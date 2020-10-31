Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 120

Телефон: +7 4852 388570

Сайт: ac-yaroslavl.ru, kia-yar.com, yar-lada.ru

В Ярославле большое количество автомобильных центров и автосалонов, но на проспекте Московском находится автоцентр которые предлагает низкие процентные ставки на кредит и минимальные цены на автомобили. Если верить сайту, то два платежа по кредиту дают в подарок.

Автоцентр на Московском проспекте 120

Стоит заметить что у автосалона 15 банков партнеров и около 20 автомобильных брендов. На сайте большое количество разных автомобильных марок от седана до внедорожника и это все можно найти в АЦ на Московском.