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Официальный сайт: archer-cars.com, irkutsk-auto.ru, irk-probeg.ru, auto-stock.shop, sima-auto.ru
Лада Иркутск — ac-ladairk.ru
Рено Иркутск — price-new.ru, irk-renault.ru
Хендай Иркутск — auto-plato.ru
КИА Иркутск — price-whale.ru, kiapromo.ru
В тест драйве мне персонал Капитал отказал. И это очень странно, так как раньше, когда я обращалась в салоны, то никаких проблем с этим никогда не было. Мне это аргументировали дороговизной топлива…Честно, я не знаю, что это за дилер такой, который не в состоянии для своих автомобилей приобрести достаточно топлива. Господа, вы платите за аренду каждый месяц тысяч по 50…Неужели вы не можете выделить немного средств, чтобы не казаться нищебродами? Да и как человек будет покупать машину человек, который даже не попробовал ее в деле? А вдруг она тупо не заведется? Или встанет посреди трасы со сдохшим двиглом? Ну, в самом деле. Вы, если собираетесь открывать компанию автомобильную, потрудитесь хотя бы разобраться, КАК нужно работать, чтобы не позориться. От разговоров с ними у меня просто разболелась голова, так как я понимаю, что НОРМАЛЬНЫЙ дилер не будет ни за что оправдываться.
Знаете, почему в этом салоне обещания так сильно расходятся с реальным положением дел? Все из-за того, что начальник автосалона решил нанять других людей отвечать на звонки. Я это понял, когда начал беседовать с представителем абсолютно левой компании, которая предоставляет услуги телефонных операторов всем за оплату. Так вот, вся проблема в том, что такие организации не обладают актуальной информацией, касающейся нескольких важных моментов в салоне: текущее наличие автомобиля и его стоимость. Эти два показатели могут постоянно меняться, а потому предоставить реально актуальную инфу могут только сотрудники салона. Но их высшее руководство по какой-то причине решает не садить на телефоны. Из-за этого и создается такое впечатление, будто работники врут тупо по телефону. На самом деле, там просто сидят люди, которые физически не имеют возможности сказать, есть ли машина в салоне СЕЙЧАС и какая СЕЙЧАС у нее цена. Так что, вы это учитывайте, если соберетесь тут себе авто покупать…
Обращалась в автосалон за приобретением новой машины, интересовал меня Жук новый. Но, видимо, сотрудники организации очень заинтересованы в том, чтобы поскорее продать подержанный товар. Именно его мне и пытались впарить, хотя я сразу говорила, что интересует именно новая машина. По какой-то причине мне предлагали совершенно мужские автомобили, хотя понятно была, что нужен, так сказать, женский вариант. Но на них это слабо действовало. Короче, машины я у них так и не купила, так как бесполезно долбилась лбом в ворота, построенные менеджерами автосалона. Плохое обслуживание, нехорошо так поступать, навязывать людям совершенно не тот товар, который их интересует. В тот же день я обратилась в соседний автосалон и там спокойно купила нужный мне автомобиль. Вот так, просто потеряли деньги на ровном месте, хотя могли нормально заработать. Чудо автосалон какой то!!!
Да это просто хамское сборище, а не автосалон. Позвонил по телефону узнать, какие машины есть в наличии еще и сказал, что я с пригорода. Так мне сказали, что все есть, я стал уже выуживать информацию по крупицам. Меня интересовала только Рено Сандеро Степвей в итоге получилось узнать что машина есть. И я попросил прислать фото с разных ракурсов, чтобы оценить можно было. Сам то я из пригорода и ехать за 248 км лишний раз не хотелось. Фото прислали мне часа только через 3. Так они еще и размытые не понятно было совсем. Позвонил еще раз попросил, чтобы прислали фото почетче, но меня послали, сказав что приезжайте и смотрите сами. Я пытался объяснить что мне минимум 4 часа езды в одну сторону. Но меня уже никто не слушал, просто сказали что им некогда и дядя отвянь. Ну хамство чистой воды. После такого сам никогда туда не поеду и вам не советую. Потому что отношение к клиентам отвянь — никуда не годится.
Говорил тут уже кто-то, что по телефону тут говорят, что цены на сайте реальные и все эти машины, которые на сайте указаны, есть в наличии. Оказывается, что это вранье – ничего подобного нет. Загибайте пальцы: цены больше намного, чем на сайте; ассортимент машин не такой, как на ресурсе; менеджеры не такие уж и обходительные, как по телефону. У меня создалось такое впечатление, будто в телефонном режиме сидит человек, который к АЦ Капитал абсолютно никакого отношения не имеет. Какое-то постороннее лицо, не располагающее актуальной информацией.
В моем личном ТОПе салонов-лохотронов Капитал занимает почетное первое место. Удивительно, как они до сих пор пользуются популярностью среди покупателей. Ну действительно, зайдите сейчас на сайты-отзовики, какой салон вы там увидите чаще? Автоцентр Капитал – это обычные мошенники, которые не предлагают клиентам ничего интересного, а только сконцентрированы на выколачивании денег под различными предлогами. Уже послушать консультантов по телефону хватит, чтобы понять, насколько это гнилая конторка. Ан нет, все еще находятся доверчивые идиоты, которые потом плачут, что их кинули. Смяшно, ей богу.
Для тех кто умеет считать деньги, советую никогда не приобретать автомобиль у этого дилера. Заманивают в автосалон низкой стоимостью авто, а в реальности получается что вы заплатите больше денег чем официалам. Я был там лично и расскажу как меня развели. Приезжаю и говорю, я хочу купить Фольксваген Поло, продавец сказал, что такая машина есть и мне даже повезло, сделают хорошую скидку, стоимость базовой комплектации составит 460 тысяч рублей. Мне все понравилось и я поставил подпись на договоре. Автомобиль обещали отдать через несколько дней, как подготовят. Как же я был взбешен, когда через указанное время приехал в автосалон, а мне заявляют, что с вас еще 250 тысяч рублей, за комиссию дилера. Пришлось заплатить.
Я туда поехал, чтобы новую Крету себе присмотреть. На сайте Капитал цена была сказочная, я сначала не поверил. А позвонив уточнил цену, да сказала приятная девушка все верно приезжайте пока не разобрали. Я пулей туда конечно помчался, с работы отпросился. Приехал в автосалон, нашел менеджера, чтоб машину то эту показал. Он как раз говорит одна осталась и пошли смотреть. За эту цену конечно самая простая комплектация, да и как оказалось уже подкрашенная. Менеджер мне по секрету сказал, что машина уже после тест драйва с другого салона. Это конечно же меня во все расстроило. На хрена мне уже бывалое корыто, после тест драйвов. Да и как новую все это обставляют. Сплошное разочарование , зря время потерял да и все. Хотел конечно им отзыв написать в книге отзывов и предложений, но передумал. Меня же вроде, как не обманули. Поэтому решил здесь написать, чтоб других предупредить.
Пожалуй, я тоже выскажусь про Капитал. Пытался тут себе машину взять, нашел на сайте Ниссан нормальный, оформил заказ. Когда на место приехал, то сразу смутило, что меня встретил другой человек, а не работник, с которым я общался ранее (он обещал быть на месте, давал гарантию). Пришлось все заново объяснять, какая машина мне нужна и по какой цене. И так получилось, что нужная модель у них была…Вот только цена на нее выросла на 70 тысяч! Спросил, по какой причине такое несоответствие. А мне сказали, что я должен оплатить предпродажную подготовку. Мол машина не новая, нужно подгонять под стандарты. Но я всегда думал, что такими мероприятиями сам салон должен заниматься. С каких делов клиент должен оплачивать то, что входит в основные обязательства организации? Не стал я там ничего покупать, так как такая ситуация выбила меня из колеи. У нас все салоны такие? Или есть еще организации, которым можно доверять?
Отношение к клиенту тут ужасное. Кофе не угостят, присесть и почитать журнал не предложат, беседой ожидание не скрасят. Одним словом, просто падают на игнор и занимаются своими делами. Меня «попросили» подождать примерно минут 15, которые в итоге растянулись на час. В конце я уже психанул и крикнул, что ничего у них покупать не буду. Тут же нарисовался манагер, который предложил мне «пройтись по салону, посмотреть варианты». Я у него спрашиваю «где ты был раньше, гнида?», разворачиваюсь и ухожу. Пусть теперь сами думают, в чем была основная проблема и почему клиент такой психованный в конце оказался. Надеюсь, что руководство дилера сделает правильные выводы.
Данный автосалон «рога и копыта», покупали машину по trade in, подсунули договор купли -продажи без одобрения банка, но банк завысил ставку, хотели забрать свою машину обратно, не отдали, мативируя что не могут анулировать договор, предполагаемую машину не получилось купить, предложили другую марку машины которую мы не планировали и по завышенной цене, у дилера такая машина дешевле, оставили нас заложниками ситуации. Получилось что свою машину просто подарили салону, ЭТО РАЗВОДИЛОВО. Пусть наша машина стоит и пылиться в данном салоне
Думал, что столько негатива в сети об одном автосалоне точно быть не может. Ан нет, все сказанное людьми про АЦ Капитал оказалось правдой. Потратил целый день на то, чтобы поругаться с этими идиотами из-за того, что они цену на сайте устанавливают на порядок ниже от реальной. Короче, переплата идет процентов 30, не меньше. Маскируют они это все под обслуживание машины и установку какого-то левого оборудования, которое нафик не нужно! Обходите этот ларек стороной, выберите нормальный автосалон (обязательно официальный).
Да Ац Капитал, он же Армада, он же Ац Иркутск, разводилово жёсткое, сайтов наклепали целую кучу…ac-armada.ru и sima-auto.ru и irkutsk-auto.ru…Дурят людей по крупному.
Не советовал бы покупать, год назад заезжал к ним, когда вышли на сделку, почитал договор, и офигел, ни гарантии, ни хрена ни как не защищён как покупатель…
Такая же ситуация была у меня с менеджерами. Или только мне тут попался такой убогий консультант, который ничего в машинах не соображает, или еще что. Но вот человек сверху написал о данном моменте, так что я теперь понимаю, что это не невезение, а у них все так плохо работают. Не понимаю, как можно нанимать на работу таких жутких непрофессионалов, что даже я в своих скромных пониманиях технической части соображаю лучше. А еще себя официальным дилером называют. Тьфу, противно аж. Вместо имени и отчества ко мне тут обращались «красотка». Норм, да? Не, ну льстит, конечно, но я ожидала совсем другого. Я за машиной приехала, а не на свидание пришла. Видела эти масляные глазки менеджера, который меня буквально взглядом раздевал! Мужу пожаловалась потом, он хотел приехать и лицо разбить этому наглецу. Но я отговорила, еще в суд попадут, зачем нам эти проблемы. В общем, визит у меня оставил негативные впечатления. Автосалоном я это место назвать не смогу при большом желании даже.
Согласна с ораторами выше, АЦ Капитал – мошеннический автосалон, который совершенно не заботится о том, чтобы предоставить клиентам НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС. Видимо, работают чисто для того, чтобы срубить бабла на покупателях. При этом нормальный товар не предоставляют, из ассортимента у них в основном подержанные машины, которые они приняли с рук у непосредственных владельцев. Им даже не важно, побывала ли машина в ДТП. Копейки заплатят, подкрасят и продают с тройной наценкой. Я это поняла сразу, как только посмотрела на представленные варианты. Ну серьезно, таких отвратительных автомобилей я даже у мужиков из гаражей не видела. Видно, что вообще не парятся о собственной репутации. Что им от пары лишних отзывов недовольных клиентов? Все равно найдется идиот, который отдаст им свои деньги и получит на руки ведро с гвоздями. Обходите этот автосалон 10-ой дорогой!!!
Скоро день моего рождения. И я получила права. Папа обещал подарить машину. Сказал, что я сама выбрала цвет, марку и все такое. На сайте автосалонов все машины прекрасны. Но, я же новичок. Для меня характеристики не важны, чинить авто я не буду. Мне нужна красивая машинка. С подругой поехали в Прайм, она ближе всего к дому. Но, вот первое разочарование. На какую бы модель мы не показывали, то все под заказ. И ждать. А я ждать не хочу. Я хочу белую чайку. Kia Picanto – белую, маленькую, девчачью. Не пойму, во всех салонах так? На сайте говорится, что все в наличии?
Не верьте одобрению кредита по телефону это развод от АЦ Капитал. После того как менеджер сообщил что кредит одобрен я дважды переспросил возможен ли отказ последовал ответ кредит 100% одобрен приезжайте оформляете. В итоге 300 км в один конец и хрен вам а не Авто. Машин в наличии нет посмотреть что покупаешь не можешь, типа привезут после оформления бумаг.
Да все просто, этот салон СПЕЦИАЛЬНО выставил у себя на сайте ложный каталог, чтобы побольше уников собирать из поиска. Максимальный охват аудитории так сказать. А среди них, может, попадется пара десятков идиотов, которые приедут к ним, не найдут нужной модели, но все равно купят то, что там продается по факту. Просто не может себе позволить (да и любой другой автосалон) держать столько разных машин, да еще и в куче комплектаций. Вот и расчет на доверие и то, что человек подумает «ай ладно, приехал все равно, возьму то, что предлагают». Вот так и работают. Так что, ребята мои дорогие, учитывайте тот факт, что вам уже с первых минут потенциального сотрудничества данная компания будет глаза мылить. Наобещать они могут много чего, но вот потом вы точно разочаруете в них. Да и во всем отечественном сервисе, чего греха таить.
По времени тут вообще провал. Заявку по кредиту одобряют в течение трех часов, хотя сначала обещают, что ответ придет за 20 минут максимум! Потом оказывается, что в документе мне указали неверную модель авто, не говоря уже о левой комплектации. Ну и, соответственно, денег я должен буду за нее заплатить больше, чем рассчитывал. Короче, наебалово полнейшее, не доверяйте этим мудилам! Нужно сразу приходить в ментуру с жалобой, чтобы прикрыли уродов. А то будут и дальше разводняком заниматься, а простой люд будет страдать. Не уважают своих покупателей, вводят в заблуждение липовой информацией по телефону. Ужасное место, не советую сюда приезжать. Даже и не думайте к ним ехать, если живете в другом городе! Просто тупо деньги на проезд и время потратите, ничего хорошего они вам предложить не смогут.
А у меня немного другая история произошла, но не менее неприятная…Мои документы (паспорт, если точнее) повредили при проверке личных данных. Когда мне возвращали бумаги, то я увидела, что одна из страниц надорвана. При этом я точно помню, что давала менеджерам документ целый и невредимый! То есть они каким-то образом там умудрились его повредить и даже не извинились. Когда я указала на это, то, естественно, мне сказали, что никто и ничего не повреждал. И я никак это не могу доказать, да и смысл какой? Вон, нашла комментарий, в котором человеку дали договор уже подписанный, на котором отпечатался след от кружки с кофе…Но да, тут паспорт, поважнее всяких там договоров. Но суть, я думаю, вы поняли. Если они там даже с документами своих клиентов обращаются таким образом, то что говорить о менее значимых моментов по типу консультаций и, непосредственно, продажи автомобилей. Уважаемые пользователи и те, кто планирует стать водителем в ближайшее время. Я вас умоляю, не обращайтесь в эту организацию! Пожалейте себя и свои нервы, лучше потратьте чуть больше времени, но найдите более качественный автосалон. А с этими дельцами из АЦ Капитал, раз у них руки-крюки, лучше не сотрудничайте.
Учитывайте, что для начальства этого автосалона под названием АЦ Капитал ни сами сотрудники, ни тем более клиенты не являются людьми. Главная их цель – получить как можно больше бабла с покупателей, причем их работники сами признаются, что им поступают распоряжения предлагать людям самые дорогие автомобили! Короче, наше мнение тут вообще не учитывается, это я сразу понял, как только разговор зашел за выбор автомоделей. Вы понимаете, насколько беспредельничают администраторы этого дилера? Если хотите знать мое мнение, то таких товарищей надо ссаной метлой из страны нашей гнать. По любому чурки какие-то управляют, наш русский человек такого беспредела себе бы не позволил. Другие дилеры нормально работают и не позволяют подобного идиотизма, а тут это в порядке вещей. В общем, никому я не посоветую с ними сотрудничать, пока в руководителях там сидят обезьяны.
Развод и кидалово, если коротко о АЦ Капитал. Чуть добавлю, из личного опыта. Однозначно, вестись на них не надо. Потому что кинут в любом случае. Говорят много, а на деле фуфло полное. Выбрал у них тачку, все нормально, проверили, понравилась. Цена была оговорена несколько раз, по телефону обсуждался этот вопрос и как приехал, тачку увидел, сразу про цену спросил. Ответ убедил: цена уже окончательная, в нее вошли и необходимые допы и дилерский сбор. Ну вот и отлично, тогда оформляем. Не, ну а у кого мне еще нужно было уточнять этот вопрос? Вроде и так понятно объяснили. Ладно, договор подписал, пошел оплачивать. Хе*ак, а цена то другая! Ни много, ни мало, а на 80 штук выросла. Какого х…? А вам необходимо оплатить обязательно доп оборудование, которое мы вам уже установили. Снимайте его на х..! Нельзя, это обязательное условие покупки. Тогда отказываюсь покупать! Тогда, говорят, с вас будет взята неустойка за отказ. Это твари! С ними связываться нельзя. Купить то я купил, но это был первый и последний раз, чтоб я к ним обратился.
Действительно, худший автосалон из всех, с которыми я когда-либо работал. Мало того, что добираться к ним неудобно. Так еще и обслуживать не хотят, а вместо этого бухают на рабочих местах! Стоило нам с женой только порог салона переступить, как в нос ударил стойкий аромат недельного перегара. Знаете, такой кисляк, от которого сам мигом балдеешь. А потом к нам подошел (точнее подплыл) некто, кто именует себя менеджером автомобильного салона, но тянет максимум на дворника и уборщика. Правда, находящегося в отпуске, так как внутри центрального офиса этого дилера оказалось на удивление грязно и пыльно. Короче, я вам так скажу – эта частная конторка по чистой случайности оказался на рынке. Не знаю, может быть там и много денег ушло на рекламу, но на всем остальном они явно сэкономили. И мне стало страшно, когда я начал думать о том, на чем там еще экономят, если персоналу позволяют вот так вот просто являться на работу в офигительно нетрезвом виде. Даже мы, простые люди, к такому относимся с явным негативом. Что уж там говорить за тех, кто готов на машины миллионы тратить. Обычно на таких салоны и надеются в своей работе, но этим господам из автоцентра Капитал явно не светит.
Да, такое себе, ничем примечательным автосалон не выделяется на фоне других участников рынка. Реклама, конечно, красивая, но бестолковая. Сейчас в наше время уже никого к себе не заманишь мистическими скидками и каким-то там акциями. Народ поумнел и, в первую очередь, оценивает репутацию компании, а не те слова, которые они вам говорят по телефону. Такие все приятные менеджеры, а по факту выясняется, что это сотрудники колцентра, которые вообще не в курсе дел в самом салоне. Вот такая там обстановка. Будьте уверены, что при обращении по телефону вам скажут что угодно, лишь бы вы к ним сами приехали. А на месте вас начнут тупо обувать, подпихивать товар, который нужно продать им, в первую очередь. Такие салоны в последнее время обычное явление. Жаль, что нормальных автосалонов остается все меньше, а таких вот наглых мошенников все больше. Никому не советую в АЦ Капитал обращаться, разочаруетесь только.
А меня смутил тот факт, что у них в партнерах всякие левые государственные конторы числятся. Я о них ниразу даже не слышал за годы своей практики. Сам работаю менеджером в банке, но у себя кредит брать не захотел. А то еще скажут, что пользуюсь положением) Решил напрямую через автосалон оформить…Спросил, с кем сотрудничают. А мне как начали называть эти конторы, так и в голове даже никаких воспоминаний не вызвало. Прошерстил интернет, думал, может это я хватку теряю. Ан нет, у них даже своих сайтов нет! Банки-призраки одним словом! То есть автосалон просто отмывает бабло и явно не собирается продавать автомобили своим посетителям.
Здравствуйте дорогие товарище. Ну скажу ,как есть тут сплошной обман из под тишка вас ожидает. Почему я так говорю, а потому что на все это выяснение я потратил около 4 часов. Я как обычный ничего не подозревающий клиент приехал в автосалон. Стал смотреть, оцениваться, прицениваться. Позвал к себе продавца и он мне начал вести свой разговор о выгодах. Я остановился на Весте и ее решил брать. Но мне продавец порекомендовал взять рио, так как она надежнее. И там всякие приятные плюшки есть, что тоже приятно. Подал заявку и меня стали сразу подговаривать внести задаток, чтобы все случилось быстрее. Я отказался и решил подождать. в итоге то все одобрили, но когда я стал читать кредитный договор. То тут то все и всплыло. И этим вот не приятным Г…м оказалась кредитная ставка в 19,8% годовых. А мне то обещали максимум 9%. Такого конечно подвоха я не ожидал никак. Пришлось отказаться, так как на дворе не 2005 год.
Отвратительный салон в котором собрались одни аферисты,причём не скрывают это. Один только менеджер который сидит от входа слева,скорее всего у него каждый день новое имя,на нём пахать надо,а он бумажки перекладывает. И не о машине рассказывает,а о том,что нужно брать кредит,банкир. По телефону трепят одно,а на деле другое,и только одно и то же повторяет,вам нужен автомобиль или нет?и суёт от 2 млн. и выше причём рухлядь. Если сам дебил хоть бы не показывал это. Нужно не просто туда не заходить,а оббегать это место,как от
общественного туалета даже ещё хуже.