этой конторки, если бы хотели. А так как работают столько времени, хотя тоже в курсе происходящего, значит поощряют и одобряют. Короче, не нужно вам сюда приходить, не стоит оно того, поверьте мне.
А что у вас случилось ?мы тоже хотим с ними судиться.
Никто не говорит мне почему-то, что торгует подержанными тачками((( В то время, когда я ищу новую машину себе, мне почему-то вечно попадаются всякие левые конторы, в которых реально нечего делать. По сайту и консультации телефонной не поймешь, что за тема тебе попалась. Вроде бы все чинно и благородно, все указывает на то, что дилерский центр работает нормально и с соблюдением законов. Но потом, когда ты своими ножками к ним приходишь, то сразу замечаешь, что автосалон не автосалон совсем, а самая натуральная барахолка. В таких местах обычно продаются битые, крашенные, краденные и кредитные автомобили, за руль которых не сядет даже последний маньяк. С такими машинами даже полгода нормально не откатать, так как ты никогда не знаешь, как с ней обращался бывший владелец. Документы в таких салонах очень легко подделываются, это не показатель качества товара. Риски нереально огромные, я вам по собственному опыту говорю! Потратил я минут 10 в салоне и час в дороге, чтобы понять, что иметь дел с ними нельзя. Так что автосалон не советую ни кому!!!
Я чёт не понял, в России что, отменили наказание за мошенничество??? Почему эти кидалы так вольно и нагло себя ведут? Совсем страх потеряли что ли? В нагляк швыряют людей на бабки и как так и надо. Мне сказали по телефону, что тачка есть. Приехал, ни фига, в салоне нет, есть на складе. Ну говорю, везите со склада, я подожду. Манагер отвечает, что надо сначала предоплату внести. За что предоплату? Я знать не знаю, что вы там мне привезти собираетесь? И вообще может быть машины у вас и нет, а вы бабки срубите, а мне фуфло подсунете? Нет, говорит, машина есть, просто у нас порядки такие. Ну раз порядки, тогда ладно. Сколько, спрашиваю, вносить надо? 30%, отвечает. Да вы не офигели? 300 штук вам отвали, я где гарантии, что вы меня не кинете? И как раз в этот самый момент, слышу вопли. Клиент закатил им скандал, типа: верните деньги, с*уи. Предоплату взяли, а машину другую подсунули. А за отказ неустойку содрали. Такой же финал ожидал меня. И ожидает каждого, кто приедет к ним. Вывод ясен. Сажать их надо.
Ребят, напишите, как мне лучше всего поступить. Взяла себе X-Ray в этом автосалоне, а потом поняла, что мне продали вместо новой подержанный автомобиль. Теперь не знаю, что с ним делать. Попробовала с менеджерами поговорить, они напирают на то, что я несу чушь и авто абсолютно новое (якобы у них по документам все в порядке). А мне точно друг в мастерской сказал, что на ней кто-то очень активно катался и очень скоро придется менять часть комплектующих, причем, ремонт будет не копеечный. В салоне, опять де, ничего такого не подтверждают, говорят, что я их пытаюсь обмануть и на деньги развести! Как мне поступить в моей ситуации??? Я с таким первый раз сталкиваюсь, знакомых юристов нет, проконсультироваться не у кого. Пробовала на сайтах бесплатную консультацию получить, но там все сводят к деньгам (типа, заплатите, а мы вам все потом расскажем). Буду очень признательна за помощь всем! Особенно интересует мнение людей, которые имеют опыт возврата средств из автомобильных салонов.
Ребята, никогда туда не суйтесь в автосалон, это сволочи, им человека швырнуть, как два пальца об асфальт. Взял у них в кредит подержанный Хендай Соната, теперь за ремонт задолбался платить. И с процентами жесть как нае*али. Короче поимели по полной программе. Подсунули битую тачку, с кучей проблем, а оплачивать я все это сам обязан, потому что сам подписал бумагу, что претензий к салону не имею. Эти твари прекрасно знали, что тачка проблемная, что проценты нифига не минимальные будут, и специально умолчали об этом. И тачку втридорога продали, и проблемы с себя спихнули. А мне еще помимо ремонта долбанный этот кредит платить х*еву тучу лет. Это настолько мрази, что слов человеческих не хватает, чтобы выразить все то, что я чувствую. С*ки, правило бумеранга никто не отменял, скорее бы, и чтобы я видел, как вам мразям все вернется.
Я так поняла, что все эти государственные программы и скидки могут нормально предоставлять только официальные автосалоны, а не мелкие конторки по типу. Ну да, так бы они одни расходы имели, просто выжали бы их с рынка. Но тогда мне не понятно, почему на официальном сайте данного дилера красуются объявления о скидках и бонусах? Ладно бы обычные там мелкие скидочки были, процентов в 5-10. Так нет, обещают всем клиентам чуть ли не половину стоимости от автомобиля сбросить! Ребят, ну это же бред. Они себе банально это позволить не могут, иначе у них дохода не было бы никакого. Пора этот автосалон прикрыть, раз они себе позволяют такой обман проводить. Реклама повсюду, очень навязчивая. И ладно бы подтверждались бы все их обещания, но ведь это все обман! Короче, не ведитесь на обещания автосалона, никаких скидок огромных вы тут не получите. Только зря свое время потратите на автосалон.
Не не, вы как хотите, а я сюда больше ни ногой. Пришла, чтобы машину себе выбрать, была просто шокирована тем, что там продается…Практически все машины в убитом состоянии, ни одной нормальной лично я не нашла! Толком товар осмотреть не дают, но там с первого взгляда на автомобиль видно, что он далекооооо не новый. Но тебе заявляют (очень твердо и уверенно так), что модель буквально вот ща с конвейера сошла и сюда прикатила. В общем, пытаются клиентам втюхать побитые машины по цене новых. Даже не удосужились потертости на корпусе закрасить, а уже наценку делают двойную, а то и тройную. Другие, даже самые дешевые и непопулярные дилеры, себе такого не позволяют, а эти товарищи ведут подобные дела средь бела дня и не переживают по поводу того, как человек все это воспримет. Видимо, жаловаться на них бесполезно…бегите от этого Золотая Миля, ни ногой в автосалон!!!
И моя покупка не прошла без неприятностей когда обратилась в Золотая Миля Екатеринбург. Теперь понятно, почему столько недовольных людей, посетивших этого дилера. Читала отзывы, думала что негатив оставляют только вечно недовольные жизнью люди, оказалось, что это далеко не так, сама в их числе. Покупала Весту с небольшим пробегом, состояние на первый взгляд нормальное. Мне показали только копию ПТС, сказали, что сейчас принесут оригинал. И как-то у меня это вылетело из головы, еще и потому что слишком навязчивые и разговорчивые сотрудники салона. В общем договор подписала, покупку оплатила, а про ПТС так и забыла. Звонила им, пока безрезультатно. Говорят, поищите хорошо, может вы сами потеряли. Я точно знаю, что ничего не теряла. Да, и по моменту покупки тоже не все гладко, мне пришлось оплачивать обязательные допы на сумму 48 тысяч, что тоже неприятно. Подожду еще пару дней, надеюсь ПТС найдут. А в целом впечатления не хорошие.
ВРУНЫ КАКИЕ ТО ЭТОТ АВТОСАЛОН!
А мне дедушка захотел подарить машину на 18 летие. Долго с ним смотрели все авто там и остановились на шкоде Рапид. Дедушка сказал, что это очень надежная машина. Посидели в ней было комфортно. Я ему еще на новый Солярис указала, но он все таки на шкоду меня уговорил. Оформили кредит на него, так как он уже пенсионер, а мне только 18. Он обещал меня в доверенность внести, чтобы я могла ездить спокойно. Менеджеры еще все нам рассказывали и объясняли хорошо. Но суть то в том, что месяц прошел с дня покупки, а машины то все нет. Мы там все оформили, но машину обещали втечении 7 дней доставить. Так нет ее до сих пор. Звонили туда узнавали. Они успокаивают и обещают все время на следующей недели. Терпение уже лопнуло и дедушка теперь пойдет в полицию заявление на них писать. Так как они нас обманули получается. Так что не верьте им, потому что обманут и останетесь так же без машины, как мы.
Мудаки из Золотая Миля, я вам точно под суд отправлю!! Верните мои 20к, которые я честно заработал!! Оказывается, что у нас в России полно компаний, которые ОФИЦИАЛЬНО могут кидать и им за это ничего не будет! Когда я потребовал обратно взнос за машину, которую ждал НЕДЕЛЮ, меня ласково послали. Вернулся с ментами, полистали договор. Оказывается, что все, мать вашу, законно! То есть, то, что мне даже понюхать не дали машину – это норма?? Короче, уроды, я вас вместе с вашим сраным салоном взорву к чертям собачим, если не вернете мои бабки, поняли??? Не вздумайте ходить в автосалон, не повторяйте моих ошибок!!
ДА МОШЕННИКИ ОНИ НАСТОЯЩИЕ, ВРУТ С КРЕДИТАМИ, НАЛИЧЕМ АВТО!
Неадекватные сотрудники, которые не способны сдержать свои чресла в присутствии клиентов. Начинают ругаться по поводу и без, при этом, вообще, даже не пытаются понизить голос и не смущаются, что рядом сидят незнакомые люди и наблюдают весь этот беспредел. При нас буквально две девушки (менеджеры по обслуживанию клиентов) поругались из-за того, что одна попросила другую распечатать договор, а та в свою очередь не хотела этого делать, так как «у нее ноготочки». В результате первая вспылила и назвала вторую бестолковой куклой, а ты ответила уже более матерно. Уважаемые руководители, если вы читаете это сообщение, наведите порядок в своем коллективе. Подобное наблюдать при визите в автосалон лично мне было откровенно неприятно. И вот именно после таких ситуаций не хочется связываться с какими-то дилерами, предварительно не уточнив, насколько они надежные через доверенных знакомых. Мне просто лишний раз не хотелось дергать друзей и просить их подобрать нормальный автосалон. Мы с мужем решили просто приехать в ближайшее место и просто посмотреть автомобили. А получилось вот такое представление…Читали отзывы про них, было все очень красиво расписано, какие они молодцы…Такой вот опыт, не верьте в отзывы, про этот якобы официальный дилер не может быть хороших..
Мда уж, начиталась я всякого про этот Золотая Миля в Екатеринбурге. Неужели там все так плохо? Я еще думала сюда за машиной приехать, а потом зашла на этот сайт и увидела, что пишут. Ребята, я даже не подозревала о том, что в салоне меня могут обмануть. Спасибо вам огромное за предупреждение, вы меня спасли от траты времени! Впредь я обязательно буду заранее проверять всю информацию в интернете перед поездкой. Это еще хорошо, что мне брат сказал, чтобы я посмотрела сначала о салоне факты. А так бы, конечно, поняла, что меня пытаются развести, но уже когда была бы в салоне. Я сама живу в другом городе, потратила бы время и деньги на дорогу. Так что еще раз хочу вас всех поблагодарить, кто не стесняется делиться своим мнением с другими людьми! Уважаемые посетители, если вас не усложнит, посоветуйте мне, в какой автосалон можно обратиться? Ну так, чтобы точно знать, что не обманут. Отзывы пишут скорей всего сами себе!!!
Вранье все эти ваши акции с подарками и бонусами, ничего подобного нет в Золотая Миля! Все, кто заявляет, что автосалон этот, якобы, лучший среди многих, нагло вам врут тоже! Я поняла, что купилась на банальную разводку, когда мне начали рассказывать про дополнительные требования. Типа чтобы воспользоваться предложением, у них нужно какие-то дополнительные условия соблюсти. А если их соблюдать, то уже ни о какой экономии не может быть и речи, вас просто заставляют переплачивать за автомобили! Такая покупка становится клиенту крайне невыгодной, зато автосалон весь в шоколаде. Ненавижу, когда из меня пытаются дурака сделать…как получилось в Золотая Миля..
Мне не выдали кредит в Золотая Миля, хотя менеджеры уверяли, что все будет ок. Несколько раз подавали заявку, каждый раз приходилось заполнять кучу бумажек, но все равно итог нулевой! Зачем тогда вообще человека обнадеживать? Сказали бы, что не факт, что выдадут деньги. А так прям заявляли, что «сто процентов выдадут, не переживайте»! И зачем, спрашивается, я понадеялась на этот автосалон…Лучше бы сразу поехала в другой город, а то у нас, вообще, нереально найти нормального дилера, который с уважением относится к своим клиентам и не пытается обмануть сразу же!
Очень негативное впечатление от данного солона. Нет в наличии желаемого автомобиля…. Хотела сдать машину в трейд-ын доплатить и уехать на новой, цвет, комплектация и стоимость оговаривалась заранее и ещё раз по прибытию. Втюхивают то что есть у них не того цвета и комплектации по заоблачной стоимости в 2 раза превышающей реальную стоимость. Продержали весь день в салоне: в итоге с большим скандалом расторгла договор по трейд-ын (требовали заплатить 70 тыс неустойки, не возвращали документы, оказывали моральное давление). Договора отличаются пунктами… В экземпляре салона дописаны несколько пунктов которых нет в моем. Мошенники!!! Осторожно!
Полное кидалово!!! Дали первоначальный взнос по кредиту потом долго ждали решения банков, проценты выросли в разы .Обещали ежемесячный платёж 6000,а пока ждали одобрения он вырос до 31000.кое как забрали первоначальный взнос .Люди не ходите в этот автосалон.
Золотая Миля на Сибирский Трак 57 а это мошенники, безликие. Найдут банк по выгодным условиям. НО.
Посещение автосалона выявило совсем другое. Менеджер безликий, без беджа, как и у всех там продает машину по прайсу. Сам считает кредит, сам делает оценку авто без осмотра, по данным документов. До спецов по кредитованию не пустил, на просьбу со мной не общаться согласился, но вклинился в работу другого менеджера продаж, вместо меня сам ему рассказал, как ему нужно было, клиента не стал слушать. Все же когда смог я дойти до спецов по кредитованию он и там влез и блокировал диалог. Все закончилось ни чем. Был в автосалоне 2 раза. По телефону одно, а по факту другое. Нет согласованных действий в обмане клиентов. Это мошенники, много машин стоит разных производителей, очень много сотрудников, ни один не обозначен именем. Хорошо, что не отдал на осмотр. Жена сказала первое чувство было «блокирующее общение, не открытые». МОШЕННИКИ.
Ужасный автосалон на Сибирский Трак 57 а в Екатеринбурге с отвратительным обслуживанием!!! В уме не укладывается, что предприниматель и руководитель бизнеса способен настолько плохих специалистов нанять на работу. Этот персонал не способен даже банально консультацию человеку предоставить! Общаться они нормально не умеют, сразу начинают на повышенных тонах говорить и напирать на то, что только у них вы найдете такие машины, которые подойдут вам по карману. А вот в других салонах все намного дороже. При этом, если сравнивать по сайту цены, то как раз в других салонах получается дешевле. Я им это говорю, а они мне «да чо ты лечишь, я чо, не знаю, скока у меня тут тачки стоят»? То есть человек банально не способен нормально разговаривать, хотя бы уважение какое-то к покупателю проявить. А все остальные ржали в этот момент, из-за чего я сделаю вывод, что там все такие обезьяны необразованные. Не знаю, куда руководство автосалона смотрит, но на текущем этапе сотрудничать с таким салоном у меня нет никакого желания. Если не исправят свой подход к отбору персонала, то ни о какой покупке авто не может идти и речи.
У меня после посещения автосалона остались только отрицательные эмоции. Зачем людям заявлять, что автомобиль есть в наличии, если его на самом деле нет? Мне потом, когда я приехала к ним, начали рассказывать сказочки, что, типа, машину прямо передо мной человек купил. Хотя сотрудница по телефону обещала, что ничего неприятного не случится, что машина меня дождется, так как ею никто не интересовался пока. А тут выясняется (вот совпадение), что ее вот прямо ток-ток купили. А мне, конечно, предложили другие модели, которые, правда, стоили на порядок дороже, чем я могла себе позволить. Ну, ничего, говорят. Вы можете ее взять в кредит…Правда, ставка у них не слишком уж и приятная – от 15 процентов годовых. Еще раз, ОТ 15 ПРОЦЕНТОВ! То есть тут может быть, как 15 (что уже много), так и 20, и даже 25. В общем, визит в этот салон для меня закончился на печальной ноте. Свои деньги я, конечно, сохранила, но потратила, во-первых, время свое личное. А во-вторых, нервы. Но, возможно, это и нормальная плата за знания, которые мне дали четко понять, с кем мне НИКОГДА не стоит работать.
С кредитами в Золотая Миля жесть, ребята! Лучше не суйтесь. Обещали под 4%, слишком сладко, конечно, я согласилась, хотя думала, что будет наверное 7-9%, на это я была согласна. Долго ждала одобрения и вот, девушка, кредитный менеджер, мне сообщает радостным голосом, что мне одобрено под 9%. Ну, в принципе, на что и рассчитывала. Протягиваю руку, чтобы взять договор, ознакомиться с ним, как положено, но она не отдает, держит его в своей руке, а мне просто подпись предлагает поставить. Мне это не понравилось, я строго сказала, что хочу прочитать. Взяла в руки и увидела 28%!!!! Эта су@ка молчала, пока я крыла ее матом. Ужас, что творят! А ведь многие торопятся, верят и подписывают. Самый ужасный автосалон в городе Екатеринбург!
Не советую торопиться с выбором автосалона. Чего бы вам не обещали, необходимо всё проверить и перепроверить, а не тупо мчаться сломя голову, потому что там дешевле. Откройте интернет, там полно отзывов об этом лохотроне. А надеяться на то, всех кидают, а вас не кинут, ну это очень рискованно и по моему глупо. Меня, например, всегда настораживает, если продавец предлагает свой товар дешевле, чем другие. В этом нужно искать какой-то подвох. Этот же дилер предлагает автомобили со скидкой, обещает хорошие подарки, а иногородним даже гарантирует возврат денег, потраченных на проезд и проживание. Автосалон на Сибирский Тракт 57 а вдруг занялся благотворительностью? Странно…
Никогда не думала, что на своем веку попаду в такой отвратительный автосалон на Сибирский тракт 57 а. Мало того, что работники там абсолютно некомпетентные, так еще и пытаются продать по завышенной стоимости автомобили низкого качества! Ближайшие конкуренты себе такого не позволяют, они уважают хотя бы своих посетителей. А этим кажется, что плевать на впечатление, которое они производят у людей. Ноги моей больше тут не будет, никому не рекомендую сюда обращаться! Одни только нервы с ними потратила.
Золотая Миля самое настоящее разводилово, и кидалово, лохотрон который не подвластен властям потому что это и есть власть, автосалон открылся не давно, и уже начинает свою черную деятельность, то у них машины все стоят в других павильонах, то ключи найти не могут, а по факту машин просто нету, заказывать предзаказ ваше смутная идея, позвонили что бы заказать хундай карету, и что больше месяца ждали хотя машина была в наличии, и цвет который мы заказали отсутствовал, это после ожидания и приезда за машиной, отдали за предзаказ 40 процентов от машины, наебалово короче этот Золотая Миля я так еще некогда не попадал в просак, даже не знаю куда обратится с этой проблемой мошенничества. от этих ребят хорошего не дождешься.
Много положительных отзывов на официальном сайте, кто их пишет? Меня они развели, мозги запудрили, предоплату выманили, а потом только реальную стоимость озвучили. Пришлось искать деньги, чтобы не дарить этим кидалам неустойку. Лично при мне по этой же схеме попали на развод еще трое клиентов. Это только за время моего нахождения там. А представьте, что такое происходит ежедневно, судя по многочисленным негативным высказываниям в адрес автосалона. Так вот и непонятно, откуда берутся благодарные клиенты, которых работа этого лохотрона полностью устраивает. У меня только одно предположение, что положительные отзывы пишут они себе сами, чтобы поддерживать репутацию. Не верьте в это, разводят в Золотая Миля всех подряд.
По телефону мне про этот Золотая Миля напели сказки, что мол очень все замечательно, все есть в наличии и акции действительны. Я конечно же обрадовался и поехал туда. Как оказалось позже это все просто, чтобы завлечь меня и уговорить на кредит, который кстати просто нереально завышен. В общем там я посмотрел Весту новую. И в принципе так как цена была более менее. Решил подать заявку на кредит, чтобы понимать что в итоге то получится. Как оказалось, то в итоге когда я все внимательно прочитал, то процент по кредите был 19,8% годовых. Это конечно же меня возмутило, такие ставки были еще 10 лет назад. Сейчас везде не больше 12% . Так я еще и прождал этот ответ 3часа. Но это еще не все туда же мне насчитали полное КАСКО, помощь на дороге, утилизационный сбор, дооборудование, совсем не разберешь чего еще. Но я так прикинул что за 8 лет это же почти 160% переплаты. В итоге то просто одно опустошение и потраченное время.