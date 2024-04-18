обман и лохотрон в автосалонах
Главная страница » Екатеринбург » Автосалон Авто Маркет Кольцевая — РАЗВОД!?
Адрес: Екатеринбург, г. Березовский, ул. Кольцевая 4/1 а
Официальный сайт: https://avtomarketbereza.ru/
Согласен со всеми, этот автосалон нужно просто обходить стороной и лучше даже трубку от них не брать. Потому что вас ждет западня, кредитная кабала под процентов пятьдесят годовых, с которой фиг вылезешь. Поэтому всячески не верьте им, Автомаркет это вруны и лгуны. Шлите их со своим китайскими машинами куда подальше!
К таким чукчам лучше не обращаться, они всячески пытаются развести на деньги и впихивают только хлам. После посещения автосалона у меня остались только дерганый глаз, давление и понос от той лапши что мне пытались навешать на уши. Поэтому этих чудиков я советую обходить стороной.
Таких кадров как здесь, надо ещё поискать. Позвонил, все как обычно, красиво напели в уши, дальше я к ним приехал. Ну и что думаете? Машина со скидкой но в кредит, а кредит и кредитом не назовешь, обдиралово какое то…
Интересно есть ли довольные клиенты у этого дилера. Я не поверила плохим отзывам о них и решила увидеть все лично, правду люди пишут или нет.
Убедилась, да так что потом три дня отходила от грубости и хамства сотрудников.
Перед тем как ехать в Авто Маркет, я сначала позвонила и спросила есть ли у них в автосалоне Ниссан Альмера. Мне ответили что такая модель имеется у них в наличии и я даже могу прямо сегодня ее забрать, если конечно успею приехать за 2 часа до окончания их рабочего дня. На сайте я на всякий случай оформила бронь на эту машину и сразу же выехала на место. И что же я увидела. Естественно интересующего меня автомобиля уже не было, мне предложили выбрать что то другое. Я говорю, вы час назад мне говорили что она у вас есть, мне пришлось просто так терять свое время и ехать сюда через весь город. Менеджер с наглым видом отвечает что ничего страшного, такое к сожалению бывает, пока я добиралась до них авто уже продали, а бронь на сайте не действительна, без обратного звонка. И вообще что ты тут разоралась, всех клиентов сейчас напугаешь. Это вообще нормально так разговаривать на рабочем месте. Если вы имеете к себе хоть каплю уважения, то не стоит обращаться к этим мошенникам….
Удивительно что про них ещё отзывы хорошие встречаются, ШАРЛОТАНЫ ЕБУЧ***!!!! По ходу твари сами сидят и клепают себе отзывы хорошенькие…Был я там у них 15.04 и аху** от этого автосалона, сидят два гомосека менеджера и менеджер по кредиту сосалка бл*дская…сидят и вешают доширак на уши что вот это последние автомобили, и цена указана уже не такая как на сайте, а как у обычного официального дилера. Единственное что кредит у них даже бомж получить может, но процентов эдаки 50% годовых.
Возмущению нет предела! Выбрала автомобиль на сайте, позвонила им, уточнила его наличие и стоимость. Мне обещали забронировать, за это я перевела 5000 и поехала в автосалон. Там я узнала, что мой авто продан. Якобы он был уже до меня забронирован другим клиентом, произошла накладка, извините. Расстроилась конечно, поинтересовалась у кого мне забрать деньги. Мне сказали, что с возвратом будет проблематично, может только дней через десять. Меня это взбесило, дело вовсе не в этих 5000, просто что это такое? Обязательств своих не выполняют, да так можно по 50 человек в день футболить, по пятёре с каждого, уже прибыль ни с фига, не каждый станет связываться, плюнут и уйдут. Закатила там скандал, позвала старшего, тот деньги из своего кармана достал и мне отдал, лишь бы я своими криками полтора последних клиента не распугала. Но я молчать не собираюсь. Пусть все знают про АвтоМаркет как они ЛОХУЮТ.
Добрый день ребята ЭТО У МЕНЯ НЕ ПЕРВАЯ ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ И ТАКОГО ПРЕМОГО АБСОЛЮТНОГО ОБМАНА НЕ ВСТРЕЧАЛ я вообще думаю что все положительные отзывы оставляют только свои сотрудники не кому не советую этот автосалон так называемый там от первого звонка до последнего общения с менеджером и работой сотрудников банка полное кидалово можно много писать но в крации, позвонили сказали есть определённый авто можно в кредит ответе услышали конечно дали инфо сказали приехать кредит одобрен всё хорошо спросите менеджер такой-то ещё несколько раз спросил мы иногородние не получается что за зря приехал не услышал конечно же приезжайте, приехал не кто не ждёт менеджера такого и в помине нет, вроде как это с кол центре сидят, обратился к менеджер оказался найденные хамоватый малолетка наверное перед своими менеджерами собрались в кучку решил блеснуть как он крут отправил нас к рабтнеку банка которому наверное не сильно нужно было работать или не хотелось пришлось сидеть снова оформлять кредит ХОТЯ НАС УБЕДИТЕЛЬНО СКАЗАЛИ ЧТО УЖЕ ОДОБРЕН Ладно думаю пусть оформляют просидели 2 часов не кто не чешица подхожу спроси что как с нашими оформлениям кредита ответ был хамоватый вся информация у менежера тут точка кипе подошла к нулю ушли из салона осадок от этого салона понял ЧТО ИМ САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧЕРЕЗ СВОЙ КОЛЦЕНТР ЗАТАЩИТЬ ЛЮДЕЙ а потом мурыжить цена не соответствует рекламе кредит на 100т дороже плюс ещё процент банку все не рассказать ВООБЩЕ ОФЕРЮГИ КАПЕЦ СТОЛЬКО НЕГАТИВА НЕ РАССКАЗАТЬ НЕ КОМУ НЕ СОВЕТУЮ, НЕ ЧЕГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИМ!
Нереально мало тачек на выбор когда приехал в Авто Маркет… Вообще нечего посмотреть нормального, одни только какие-то побитые китайцы, которые ни один нормальный дилер не рискнет. Иначе просто запорет себе репутацию. Нормальный человек, когда глянет на «широчайший ассортимент автомобилей в каталоге», сразу поймет, что имеет дело с липовой конторкой, ничего из себя не представляющей. Они полагают, что достаточно просто с десяток тачек на стенды поставить и к ним толпы клиентов ломанутся. Пришел я сюда, почекал модели, которые продаются, полазил под капотом. Скажу я вам, что такие отстойные машины я давно не видел…Они просто готовы сломаться на первой же сотне километров, что уж говорить о какой-то длительной эксплуатации. Поверьте человеку с 10-летним стажем работы в автомастерской, тут вам ловить нечего. Деньги на ветер выбросите, если купите у них развалину какую-нибудь. Рекомендую лучше ознакомиться с другими городскими дилерскими центрами, благо, информации в интернете полно (не знаю, не забанят ли меня тут за ссылки).
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Развод в автосалонах
© 2024 · обман и лохотрон в автосалонах
Согласен со всеми, этот автосалон нужно просто обходить стороной и лучше даже трубку от них не брать. Потому что вас ждет западня, кредитная кабала под процентов пятьдесят годовых, с которой фиг вылезешь. Поэтому всячески не верьте им, Автомаркет это вруны и лгуны. Шлите их со своим китайскими машинами куда подальше!
К таким чукчам лучше не обращаться, они всячески пытаются развести на деньги и впихивают только хлам. После посещения автосалона у меня остались только дерганый глаз, давление и понос от той лапши что мне пытались навешать на уши. Поэтому этих чудиков я советую обходить стороной.
Таких кадров как здесь, надо ещё поискать. Позвонил, все как обычно, красиво напели в уши, дальше я к ним приехал. Ну и что думаете? Машина со скидкой но в кредит, а кредит и кредитом не назовешь, обдиралово какое то…
Интересно есть ли довольные клиенты у этого дилера. Я не поверила плохим отзывам о них и решила увидеть все лично, правду люди пишут или нет.
Убедилась, да так что потом три дня отходила от грубости и хамства сотрудников.
Перед тем как ехать в Авто Маркет, я сначала позвонила и спросила есть ли у них в автосалоне Ниссан Альмера. Мне ответили что такая модель имеется у них в наличии и я даже могу прямо сегодня ее забрать, если конечно успею приехать за 2 часа до окончания их рабочего дня. На сайте я на всякий случай оформила бронь на эту машину и сразу же выехала на место. И что же я увидела. Естественно интересующего меня автомобиля уже не было, мне предложили выбрать что то другое. Я говорю, вы час назад мне говорили что она у вас есть, мне пришлось просто так терять свое время и ехать сюда через весь город. Менеджер с наглым видом отвечает что ничего страшного, такое к сожалению бывает, пока я добиралась до них авто уже продали, а бронь на сайте не действительна, без обратного звонка. И вообще что ты тут разоралась, всех клиентов сейчас напугаешь. Это вообще нормально так разговаривать на рабочем месте. Если вы имеете к себе хоть каплю уважения, то не стоит обращаться к этим мошенникам….
Удивительно что про них ещё отзывы хорошие встречаются, ШАРЛОТАНЫ ЕБУЧ***!!!! По ходу твари сами сидят и клепают себе отзывы хорошенькие…Был я там у них 15.04 и аху** от этого автосалона, сидят два гомосека менеджера и менеджер по кредиту сосалка бл*дская…сидят и вешают доширак на уши что вот это последние автомобили, и цена указана уже не такая как на сайте, а как у обычного официального дилера. Единственное что кредит у них даже бомж получить может, но процентов эдаки 50% годовых.
Возмущению нет предела! Выбрала автомобиль на сайте, позвонила им, уточнила его наличие и стоимость. Мне обещали забронировать, за это я перевела 5000 и поехала в автосалон. Там я узнала, что мой авто продан. Якобы он был уже до меня забронирован другим клиентом, произошла накладка, извините. Расстроилась конечно, поинтересовалась у кого мне забрать деньги. Мне сказали, что с возвратом будет проблематично, может только дней через десять. Меня это взбесило, дело вовсе не в этих 5000, просто что это такое? Обязательств своих не выполняют, да так можно по 50 человек в день футболить, по пятёре с каждого, уже прибыль ни с фига, не каждый станет связываться, плюнут и уйдут. Закатила там скандал, позвала старшего, тот деньги из своего кармана достал и мне отдал, лишь бы я своими криками полтора последних клиента не распугала. Но я молчать не собираюсь. Пусть все знают про АвтоМаркет как они ЛОХУЮТ.
Добрый день ребята ЭТО У МЕНЯ НЕ ПЕРВАЯ ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ И ТАКОГО ПРЕМОГО АБСОЛЮТНОГО ОБМАНА НЕ ВСТРЕЧАЛ я вообще думаю что все положительные отзывы оставляют только свои сотрудники не кому не советую этот автосалон так называемый там от первого звонка до последнего общения с менеджером и работой сотрудников банка полное кидалово можно много писать но в крации, позвонили сказали есть определённый авто можно в кредит ответе услышали конечно дали инфо сказали приехать кредит одобрен всё хорошо спросите менеджер такой-то ещё несколько раз спросил мы иногородние не получается что за зря приехал не услышал конечно же приезжайте, приехал не кто не ждёт менеджера такого и в помине нет, вроде как это с кол центре сидят, обратился к менеджер оказался найденные хамоватый малолетка наверное перед своими менеджерами собрались в кучку решил блеснуть как он крут отправил нас к рабтнеку банка которому наверное не сильно нужно было работать или не хотелось пришлось сидеть снова оформлять кредит ХОТЯ НАС УБЕДИТЕЛЬНО СКАЗАЛИ ЧТО УЖЕ ОДОБРЕН Ладно думаю пусть оформляют просидели 2 часов не кто не чешица подхожу спроси что как с нашими оформлениям кредита ответ был хамоватый вся информация у менежера тут точка кипе подошла к нулю ушли из салона осадок от этого салона понял ЧТО ИМ САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧЕРЕЗ СВОЙ КОЛЦЕНТР ЗАТАЩИТЬ ЛЮДЕЙ а потом мурыжить цена не соответствует рекламе кредит на 100т дороже плюс ещё процент банку все не рассказать ВООБЩЕ ОФЕРЮГИ КАПЕЦ СТОЛЬКО НЕГАТИВА НЕ РАССКАЗАТЬ НЕ КОМУ НЕ СОВЕТУЮ, НЕ ЧЕГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИМ!
Нереально мало тачек на выбор когда приехал в Авто Маркет… Вообще нечего посмотреть нормального, одни только какие-то побитые китайцы, которые ни один нормальный дилер не рискнет. Иначе просто запорет себе репутацию. Нормальный человек, когда глянет на «широчайший ассортимент автомобилей в каталоге», сразу поймет, что имеет дело с липовой конторкой, ничего из себя не представляющей. Они полагают, что достаточно просто с десяток тачек на стенды поставить и к ним толпы клиентов ломанутся. Пришел я сюда, почекал модели, которые продаются, полазил под капотом. Скажу я вам, что такие отстойные машины я давно не видел…Они просто готовы сломаться на первой же сотне километров, что уж говорить о какой-то длительной эксплуатации. Поверьте человеку с 10-летним стажем работы в автомастерской, тут вам ловить нечего. Деньги на ветер выбросите, если купите у них развалину какую-нибудь. Рекомендую лучше ознакомиться с другими городскими дилерскими центрами, благо, информации в интернете полно (не знаю, не забанят ли меня тут за ссылки).