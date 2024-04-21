обман и лохотрон в автосалонах
Главная страница » Краснодар » Автосалон Автострайк Краснодар — РАЗВОД!?
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе 23
Официальный сайт: https://auto-strike.ru/
Как не стыдно работникам автосалона так нагло обманывать женщин, да ещё и с ребенком!!!!!! Пытались мне навязать киа пиканто китайскую по цене самолета!! Я аж офигела после подсчета кредитных процентов сколько она мне обходиться…мне проще тогда сразу Боинг наверное купить ну или хотя бы кукурузник…
Интересно сколько уже автострайк успел людей накидать за все то время что работает? С самого начала как мне позвонили, тут же понял что имею отношение с обманщиками, всячески завлекали меня в автосалон, якобы приезжайте, мы вам все покажем и все расскажем, но не тут то было, я таких аферистов уже видел и дела больше с такими не имею.
МОШЕННИКИ ЭТОТ АВТОСТРАЙК! Пишет вам “счастливый” обладатель автомобиля с пробегом, купленного в этом “замечательном и надежном” автосалоне. И хочет донести до вас, уважаемые автолюбители, чтобы вы никогда не наступали на мои грабли, ибо не фиг у них покупать подержанные тачки. Кидалово это. Берешь почти новую, а через короткое время понимаешь, как тебя жестоко натянули. Автосалон от ремонта отказывается и не собирается признавать того, что сам же и подсунул мне этот автохлам, за который с меня содрали несоразмерную сумму. А самому ремонтировать накладно. Так что печально всё это, а посему советую с ними не связываться, никогда.
Интересно, где они таких борзоватых сотрудничков понаходили? Насколько нужно наплевательски относиться к подбору персонала, чтобы набирать настолько некомпетентных и наглых менеджеров? Которые, помимо прочего, даже в собственном товаре не разбираются!!! Когда я пришел в автосалон по отзывам, то думал, что обращаюсь в сертифицированный центр, где мне помогут и подскажут. В автомобилях я не сильно соображаю, а потому большая была надежда на то, что сознательные граждане-сотрудники имеют достаточно квалификации, чтобы сопроводить заказ. Но походу тамошние ребята разбираются в своей работе еще хуже моего. Как это возможно, чтобы мне сотрудник не мог рассказать, почему я должен покупать ту машину, которую показал он, а не ту, которая понравилась лично мне? Почему я должен переплачивать сверху 100 000 рублей, если эта услуга не является обязательной? Почему? Никто мне так и не дал ответов. Да еще потом и нагло ответили «ну и идите к другим, вы теряете свой шанс стать успешным». Тьфу, отврат.
Всем, кто только собирается к ним в автосалон, посоветую этого не делать. Обман появился под названием Автострайк!!!Нужно быть очень бдительным, чтобы не попасть на деньги! Вводят в заблуждение и по стоимости машины и по кредитным процентам. Весь интернет пестрит плохими отзывами о них, и я их читал, но все равно поехал. Подумал что ничего не потеряю если убеждусь во всем лично. Тем более ехать никуда не надо было, эта компания находится в пешей доступности от моего дома. Ради интереса пригнал свой Форд на оценку. Ведь они предлагают хорошие скидки при обмене авто по трейд ин. Но все это только на словах. По факту же стоимость Форда серьезно занизили, по поводу скидки ничего сказать не могу, так как я не дошел до этого этапа, а забрал свой автомобиль и уехал восвояси. И уже через неделю после посещения обнаружил подмену аккумулятора. Ясное дело это сделали мастера, которые проводили диагностику. Повели себя как последние дешевки!!! Так что имейте ввиду, чем промышляют эти люди!!!
При продаже подержанного автомобиля, менеджер Антон был сама любезность. Сам все показывал, двери открывал для меня, на все вопросы давал понятные ответы. Я повелась и купила этот, как оказалось чуть позже, полу убитый Шевроле Каптива, который стал разваливаться на моих глазах уже на третий день эксплуатации. Надо сказать, что водитель я нормальный, а не “обезьяна с гранатой”, как могут подумать многие мужчины, и вожу аккуратно. Я естественно первым делом в автосалон, к милому и доброму Антону. Но у него, когда он понял зачем я приехала, от былой любезности и след простыл. Стал разговаривать грубо и в ремонте автомобиля отказал. Сказав, что автосалон не интересует дальнейшая жизнь подержанных автомобилей. В итоге я осталась один на один с этой проблемой, а сколько это будет стоить, напишу позже. В общем, ужас.
Так получилась, что я впервые посетила автосалон, и к моему несчастью им оказался именно этот. Такого разочарования я, пожалуй, не испытывала никогда. В первое в жизни посещение нарваться на обман. Меня действительно жестоко кинули. Буквально отобрали у меня деньги, которые я честно копила долгое время. Я понятия не имела, кому верить, как поступать, я просто надеялась, что официальному дилеру можно доверять. Я приехала к ним за Киа Пиканто, здесь обещали, что можно взять с пробегом 2012 года за 420000. У меня как раз столько было. Но машина была на складе, привезут сразу после предоплаты. Я оплатила 50%, мне привезли Киа, но дороже, что я не могла себе позволить. Таким образом автосалон лишил меня ста тысяч рублей. Я поняла, что это был мой первый и последний визит в заведения подобного рода.
Позвонил в Автострайк договорился о тест- драйве Лады Веста в новом кузове. Планировал, если все понравится в этот же день и купить. Но мои планы рухнули в тот момент когда я туда приехал. Менеджер заявил что автомобиль мы сейчас не увидим, его нет в наличии и тест драйв тоже невозможен, так как с тестовом авто что то сломалось и его отогнали в сервис. Зачем тогда спрашивается брали мой номер телефона? Что позвонить и предупредить нельзя было. Ну а теперь раз уж я здесь, захотел посмотреть чем они вообще торгуют. И что же я вижу. Стоят 5 автомобилей и все без ценников. Спрашиваю у продавца а как можно узнать стоимость Рено Каптур, он грубо отвечает, А вы что хотите его купить, или просто так отнимаете мое время? Вам же другая марка была нужна. Да уж, вот это сервис. “Спасибо” вам, ребята, за потерянное время. Сотрудника этого зовут Кирилл, фамилию к сожалению не запомнил. Если вы туда все таки приедете и встретите его, можете смело разворачиваться и уезжать домой. А то испорченное настроение вам гарантировано. Давно не встречал такого гадского по отношению к покупателю!
По телефону несут одно, приезжаешь в автосалон, уже другое. Позвонил уточнить увиденное в рекламе, Форд Фокус подержанный, недорого. Сказали, что есть на выбор три, экономия 270 000. Приехал, причем быстро, но два уже были проданы. Стоял только один, какого-то мутно-розового, честно непонятного цвета. И казалось что год немного старше, чем меня уверял продавец по телефону. Да и зачем мне, мужику, такой цвет. Мне посоветовали купить его жене или подруги, но я отказался от такого предложения. Я не стал бы обижать свою женщину не таким состоянием автомобиля, ни тем более таким цветом. Одним словом — разводилы. Им продать надо, они что хочешь пообещать могут. А я только зря время потратил.
Автосалон ни о чем. Только реклама многообещающая у этого Автострайк. Менеджеры, из всего того, что должны знать и делать, умеют только вежливо здороваться. А так никакой внятной информации по теме я от них так и не получил. Сыплют заученными фразами, которые я и без них знаю. Зачем они в зале толкаются и наверняка же зарплату за это получают, я так и не понял. Автомобили неплохие есть, выбрать можно, но по ценам такие скачки, что тоже непонятно. То что-то подозрительно дешево, то наоборот, авто, красная цена которому тысяч 350, вдруг стоит полмиллиона. Я посмотрел на все это недоразумение и понял, что у них точно ничего покупать не стоит.
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Развод в автосалонах
© 2024 · обман и лохотрон в автосалонах
Как не стыдно работникам автосалона так нагло обманывать женщин, да ещё и с ребенком!!!!!! Пытались мне навязать киа пиканто китайскую по цене самолета!! Я аж офигела после подсчета кредитных процентов сколько она мне обходиться…мне проще тогда сразу Боинг наверное купить ну или хотя бы кукурузник…
Интересно сколько уже автострайк успел людей накидать за все то время что работает? С самого начала как мне позвонили, тут же понял что имею отношение с обманщиками, всячески завлекали меня в автосалон, якобы приезжайте, мы вам все покажем и все расскажем, но не тут то было, я таких аферистов уже видел и дела больше с такими не имею.
МОШЕННИКИ ЭТОТ АВТОСТРАЙК! Пишет вам “счастливый” обладатель автомобиля с пробегом, купленного в этом “замечательном и надежном” автосалоне. И хочет донести до вас, уважаемые автолюбители, чтобы вы никогда не наступали на мои грабли, ибо не фиг у них покупать подержанные тачки. Кидалово это. Берешь почти новую, а через короткое время понимаешь, как тебя жестоко натянули. Автосалон от ремонта отказывается и не собирается признавать того, что сам же и подсунул мне этот автохлам, за который с меня содрали несоразмерную сумму. А самому ремонтировать накладно. Так что печально всё это, а посему советую с ними не связываться, никогда.
Интересно, где они таких борзоватых сотрудничков понаходили? Насколько нужно наплевательски относиться к подбору персонала, чтобы набирать настолько некомпетентных и наглых менеджеров? Которые, помимо прочего, даже в собственном товаре не разбираются!!! Когда я пришел в автосалон по отзывам, то думал, что обращаюсь в сертифицированный центр, где мне помогут и подскажут. В автомобилях я не сильно соображаю, а потому большая была надежда на то, что сознательные граждане-сотрудники имеют достаточно квалификации, чтобы сопроводить заказ. Но походу тамошние ребята разбираются в своей работе еще хуже моего. Как это возможно, чтобы мне сотрудник не мог рассказать, почему я должен покупать ту машину, которую показал он, а не ту, которая понравилась лично мне? Почему я должен переплачивать сверху 100 000 рублей, если эта услуга не является обязательной? Почему? Никто мне так и не дал ответов. Да еще потом и нагло ответили «ну и идите к другим, вы теряете свой шанс стать успешным». Тьфу, отврат.
Всем, кто только собирается к ним в автосалон, посоветую этого не делать. Обман появился под названием Автострайк!!!Нужно быть очень бдительным, чтобы не попасть на деньги! Вводят в заблуждение и по стоимости машины и по кредитным процентам. Весь интернет пестрит плохими отзывами о них, и я их читал, но все равно поехал. Подумал что ничего не потеряю если убеждусь во всем лично. Тем более ехать никуда не надо было, эта компания находится в пешей доступности от моего дома. Ради интереса пригнал свой Форд на оценку. Ведь они предлагают хорошие скидки при обмене авто по трейд ин. Но все это только на словах. По факту же стоимость Форда серьезно занизили, по поводу скидки ничего сказать не могу, так как я не дошел до этого этапа, а забрал свой автомобиль и уехал восвояси. И уже через неделю после посещения обнаружил подмену аккумулятора. Ясное дело это сделали мастера, которые проводили диагностику. Повели себя как последние дешевки!!! Так что имейте ввиду, чем промышляют эти люди!!!
При продаже подержанного автомобиля, менеджер Антон был сама любезность. Сам все показывал, двери открывал для меня, на все вопросы давал понятные ответы. Я повелась и купила этот, как оказалось чуть позже, полу убитый Шевроле Каптива, который стал разваливаться на моих глазах уже на третий день эксплуатации. Надо сказать, что водитель я нормальный, а не “обезьяна с гранатой”, как могут подумать многие мужчины, и вожу аккуратно. Я естественно первым делом в автосалон, к милому и доброму Антону. Но у него, когда он понял зачем я приехала, от былой любезности и след простыл. Стал разговаривать грубо и в ремонте автомобиля отказал. Сказав, что автосалон не интересует дальнейшая жизнь подержанных автомобилей. В итоге я осталась один на один с этой проблемой, а сколько это будет стоить, напишу позже. В общем, ужас.
Так получилась, что я впервые посетила автосалон, и к моему несчастью им оказался именно этот. Такого разочарования я, пожалуй, не испытывала никогда. В первое в жизни посещение нарваться на обман. Меня действительно жестоко кинули. Буквально отобрали у меня деньги, которые я честно копила долгое время. Я понятия не имела, кому верить, как поступать, я просто надеялась, что официальному дилеру можно доверять. Я приехала к ним за Киа Пиканто, здесь обещали, что можно взять с пробегом 2012 года за 420000. У меня как раз столько было. Но машина была на складе, привезут сразу после предоплаты. Я оплатила 50%, мне привезли Киа, но дороже, что я не могла себе позволить. Таким образом автосалон лишил меня ста тысяч рублей. Я поняла, что это был мой первый и последний визит в заведения подобного рода.
Позвонил в Автострайк договорился о тест- драйве Лады Веста в новом кузове. Планировал, если все понравится в этот же день и купить. Но мои планы рухнули в тот момент когда я туда приехал. Менеджер заявил что автомобиль мы сейчас не увидим, его нет в наличии и тест драйв тоже невозможен, так как с тестовом авто что то сломалось и его отогнали в сервис. Зачем тогда спрашивается брали мой номер телефона? Что позвонить и предупредить нельзя было. Ну а теперь раз уж я здесь, захотел посмотреть чем они вообще торгуют. И что же я вижу. Стоят 5 автомобилей и все без ценников. Спрашиваю у продавца а как можно узнать стоимость Рено Каптур, он грубо отвечает, А вы что хотите его купить, или просто так отнимаете мое время? Вам же другая марка была нужна. Да уж, вот это сервис. “Спасибо” вам, ребята, за потерянное время. Сотрудника этого зовут Кирилл, фамилию к сожалению не запомнил. Если вы туда все таки приедете и встретите его, можете смело разворачиваться и уезжать домой. А то испорченное настроение вам гарантировано. Давно не встречал такого гадского по отношению к покупателю!
По телефону несут одно, приезжаешь в автосалон, уже другое. Позвонил уточнить увиденное в рекламе, Форд Фокус подержанный, недорого. Сказали, что есть на выбор три, экономия 270 000. Приехал, причем быстро, но два уже были проданы. Стоял только один, какого-то мутно-розового, честно непонятного цвета. И казалось что год немного старше, чем меня уверял продавец по телефону. Да и зачем мне, мужику, такой цвет. Мне посоветовали купить его жене или подруги, но я отказался от такого предложения. Я не стал бы обижать свою женщину не таким состоянием автомобиля, ни тем более таким цветом. Одним словом — разводилы. Им продать надо, они что хочешь пообещать могут. А я только зря время потратил.
Автосалон ни о чем. Только реклама многообещающая у этого Автострайк. Менеджеры, из всего того, что должны знать и делать, умеют только вежливо здороваться. А так никакой внятной информации по теме я от них так и не получил. Сыплют заученными фразами, которые я и без них знаю. Зачем они в зале толкаются и наверняка же зарплату за это получают, я так и не понял. Автомобили неплохие есть, выбрать можно, но по ценам такие скачки, что тоже непонятно. То что-то подозрительно дешево, то наоборот, авто, красная цена которому тысяч 350, вдруг стоит полмиллиона. Я посмотрел на все это недоразумение и понял, что у них точно ничего покупать не стоит.