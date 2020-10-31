Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 120
Телефон: +7 4852 388570
Сайт: ac-yaroslavl.ru, kia-yar.com, yar-lada.ru
В Ярославле большое количество автомобильных центров и автосалонов, но на проспекте Московском находится автоцентр которые предлагает низкие процентные ставки на кредит и минимальные цены на автомобили. Если верить сайту, то два платежа по кредиту дают в подарок.
Автоцентр на Московском проспекте 120
Стоит заметить что у автосалона 15 банков партнеров и около 20 автомобильных брендов. На сайте большое количество разных автомобильных марок от седана до внедорожника и это все можно найти в АЦ на Московском.
Напишу и я об этой шарашкиной конторе. Решил купить у них Туарег, так как именно здесь была самая низкая цена на него и можно было выгодно сдать свою машину по программе трейд ин. По крайней мере я так думал что выгодно, ведь оставив на сайте данные своего авто я услышал что они готовы предложить за него 400 000 рублей. Созвонившись, сказал что приеду в автосалон через день, и хочу заказать тест драйв. Ехал в прекрасном расположении духа и думал о том как вечером будем обмывать с друзьями свою новую ласточку……Приезжаю…захожу….что удивило больше всего, это то что не было совсем людей. Зато менеджеров было человек 5. Говорю зачем приехал, мой Форд тут же увозят в бокс на диагностику, а меня начинают разводить на кредит. Я раз сказал, что буду брать за наличку, второй раз повторил, и такое ощущение что меня не слышат. Пришлось даже повысить голос. Тест драйв мне нифига не предоставили, сказали нет у них такой услуги, Туарег не показывают. Все это мне очень не понравилось и когда мне начали говорить пр выдуманные неисправности в моем Фокусе, я все понял. Руки в ноги бежать оттуда, потому как приехал я прямиком к серому дилеру. Думаю что мой отзыв поможет вам не вляпаться в то же самое и обратиться в Автоцентр на Московском.
Спекулируют на кредитных договорах! Это первый и самый явный косяк, который я обнаружила. Когда звонила им и подавала заявку на машину, мне обещали кредит не более, чем под 5 процентов годовых. А когда приехала лично, то в бумагах стояло уже 14 процентов!!! И это через день, когда я оставляла заявку. Мне сказали, что по другим условиям банки-партнеры отказывают клиентам, так как кризис и все такое. Но извините, зачем же мне тогда по телефону говорить, что будет другая ставка? Несерьезно и крайне безответственно с вашей стороны, так обманывать людей. Репутация своя, видимо, совсем неважна, раз так к людям относитесь. Друзья, не удивляйтесь, если и вас обманут подобным образом! Автоцентр на Московском – серый автосалон, которому нельзя доверять!
Покупал я автомобиль, для своей семьи в данном автосалоне. Сказать что я очень разочарован, ничего не сказать. Сюда я попал абсолютно случайно. Увидел что цена на Шкоду там дешевле чем везде, вот и поехал. К тому же еще и в подарок дают комплект зимних колес. Я обрадовался что получится немного сэкономить. Приехав сюда узнал что в наличии у них в основном дорогие машины с навороченным оборудованием, а я хотел базовую модель Октавии, сказали что можно ее заказать. срок доставки будет 10 дней. В принципе меня это устраивало и я согласился на сделку. Оплатил аванс в размере половины стоимости авто, и отправился ждать. А ожидание продлилось долго. Около 2 месяцев. Когда я звонил чтобы узнать когда доставят мою Шкоду, то сперва говорили мы узнаем и вам перезвоним,и нифига не перезванивали, а потом вообще перестали брать трубку. Скорее всего мой номер внесли в черный список. Но самое ужасное, это то что когда привезли машину оказалось что она выросла в цене и я вынужден был заплатить на 290 тысяч рублей больше.
Отвратительный дилер!!!! С таким лучше не связываться. Вам боком выйдут все их скидки.Пришел покупать Ниссан, продавец без энтузиазма рассказал о машине ( каждое слово приходилось буквально клещами с него вытягивать).Затем мы прокатились на тест драйве, вроде все нормально, мне понравилось. Пошли оформлять. Хотел автомобиль в полной комплектации и цвета темный металлик. Менеджер сказал что есть такой есть на складе, если сегодня оплачу, то завтра смогу забрать. Хорошо, ответил я и подписал документы. Дальше уже начался сплошной развод. Утром я позвонил в автосалон, спросить доставили ли мой Ниссан, мне сказали что да, можно приезжать. Я тут же помчался за моей ласточкой, не терпелось похвастать перед друзьями. Но меня ждало глубокое разочарование. Оказывается нужного мне цвета нет и комплектация только базовая и либо я соглашаюсь на это, либо жду 2 месяца и мне пригонят то что я хотел. Разницу в цене при этом не возвращают. Так хитро составлен у них договор. А за доставку я должен буду еще доплатить. Я просто вынужден был купить имеющуюся модель…
Рассрочки нет, хотя менеджер тебе скажет, что она есть. В услугах салона просто напросто не предусмотрено такого пункта, по которому вам автомобиль мог бы достаться без процентной переплаты с возможностью оплатить его в течение, например, нескольких лет. Тут только тупо кредит, да и тот оформляется под дичайший процент! Но его работники дилерского центра упорно называют РАССРОЧКОЙ. Короче вообще не разбираются в данном вопросе, все приходится самостоятельно выяснять…Интересно мне, где руководство такой дичи понабирало? С ближайшего ПТУ сбежали, что ли?
Друзья, будьте осторожны, если захотите что то купить в этом автосалоне. Это известные мошенники!!!! Я тоже чуть было не попался на их развод. Хотел приобрести у них новый Фольксваген Поло в кредит по гос программе. Звоню им, разговариваю с менеджером Аленой, она мне предварительно рассчитала кредит под 5,5 процента годовых. Каско пообещала в подарок. Ну здорово, подумал я. И через 2 дня был там. Попросил позвать Алену с которой я вел беседу, но мне сказали что такая у них не работает и разговаривал я с работником из кол центра. Ладно, а как же одобренный кредит, уточнил я. Меня убедили, что все так и есть и повели оформлять документы в кредитный отдел. Там я узнаю что нет у меня никакого одобрения, и надо подавать заявку заново. Я сделал это, через 3 часа пришел ответ. Кредит одобрен под 21 процент годовых, попробовали другой банк, там такая же история, только под еще больший процент. Никакой госпрограммы у них нет, а все что они обещают, это для того что бы к ним приехали. Короче не стал ничего покупать, зря только время потратил.
Хочу поделится своим печальным опытом как я покупал машину у этого дилера. Надеюсь хоть кому то мой отзыв поможет. Долго искал в каком месте купить Хендай Каптур, в интернете нашел сайт этой компании, где за желаемый автомобиль была указана довольно низкая цена. Решил туда съездить. Там меня встретил продавец, Никита. Проводил и показал мне интересующую машину. Он сказал что его только вчера привезли, модель отличная и долго он не простоит. Якобы уже сегодня несколько человек приезжали его смотреть и еще трое звонили, говорили приедут завтра. Вообщем всячески подталкивал меня к покупке. Наверное поэтому я и согласился подписать предварительный договор и внести задаток. Затем поехал домой за деньгами. На следующее утро, уже с деньгами приехал заключать договор купли продажи. И тут я узнаю что итоговая стоимость Каптура на 360 тысяч рублей дороже, так как на нем установлено дополнительное оборудование. Я хотел отказаться от сделки, да только ни черта не вышло. Залог не возвращают. А это 150 тысяч. Пришлось покупать Сандеро, так как на Каптур у меня уже не хватало денег.
Про программу трейд ин в Автоцентр на Московском, скажу следующее, не советую обращаться в этот автосалон, для того чтобы обменять свой автомобиль. Лучше самостоятельно продавать свою машину. Так будет гораздо выгоднее. Потому что у них ее оценят в 3 раза ниже чем она на самом деле стоит, да еще и специально что нибудь сломают, что бы она стала дешевле стоить, а потом скажут что так и было. Мне так испортили ручной тормоз. И я уверена что это было сделано специально, ведь я всегда хорошо следила за автомобилем знала точно что с технической частью все в идеальном порядке. Я так поняла что они нарочно не дают присутствовать на диагностике всячески, забалтывают, и уводят выбирать новое авто. Я вообще хотела взамен моего Шевроле купить ладу Весту, но только в серебристом цвете. По телефону мне сказали что такая есть в наличии, а в реальности оказалось что на нее надо оформлять заказ и оставлять за нее задаток. И что же получается свой Шевроле я им отдам сегодня, а новую получу только через месяц. Меня такой поворот событий не устроил, а тут еще и оценщик вышел и сказал что цена выкупа будет 100 тысяч рублей. Короче послала их далеко и надолго и уехала домой.
Я сейчас испытываю реальное удовольствие, читая отзывы. Наконец наш народ прозрел и стал более вдумчиво подходить к вопросу выбора нормальной конторы! Свершилось йопта, раньше лохи велись на развод и тупо молчали. А теперь вот хоть мнения свои оставляют, стараются других уберечь от ошибки. Ну, что ж, я тоже выскажусь. Одного взгляда на официальный сайт данного автосалона хватит, чтобы понять, что сюда обращаться нельзя. Эти ребята даже фотки реальные машин сделать не могут, берут с интернета первые попавшиеся (в некоторых случаях даже водяные знаки не убирают). И о каком выборе реальном тут можно говорить? Не автосалон, а помойка. Тут вам явно нормальный товар не купить, особенно учитывая их цены. Не смотрите на сказочные цифры на сайте, все это разводка а не автосалон.
Про этот автосалон могу сказать одно. Здесь работают специалисты по продаже супер дорогих автомобилей и бешеных кредитов. Сюда я обратилась потому что мне пообещали большой выбор и низкие проценты по кредиту. Хотела купить машину в пределах 600 тысяч рублей. А в итоге уехала на Шкоде Октавии 2019 года выпуска, с автоматической коробкой передач, представляете сколько она стоит? Мне как дурочке навешали лапши на уши, а я и рада, подписала документы на охеренный кредит, да еще и со ставкой 24 процента годовых. Вот где были мои глаза понятия не имею. Обещали много всего и что мне вернут 10 процентов от стоимости авто за участие в программе первый автомобиль и сигнализацию подарят, но вот только до сих пор жду обещанного и отношу больше половины своих доходов в банк. А вам хочу сказать одно. Если вы все таки решите к ним приехать, то будьте осторожны при общении с этими товарищами, я слышала что это их стандартная схема развода.